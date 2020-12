Kabeltilkobling med Tyskland firedobler strømpriser

Onsdag vil den nye strømkabelen mellom Norge og Tyskland, kalt Nordlink, bli koblet til det norske kraftnettet. Dette resulterer i et kraftig prishopp på ettermiddagen.

Dette er likeretteranlegget ved Ertsmyra i Sirdal kommune, i den ene enden av den nye strømforbindelsen til Tyskland. Kabelen går i drift onsdag. Vis mer byoutline Statnett

Publisert: Oppdatert: 8. desember 2020 20:44 , Publisert: 8. desember 2020 20:00

Den første krafthandelen på tysklandkabelen Nordlink startet tirsdag. Handelen og tilkoblingen til kabelen resulterer i et strømprishopp på onsdag.

For ifølge en oversikt fra kraftbørsen Nordpool vil strømprisen i Sør-Norge ligge mellom 95 øre og 106 øre per kilowattime onsdag, mellom klokken 15 og 18.

Dette er en firedobling fra tirsdagens priser, der strømprisen i gjennomsnitt lå på 25 øre per kilowattime under samme tidspunkt.

Kraftutvekslingen som starter onsdag vil ha en kapasitet på opptil 1400 MW. Prøvedriften vil vare frem til mars 2021, opplyser Statnett.

Ikke varig prishopp

Ifølge oversikten til Nordpool vil sammenkoblingen med Tyskland også påvirke resten av våre naboland, som også øker prisene innenfor samme tidsramme.

– Grunnen til dette er at det nordiske kraftmarkedet henger sammen med det nordiske- og europeiske kraftmarkedet. Store deler av dette markedet, inkludert Sør-Norge, har timer med høye strømpriser i morgen, sier Stina Johansen i Nordpool til E24.

Hun forteller også at onsdagens prishopp ikke skal gi noen grunn til bekymring, ettersom det kun handler om en prisstigning innenfor timene mellom 15 og 18.

Sjefanalytiker i Wattsight, Tor Reier Lilleholt, tror heller ikke at dette blir en standard pris fremover, men at man kan forvente flere dager som dette fremover.

– Prisene stiger ikke så mye hver dag, men produsentene finner mer kapasitet når dette skjer, og kan komme tilbake med lavere priser neste dag.

– På tide at prisene stiger

I 2020 har det blitt satt flere rekorder for den norske strømprisen, som har resultert i at nordmenn kan ha spart noen ekstra tusenlapper i år.

I juli og natt til 2. november ble det målt negative strømpriser i Sør-Norge, for første gang i historien. SSB meldte også i midten av november om rekordlave strømpriser i både andre og tredje kvartal i 2020.

Norske kraftprodusenter kan derfor juble nå som strømprisene går opp igjen.

Ifølge sjefanalytikeren er det en kombinasjon av lavt etterspørsel og overskudd av vannkraft som har bidratt til lave strømprisen.

– Jeg vil si det er på tide at prisene stiger litt. Norske produsenter sliter med mangel på kapasitet ettersom det ikke blir brukt nok strøm, sier Lilleholt.

Over 21 milliarder

Forbindelsen til Tyskland er en av verdens lengste strømkabler på totalt 623 kilometer, og kabelskipet begynte å strekke den undersjøiske delen av kabelen i august 2017.

3. september gikk den første strømmen gjennom Nordlink-kabelen. Da ble det overført strøm med en kapasitet på 70 megawatt fra Norge til Tyskland, og tilsvarende kapasitet tilbake.

– Det er en merkedag for oss, sa konserndirektør Håkon Borgen i Statnett til E24.

Kabelen har en total overføringskapasitet på 1.400 megawatt, som betyr at den maksimalt kan overføre 12,2 terawattimer strøm mellom de to landene per år.

Etter planen skal kabelen ha kostet mellom 1,5 og to milliarder euro, altså opptil 21,2 milliarder kroner etter dagens eurokurs.

