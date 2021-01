Koronapandemien preget drivstoffsalget i 2020

I desember ble det solgt 293 millioner liter bilbensin og diesel i Norge. Det er en nedgang på 6 prosent sammenlignet med samme måned i året før, ifølge SSB.

Det ble solgt mindre bilbensin og diesel i desember i fjor sammenlignet med samme måned i 2019. Vis mer byoutline Berit Roald / NTB

NTB

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

Det var en nedgang både i salg av bilbensin og autodiesel i fjor.

Statistisk sentralbyrå (SSB) melder at det i desember ble solgt 223 liter autodiesel i desember i fjor. Det er en 11 millioner liter mindre enn samme periode i 2019.

Salget av bilbensin gikk ned 7 millioner liter og stanset på 70 millioner.

Ifølge Drivkraft Norge, bransjeforeningen for selskaper som selger drivstoff og energi, preget koronapandemien salget av drivstoff i 2020 – og det var store fall i salget i månedene med strenge koronarestriksjoner.

Også en sommer preget av mye bilkjøring i eget hjemland, er noen av trendene for fjorårets drivstoffsalg.

– Lockdown-perioden og de månedene hvor vi hadde de strengeste restriksjonene, er også de månedene hvor salget har vært mye lavere enn året før, sier Inger-Lise M. Nøstvik, generalsekretær i Drivkraft Norge.

I fjorårets tre siste måneder preget nye innstramminger igjen drivstoffsalget. I denne perioden var salget 6 prosent lavere enn samme periode i 2019.

– Samtidig ser vi også på statistikken at sommermånedene ble preget av at nordmenn var flinke til å feriere i eget hjemland og kjørte mye bil. Her er drivstoffsalget på høyde med året før, sier Nøstvik.

Foreløpige tall viser at det samlede salget av petroleumsprodukter i fjor gikk ned 13 prosent i 2020 sammenlignet med året før. Drøyt halvparten av nedgangen skyldes redusert salg av jetparafin.

Publisert: Publisert: 20. januar 2021 09:50 Oppdatert: 20. januar 2021 12:04