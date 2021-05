Statfjord Gassløft og Gråsel får grønt lys: Over fire milliarder investeres

En rekke prosjekter er underveis på norsk sokkel etter at bransjen har kommet seg etter kriseåret 2020. Nå har oljeministeren godkjent to prosjekter som bidrar til å holde hjulene i gang på Statfjord og Skarv.

Arkivbilde av Statfjord C-plattformen i Nordsjøen Vis mer byoutline Harald Pettersen / Equinor / Harald Pettersen

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Tirsdag godkjente Olje- og energidepartementet to nye prosjekter: Statfjord Gassløft og Gråsel.

– Det ene er et prosjekt for økt utvinning og det andre er utbyggingen av Gråsel-funnet i Norskehavet, sier olje- og energiminister Tina Bru (H) til E24.

Mens det skal investeres rundt tre milliarder i Statfjord-prosjektet, skal Gråsel-utbyggingen koste rundt 1,2 milliarder, ifølge Aker BP.

– Dette er bare nok et eksempel på at selv de små prosjektene skaper store ringvirkninger og sysselsetting, fortsetter Bru.

Lønnsomheten i prosjektene er også god.

Les også Equinor oppgraderer Statfjord Øst for tre milliarder kroner

Gassløftprosjektet på Statfjord skal økte utvinningen fra Statfjord Øst med 23 millioner fat oljeekvivalenter. Fordeler man dette på investeringen på tre milliarder, gir det en kostnad på om lag 130 kroner per fat.

Til sammenligning er oljeprisen på rundt 68,50 dollar om dagen, tilsvarende 570 kroner per fat.

– Er det noen innvendinger eller ankepunkter dere har sett i behandlingen av søknadene?

– Nei, dette ser ut som solide prosjekter med god ressursutnyttelse. Særlig for Statfjord-feltet, der mellom 4.000 og 5.000 årsverk kan knyttes direkte til feltets drift, er tiltak for å forlenge levetiden bra, sier Bru.

Statfjord gassløft-prosjektet til Equinor og Gråsel-prosjektet til Aker BP er bare to av de mange prosjektene som nå er under utvikling på norsk sokkel.

Etter kriseåret med coronapandemien i fjor har oljeprisen nå hentet seg inn igjen og tidene er bedre. Kvartalsregnskapene til Aker BP, Equinor og Lundin som kom nylig, viser alle at pengene renner inn i kassen om dagen.

Det bidrar også oljeskattepakken som Stortinget vedtok til.

Olje- og energiministeren sier hun ikke «deler frykten» for at norsk sokkel er i ferd med å bli overopphetet.

– Prosjekter skal være samfunnsøkonomisk lønnsomme for å bli godkjent, og vi har ingen tegn på at det ikke er tilfellet nå, sier Bru.

Les også Aker BP leverer solid resultatvekst i første kvartal

Gråsel skal i drift i år

Begge prosjektene som nå er godkjent ble sendt inn til departementet for behandling før jul.

18. desember meldte operatøren Aker BP, og partnerne Equinor Wintershall DEAL og PGNiG, at investeringsbeslutningen for Gråsel var tatt og at produksjonen etter planen skal være i gang mot slutten av 2021.

Selskapene regner med å investere rundt 1,2 milliarder kroner for å bygge ut Gråsel-funnet og de 13 millioner fatene som finnes der, og koble det opp mot produksjonsskipet (FPSO) på Skarv-feltet til Aker BP.

– Produksjonen på Skarv FPSO er på vei ned, så Aker BP og partnerne har vært på jakt etter flere ressurser som kan utvikler for å utnytte kapasiteten, sier Tina Bru.

– Med en utbyggingsløsning basert på gjenbruk av eksisterende infrastruktur, er dette prosjektet blitt svært lønnsomt. Balansepris er på rundt 15 dollar fatet, sa Mette Nygård, prosjektleder for Gråsel, i desember.

Selve utbyggingen skjer gjennom at man borer en ny produksjonsbrønn fra en eksisterende brønnslisse på Skarv. Gråsel skal i produksjon omtrent samtidig med at satellittfeltet Ærfugl fase to også er klart til å kobles på.

– Det blir første gang Aker BP knytter to prosjekt til samme feltsenter samme år. Dette blir en milepæl for selskapet. Vi opplever at det gode alliansesamarbeidet vi har med leverandørene våre bidrar til sikker og effektiv prosjektgjennomføring, sa Ine Dolve, direktør for drift og feltutvikling i Aker BP i desember.

Les også Skulle pensjoneres: Nå får Statfjord leve videre

Vil ha Statfjord i drift til 2040

På starten av 2020 lanserte Equinor en plan for å forlenge levetiden på Statfjord-feltet til 2040.

– Statfjord startet produksjonen i 1994 og skulle egentlig stenge i 2006, men takket være innsatsen som er gjort er feltet ennå i produksjon og skal leve videre mot 2040. Det viser at det fortsatt er muligheter på gamle funn, sier Bru.

Gjennom investeringen på Statfjord skal det bores fire nye brønner fra eksisterende brønnrammer, Statfjord C skal bygges om og det skal legges en ny rørledning for gassløft.

Søknaden ble sendt inn av Equinor 16. desember og er ifølge selskapet en viktig bidragsyter til å forlenge levetiden til Statfjord C og Øst frem mot 2040.

Opprinnelig ble det anslått at det lå 415 millioner fat olje i Statfjord Øst. Med investeringen estimerer man å øke utvinningsgraden fra 56 til 62 prosent.

Boringen av de fire brønnene skal skje fra eksisterende brønnrammer fra 2022 til 2024, med oppstart i 2024.

Les også Equinor-sjefen om oljeprisen: – Her vil det bli volatilitet