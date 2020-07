Koronafrykt i LO: - Vi håper sunn fornuft vil seire

Forbundene i LO-systemet krever at all helikopterflyging med full cabin, 19 passasjerer, må opphøre.

Passasjerer går ombord i et helikopter på Edvard Grieg-plattformen vest av Stavanger. Bildet er fra 2016. Vis mer Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Publisert: Publisert: 7. juli 2020 18:03

- Munnbind har usikker eller liten effekt, sier Henrik Solvorn Fjeldsbø som er leder for LOs helikopterutvalg og forbundssekretær i Industri Energi.

Som følge av korona-pandemien måtte oljeselskapene en periode redusere kapasiteten på helikoptrene som transporterer oljearbeidere til og fra norsk sokkel. Men de siste ukene har de igjen hatt mulighet til å fly med full kapasitet, det vil si 19 i stedet for 12 passasjerer. Da kapasiteten økte, innførte Equinor krav om munnbind.

Dette ble kjent den 19. juni, og Industri Energi var allerede da misfornøyde med løsningen. De bad om at ingen helikoptre ble fullt opp før alle nødvendige avklaringer var gitt av helsemyndighetene. I denne forbindelse sendte Industri Energi brev til Helsedirektoratet hvor de etterspør en helsefaglig vurdering for helikopterflyging.

Basert på svarene LOs helikopterutvalg har fått skriftlig mener de FHI og Helsedirektoratet klart anbefaler ledige seter mellom oljearbeidere som fraktes offshore.

«Henger ikke på greip»

Nå krever LOs helikopterutvalg at all helikopterflyging med 19 passasjerer må opphøre.

– Vi håper sunn fornuft vil seire, og at oljeselskapene vil ta dette til etterretning. I ordinær luftfart kan en velge om en vil utsette seg for økt risiko. Som offshorearbeider har man ikke muligheten til å la være å fly, sier Henrik Solvorn Fjeldsbø, som er leder for LOs helikopterutvalg og forbundssekretær i Industri Energi.

Han kan fortelle at både tillitsvalgte og medlemmer har kontaktet fagforeningen etter at oljeselskap begynte å fly med full helikopterkabin.

– Arbeiderne synes ikke at dette henger på greip. De opplever et strengt regime fra de reiser hjemmefra og ut til heliporten, og når de kommer ut offshore, både når det gjelder avstand og hvor mange de kan omgi seg med. Da er det underlig å bli plassert skulder ved skulder under transporten, sier Fjeldsbø.

Ifølge Fjeldsbø blir norske passasjerer plassert sammen med kolleger fra utlandet som har karantefritak før de skal offshore.

– Under arbeidet har de avstandsregler, og på fritida er de i karantene. Men alle blir stua sammen på helikopteret på vei ut.

Henrik Solvorn Fjeldsbø er leder for LOs helikopterutvalg og forbundssekretær i Industri Energi. Vis mer Industri Energi

Munnbind ikke nok

Fjeldsbø synest ikke at et munnbind er tilstrekkelig for å kompensere for fulle kabiner.

– Helsemyndighetene er klare på at munnbind har usikker eller liten effekt. I tillegg må man ta det av seg fem eller ti minutt før landing, og da går vinninga opp i spinninga. Årsaken til at man må ta dem av, er at landinga på helidekk er en kritisk fase der munnbind kan være til hinder om noe skulle skje.

Jan Hodneland, direktør for arbeidsliv i bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass, sier til Aftenbladet at han ennå ikke har fått satt seg inn i kravet fra LOs helikopterutvalg.

– Men vi skal se på dette og selvfølgelig gi et svar, sier Hodneland.

Morten Eek, pressekontakt i Equinor, sier at selskapet forholder seg til at helikopterselskapene siden juni kan fly med full kapasitet basert på de tillatelser som helsemyndigheter og luftfartsmyndigheter da konkluderte ut fra rundt smittevern og risiko.

– Jeg har ikke opplysninger om at det er noe her er endret, sier Eek.

Fra 11. juni opphørt kravet til ledig midtsete på fly i Norge. Også offshore-helikoptrene begynte å fly med full cabin. Vis mer Vidar Ruud

Anbefaler ledig sete

Helsemyndighetene anbefaler at helikopterselskapene tilstreber økt avstand. Men motsetter seg ikke at alle seter blir brukt. Det viser korrespondansen med oljearbeiderne.

Slik svarer Helsedirektoratet i brev til fagforbundet Industri Energi 23. juni:

«Helsedirektoratet viser til at Regjeringen i forbindelse med

siste oppdatering av veilederen 12.06.20 har moderert avstandsanbefalingen slik at alle seter på fly kan brukes. Vi vurderer at dette også bør gjelde for helikoptre. Helsedirektoratet anbefaler likevel at man, i tråd med EASAs anbefalinger og generelle råd,

tilstreber økt avstand (ett ledig sete) mellom personer i helikopteret der det er mulig med hensyn til antall passasjerer, last m.v.»

Folkehelseinstituttet FHI svarer 3. juli:

«Folkehelseinstituttet deler Helsedirektoratets vurdering (...) Vi har ikke sikker dokumentasjon på smitte i fly, og vi kjenner ikke til dokumentasjon på smitte i helikopter. Dette utelukker ikke at smitte kan forekomme, men det ser så langt ikke ut til å skje hyppig. Avstand er det viktigste tiltaket for å redusere smitterisiko, og norske helsemyndigheter vurderer som EASA at munnbind kun er aktuelt som et tilleggstiltak.

Derfor vil LOs helikopterutvalg stoppe fulle flyginger

1) FHI og Helsedirektoratet har skriftlig anbefalt at man har ledig midtsete. I praksis betyr dette en begrensning på 12 passasjerer.

2) Munnbind anses som et tiltak i tillegg til avstand, ikke i stedet for avstand slik som Equinor praktiserer.

3) Ventilasjonssystem og filtrering av luft i fly antas å ha en gunstig effekt. Dette eksisterer ikke i helikopter og bør derfor også tale for en restriksjon på 12 passasjerer.

4) Det skal gjøres egne risikovurderinger med arbeidstakemedvirkning i de enkelte selskap. Risikovurderingen gjort i regi av Norog og helikopteroperatørene er ikke god nok da den har mangler. Kilde: Brev til bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass 6. juni fra LOs Helikopterutvalg (10 ulike forbund og organisasjoner som kan knyttes til helikoptersikkerhet og helikopterberedskap). Vis mer vg-expand-down

