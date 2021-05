Vil flytte eierskapet i Equinor

Flertallet i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité ber regjeringen vurdere å flytte eierskapet i Equinor fra Olje- og energidepartementet til Næringsdepartementet.

Dette er Statfjord C-plattformen. Vis mer byoutline Harald Pettersen / Equinor / Harald Pettersen

Forslaget kommer ifølge NRK etter at komiteen har undersøkt om informasjon om økonomisk risiko kan ha blitt holdt tilbake før Stortinget vedtok å åpne Barentshavet sørøst for oljevirksomhet i 2013.

Regjeringen får ikke kritikk fra flertallet i komiteen for dette, ifølge NRK. Komiteen ber imidlertid regjeringen om å vurdere å flytte eierskapet i Equinor ut av Olje- og energidepartementet for å unngå rolleblanding.

Det bekrefter stortingsrepresentant og medlem av kontrollkomitéen Freddy André Øvstegård (SV) overfor E24.

– Vi ber regjeringen vurdere det, og peker på de uheldige rolleblandingene med dagens eierstyring, skriver Øvstegård i en melding.

– Olje- og energidepartementet regulerer både næringen, og forvalter et av selskapene i den samme næringen, skriver han.

Det var NRK som først omtalte saken.

Det meste av regjeringens eierskap i selskaper ligger under Nærings- og fiskeridepartementet, inkludert eierskapet i Statkraft, Norsk Hydro, Yara, DNB og Telenor, ifølge eierskapsmeldingen.

En del selskaper som Norsk Tipping ligger under Kulturdepartementet, mens Samferdselsdepartementet forvalter eierskapet i Vygruppen og en rekke andre selskaper.

Olje- og energiminister Tina Bru (H) ønsker foreløpig ikke å kommentere saken.

Frykter rollekonflikter

Eierskapet på 67 prosent i oljekjempen Equinor har imidlertid ligget under Olje- og energidepartementet, som også er saksbehandler og klageinstans for en rekke saker som omfatter olje- og gassbransjen.

Olje- og energidepartementet er i tillegg eier av Petoro som forvalter statens direkte eierskap i olje- og gassfelt, Gassco som opererer norske gassrør, Gassnova og nettoperatøren Statnett.

Leder Ketil Kjenseth (V) i Stortingets energikomité foreslo i fjor å utrede en slik flytting bort fra Olje- og energidepartementet. Han er fornøyd med at flertallet i kontrollkomitéen nå foreslår det samme.

– Det syns jeg er bra. Det bør være en armlengdes avstand, og når vi har samlet alt annet statlig eierskap i Næringsdepartementet så bør det også gjelde Equinor, sier Kjenseth til E24.

– Det er behov for å lufte ut litt i Olje- og energidepartementet, sier han.

Næringsminister Iselin Nybø (t.v.) og olje- og energiminister Tina Bru (H). Vis mer byoutline Krister Sørbø / NTB Scanpix

– Bør behandles likt

Kjenseth tror at Næringsdepartementet kan ha et mer profesjonelt blikk på statens samlede eierskap, inkludert Equinor.

– Det å profesjonalisere alt eierskapet i ett departement mener jeg er riktig. Det bryter også opp maktbasen i Olje- og energidepartementet. Alt statlig eierskap bør behandles likt, og det er et godt argument for å samle alt på ett sted med likt regelverk, sier han.

Ifølge NRK retter kontroll- og konstitusjonskomiteen ikke kritikk mot hverken regjeringen eller Oljedirektoratet i saken om Barentshavet Sørøst.

Et flertall uttaler ifølge statskanalen at ingenting tilsier at Stortinget ville ombestemt seg om åpningen av havområdet, selv om de hadde fått en omstridt lønnsomhetsrapport som NRK tidligere har omtalt.

