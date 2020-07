Oljedirektoratet får kritikk av statsråd Tina Bru etter «oljepropaganda»

– Uheldig, sier Bru om artikkelen som SV-politiker Kari Elisabeth Kaski mente var «misvisende, løgn og propaganda».

Olje- og energiminister Tina Bru (H).

Publisert: 4. juli 2020

I juni skrev Aftenbladet/E24 om artikkelen «Oljeavhengig» som sto på trykk i Oljedirektoratets (OD) magasin «Norsk sokkel».

Artikkelen handler om hva som vil skje dersom all oljen forsvinner i morgen, og viser til at det er «mange» som nå ønsker å «stenge produksjonen for godt».

Med en lang rekke eksempler, og intervjuer med flere eksperter, viser artikkelen til hvordan samfunnet ville stoppet fullstendig dersom det ikke lenger fantes olje i morgen:

«Du tror kanskje at vi ville klare å tilpasse oss raskt til den nye tilværelsen (...) Men ville du klart deg uten importert mat, uten flyreisene, sminken, kontaktlinsene, joggeskoene, treningstøyet, sjampoen, ja for ikke å glemme viktige medisiner, sprøyter, alt som er laget av olje og plast?» står det blant annet i teksten.

Kari Elisabeth Kaski (Sv).

– Propaganda

Artikkelen fikk stortingspolitiker Kari Elisabeth Kaski (SV) til å reagere kraftig.

– Det er oljepropaganda. Det er en tekst som er både grovt misvisende, og jeg mener enkelte steder ren løgn. Det kan ikke være Oljedirektoratets oppgave å produsere så propagandiske tekster, sa Kaski.

Derfor sendte hun spørsmål til olje- og energiminister Tina Bru (H):

«Mener statsråden Oljedirektoratets tekst «Oljeavhengig» reflekterer klimadebatten og realiteten i teknologiutviklingen på en korrekt måte, og mener statsråden det er Oljedirektoratet sin rolle å skrive slike forsvarsskriv for olje?».

Dette er en av illustrasjonene til artikkelen «Oljeavhengig», som er publisert i Oljedirektoratets magasin «Norsk sokkel». Kari Elisabeth Kaski (SV) kaller artikkelen oljepropaganda.

Ris fra statsråden

Og nå har Kaski fått svar:

«Oljedirektoratet har som en av sine deloppgaver å spre fakta og kunnskap om norsk sokkel og våre olje- og gassressurser. Det mener jeg direktoratet vanligvis gjør på en god måte. I den teksten representanten henviser til, har direktoratet derimot valgt en innfallsvinkel og brukt en stil, tone og illustrasjoner som jeg mener er uheldig,» skriver Bru.

Olje- og energiministeren ønsker ikke å utdype svaret overfor Aftenbladet/E24.

Kommunikasjonsrådgiver Eldbjørg Vaage Melberg i OD vil heller ikke kommentere svaret fra Bru. Da saken først ble omtalt, tok imidlertid direktoratet selvkritikk.

«Vi ønsker å nå ut med fakta og kunnskap til et bredt publikum, men ser at vi i denne sammenhengen kanskje har valgt en stil, en tone og illustrasjoner som ikke står i stil med hensikten,» innrømmet Melberg da.

Kari Elisabeth Kaski er fornøyd med svaret hun har fått.

– Jeg er glad for at Tina Bru er så tydelig på at denne teksten fra Oljedirektoratet er uheldig. Jeg håper dette er siste gang vi ser noe så tendensiøst fra direktoratet, sier Kaski.

