Equinor oppgraderer Statfjord Øst for tre milliarder kroner

– Dette er en veldig viktig beslutning for å nå målet om forlenget levetid på Statfjord-feltet.

Statfjord C-plattformen får forlenget liv som følge av oppgraderingen. Vis mer byoutline Fredrik Refvem

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Opprinnelig skulle gigantfeltet Statfjord stenge i 2025, men tidligere i år la Equinor fram planene som skal gi feltet levetid fram mot 2040.

Nå har selskapet vedtatt ett av prosjektene som skal føre til at målet nås: Tre milliarder kroner investeres for å øke utvinningen fra Statfjord Øst. Utbyggingsplanen ble overlevert departementet i forrige uke. Produksjonsstart er i 2024.

– Dette er en veldig viktig beslutning for å nå målet om forlenget levetid på Statfjord-feltet, sier Camilla Salthe, som er direktør for feltforvaltning og reservoarutvikling i Equinor.

Les også – Norsk sokkel skal fortsatt være en bærebjelke for både Norge og Equinor

Les på E24+ Nå skal Anders Opedal lede Equinor inn i en ny tid

10 milliarder

Oppgraderingen skal føre til at selskapet kan produsere 23 millioner fat oljeekvivalenter ekstra fra Statfjord Øst – mest olje, men også litt gass. Med dagens oljepris er salgsverdien drøyt 10 milliarder kroner.

Oljen og gassen fra Statfjord Øst produseres via Statfjord C, og ifølge Salthe er beslutningen derfor ekstra viktig for å holde liv i den plattformen.

Produksjonen fra Statfjord Øst, som er bygget ut med tre havbunnsrammer, er i dag veldig lav. Investeringen på tre milliarder omfatter blant annet en rørledning og boring av nye brønner.

Technip FMC har allerede vunnet oppdraget med å levere ventiltrær, mens leie av rigg for boring av nye brønner blir den største enkeltkontrakten.

Camilla Salthe er direktør for feltforvaltning og reservoarutvikling i Equinor. Vis mer byoutline Privat/Equinor

Høyere produksjon

Camilla Salthe vil ikke forskuttere noe, men sier norske bedrifter ligger godt an i kampen om avtalene.

– Vi går bredt ut, men norske leverandører er godt posisjonert. De har gjort seg attraktive de siste årene, sier hun.

Helt siden 2016 har produksjonen på Statfjord-feltet og tilknyttede satellittfelt falt, men i år har det snudd. Produksjonen går opp 12 prosent sammenlignet med fjoråret.

– Det er veldig kjekt og veldig viktig. Vi har hatt et godt år på Statfjord, sier Salthe.

100 nye brønner

Hun legger til at driftskostnadene på feltet er redusert med nesten én milliard kroner, 22 prosent, siden i fjor.

– Vi er stolte over at driftskostnadene går så mye ned. Når det er tatt en strategisk beslutning om å forlenge levetiden på feltet, er det motiverende å se at ting går bra, sier Salthe.

Fram mot 2040 skal det også bores 100 nye brønner på Statfjord-feltet. Den første boringen på Statfjord A startet i helgen.

– Egentlig skulle Statfjord A-plattformen snart stenge ned, og vi skulle vært godt i gang med plugging av brønner på feltet. At vi er i gang med å bore nye brønner istedenfor, er en stor endring. Selskapet og partnerne på feltet er på god vei til å nå ambisjonene, sier Salthe.