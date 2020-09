Første strøm gjennom norsk-tysk kraftkabel: – En merkedag for oss

Onsdag gikk den første strømmen gjennom den nye kraftkabelen mellom Norge og Tyskland. – Så langt ser dette lovende ut, sier konserndirektør Håkon Borgen i Statnett.

Dette er likeretteranlegget ved Ertsmyra i Sirdal kommune, i den ene enden av den nye strømforbindelsen til Tyskland. Onsdag gikk det for første gang strøm direkte fra Norge til Tyskland og tilbake igjen. Vis mer Statnett

3. september 2020

Statnett opplyser til E24 at Nordlink-kabelen mellom Norge og Tyskland nå er ferdig. Testingen er i gang, og skal pågå frem til starten av 2021.

Onsdag gikk den første strømmen gjennom kabelen. Det ble overført strøm med en kapasitet på 70 megawatt fra Norge til Tyskland, og tilsvarende kapasitet tilbake, opplyser nettoperatøren.

– Det er en merkedag for oss, sier konserndirektør Håkon Borgen i Statnett.

Konserndirektør Håkon Borgen i Statnett. Vis mer Trond Isaksen / Statnett

– Nå har de første megawattene gått fra Norge til Tyskland, og vi har fått tilsvarende i retur. Dette er aller første gang vi har utvekslet strøm mellom de to landene. Så langt ser dette lovende ut, sier han.

Kabelen mellom Norge og Tyskland har en total overføringskapasitet på 1.400 megawatt. Det betyr at den maksimalt kan overføre 12,2 terawattimer (TWh) strøm mellom de to landene per år.

Statnett bygger også en utvekslingskabel til Storbritannia. Fra før har Norge blant annet en strømkabel til Nederland, fire strømkabler til Danmark og en rekke overføringslinjer til Sverige.

Opp mot to mrd. euro

Forbindelsen til Tyskland er en av verdens lengste strømkabler på totalt 623 kilometer, og kabelskipet begynte å strekke den undersjøiske delen av kabelen i august 2017.

Etter planen skal kabelen ha kostet mellom 1,5 og to milliarder euro, altså opptil 21 milliarder kroner etter dagens eurokurs.

Statnetts Nordlink-kabel ble lagt av skipet Skagerrak, her i Vollesfjord høsten 2017. Vis mer Woldcam / Statnett

– De første planene om kabel mellom Norge og Tyskland ble lagt allerede på 90-tallet. I 2013 søkte vi om konsesjon for Nordlink, og de aller første anleggsarbeidene startet i 2014, sier Borgen.

– Nå har vi alle de fysiske anleggene på plass, og i går gikk det altså strøm over kabelen. Planen er at kabelforbindelsen stilles til disposisjon for kraftmarkedet i desember, og da kan vi begynne å utveksle grønn energi mellom de to landene, sier konserndirektøren.

Må drives med lav kapasitet

Det har imidlertid oppstått noen utfordringer i Tyskland, hvor det er installert svært mye ny fornybar kraft de siste årene, mens kraftnettet ikke har fulgt etter i like stor grad.

Det betyr at tyske myndigheter ikke kan garantere at kraften fra kabelen flyter helt fritt gjennom det tyske nettet.

Fra starten av i 2021 vil Nordlink derfor bare få en garantert minstekapasitet i kraftnettet på tysk side på bare 11,7 prosent av full kapasitet. Dette vil imidlertid øke gradvis frem til 2026, ifølge Statnett.

Fra 2026 skal den garanterte kapasiteten i det lokale tyske nettet som er kritisk for strømleveransene fra Nordlink være på minimum 70 prosent av full kapasitet.

– Vi er grunnleggende skuffet over at minimumsnivået er såpass lavt, men dette er dessverre utenfor Statnetts kontroll, sa Statnetts konserndirektør Gunnar G. Løvås i en melding tidligere denne uken.

Dette gjelder imidlertid bare det tyske myndigheter kan garantere, og kapasiteten kan bli høyere. Tidvis vil det ikke være begrensninger i overføringskapasiteten, ifølge Statnett.

Skottlands-kabel på pause

Utvekslingsforbindelsene til utlandet legger til rette for handel med strøm. Det kan også bidra til økt forsyningssikkerhet i en periode hvor mange land bygger ut mye fornybar energi som varierer mye i produksjon, som sol- og vindkraft.

Men norske aktører som er avhengige av konkurransedyktige strømpriser har advart mot å bygge for mange kabler. Både LO, Norsk Industri og aluminiumsprodusenten Norsk Hydro frykter høyere strømpriser.

Regjeringen sa i mars nei til å behandle konsesjonssøknaden til en ny strømkabel til Skottland, fordi den først vil høste erfaringer fra driften av den tyske og britiske kabelen og effekten på norske strømpriser.

