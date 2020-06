Oljebransjen kutter i anslagene etter coronakrisen

Anslagene på oljeinvesteringer er nedjustert etter coronakrisen, ifølge ferske SSB-tall. Det ligger an til et solid investeringsfall fra i år til neste år, men en statlig krisepakke kan ifølge SSB dempe fallet.

Dette er plattformene på Valhallfeltet, som drives av Aker BP. Vis mer Kjetil Alsvik / Aker BP

Publisert: Oppdatert: 4. juni 2020 08:17 , Publisert: 4. juni 2020 08:01

Oljebransjen venter nå å investere 180,3 milliarder kroner i 2020 og 145,6 milliarder kroner i 2021.

Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Tallene skulle ha kommet 26. mai, men ble utsatt fordi operatørene trengte mer tid på å utarbeide sine anslag.

I en tilsvarende telling i februar anslo oljebransjen olje- og gassinvesteringene i år til 185,4 milliarder kroner, og investeringene neste år til drøye 152 milliarder kroner.

Dermed er investeringsanslagene kuttet med rundt fem milliarder for i år og seks milliarder for neste år siden forrige telling. Det er særlig utsiktene for leteinvesteringene som er nedjustert, både for i år og neste år.

Forventer lettelser

Anslaget for årets investeringer ville kanskje ha vært enda lavere hvis ikke oljebransjen hadde forventet lettelser fra staten, påpeker SSB. Det pågår forhandlinger i Stortinget om en krisepakke for oljeselskapene.

– Det er grunn til å tro at oljeselskapenes forholdsvis sterke anslag for 2020 forutsetter at de får godt gjennomslag for sitt eget forslag til skatteendringer i Stortinget, skriver Statistisk sentralbyrå i en melding.

SSB skriver at hvis næringen er fornøyd med statens tiltakspakke, er det ventet flere prosjekter i år, inkludert Hod reutvikling og Breidablikk.

– Under samme forutsetning er det også ventet at det blir levert plan for utbygging og drift (PUD) på flere prosjekter til neste år. Blant disse er Noaka, Eldfisk North, Grevling og Lavrans, skriver SSB.

Blir også disse satt i gang, vil det kunne heve investeringene i feltutbygginger betydelig. Da blir nedturen neste år i så fall kraftig dempet.

– Med bakgrunn i dette kan det være grunn til å tro at nedgangen i utbyggingsinvesteringene ikke blir så kraftig i 2021 som denne undersøkelsen indikerer, skriver SSB.

Svakere investeringer

Investeringene i oljebransjen falt kraftig fra toppåret 2014 gjennom 2015, 2016 og 2017. De siste årene har de steget noe igjen (se figur lenger oppe i saken).

I fjor ble det gjort oljeinvesteringer for 177,5 milliarder kroner.

Coronakrisen har senket oljeprisene, som på det verste i april var på godt under 20 dollar fatet. Nedturen vil ifølge IEA ramme globale oljeinvesteringer kraftig, og skaper bekymringer for oljeproduksjonen på lang sikt.

Her hjemme forhandler politikerne nå om tiltak som skal sikre at oljeinvesteringene ikke faller for mye. Krisepakken til oljebransjen vil kunne by på skatteutsettelser som skal lokke frem flere investeringer på kort sikt.

Løftes av overskridelser

Det har lenge vært kjent at oljeinvesteringene har økt på grunn av flere dramatiske kostnadsoverskridelser på prosjekter.

I oktober ble det kjent at Martin Linge-prosjektet hadde blitt 12,3 milliarder kroner dyrere det siste året, og 25,7 milliarder dyrere enn da utbyggingsplanen ble levert. Total leverte inn planen, men siden har Equinor overtatt feltet.

Også Njord Future-prosjektet har blitt dyrere. Det er beregnet til å koste 20,3 milliarder kroner, som er 4,5 milliarder mer enn opprinnelig antatt.