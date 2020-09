I over 20 år har Equinor vært én av eierne på dette oljefeltet i Angola. Én av partnerne deres har vært et selskap tilknyttet denne svartelistede forretningsmannen. Han heter Sam Pa og er sanksjonert av USA på grunn av ulovlig diamanthandel og pengestøtte til en brutal diktator. Equinor har i en årrekke vært partner med beryktet nettverk

E24 kan i dag avsløre at Equinor i en årrekke har vært partner med et beryktet nettverk i Angola.

Equinor sier de ikke har full oversikt over hvem som eier selskapet de samarbeider med.

I oktober 2015 meldte flere aviser at en mystisk forretningsmann hadde blitt pågrepet av kinesiske myndigheter på et luksushotell i Beijing – mistenkt for korrupsjon.

Mannen hadde allerede blitt ilagt strenge sanksjoner av USA for ulovlig diamanthandel og pengestøtte til regimet i Zimbabwe. Storbanken HSBC hadde frosset midlene hans, blant annet en konto med 87 millioner dollar, for å unngå å bryte med sanksjonene.

I mange år reiste han med privatfly fra diktatur til diktatur på jakt etter olje, diamanter og storslåtte eiendommer.

Han hadde brukt ulike pass og opptil åtte forskjellige navn. Han var best kjent som Sam Pa.

Ifølge Financial Times er Pa tidligere spion og våpenhandler.

DUBAI: I en pressemelding fra myndighetene i Dubai i 2013, omtales Sam Pa som styreleder i China Sonangol Group, i forbindelse med signeringen av en intensjonsavtale. I pressemeldingen navngis han som «Sam Pai». Vis mer byoutline The Government of Dubai Media Office

Fra et hovedkvarter i Hongkong skal Pa ha bygget opp et komplisert nettverk av selskaper. Ett av de viktigste, China Sonangol, har lenge samarbeidet med Kinas nest største oljeselskap, Sinopec.

Samarbeidsselskapet fikk navnet Sonangol Sinopec International (SSI).

E24 kan i dag vise hvordan Equinor har vært Angola-partner med China Sonangol og SSI i oljelisensen blokk 31 siden 2011.

HOVEDKVARTER: Det globale nettverket til Sam Pa opererte lenge fra en felles adresse på «88 Queensway» i sentrum av Hongkong, noe som har gitt det navnet «88 Queensway Group». Vis mer byoutline Wikimedia Commons

SSI nevnes ikke på Equinors nettsider eller i selskapets årsrapporter, men selskapet SSI 31 står oppført som partner på Angolas offisielle oljekart og på nettsiden til oljeselskapet BP.

Tidligere i år byttet SSI navn. Sjefen i selskapet, Paulo Pizarro, hevder at China Sonangol var deleier på blokk 31 frem til i fjor, og at de ble presset ut fordi Sinopec ville forbedre omdømmet sitt.

– Sinopec forsøker å skape et nytt image, som er mer gjennomsiktig og i tråd med internasjonale reguleringer og god praksis. Vi må innrømme at det ikke har vært det i fortiden på grunn av China Sonangol, sier Pizarro til E24.

– China Sonangol eier absolutt ingenting lenger. Nå er det 100 prosent Sinopec, sier han.

Pizarro omtaler China Sonangol som en del av nettverket som knyttes til Sam Pa, men sier han ikke vet hvor Pa befinner seg.

– Jeg har spurt mine kollegaer om det flere ganger, men selv ikke de ser ut til å vite svaret. De vil ikke snakke om ham.

E24 har etterspurt dokumentasjon fra Pizarro som beviser at China Sonangol ikke lenger er deleier i SSI 31, men har ikke fått oversendt dette.

*Equinor skiftet navn fra Statoil i mai 2018. For enkelhets skyld brukes selskapsnavnet Equinor i denne artikkelen.

BEIJING: I en pressemelding fra myndighetene i Moskva i 2014 omtales Sam Pa som representant for China International Fund (CIF), et av Queensway-gruppens selskap, under signeringen av en samarbeidsavtale i forbindelse med utviklingsprosjektet «New Moscow». Vis mer byoutline Business Wire

– Seriøse spørsmål å besvare

Sam Pas nettverk har fått navnet «88 Queensway Group» etter én felles adresse i Hongkong.

Financial Times-journalist og forfatter Tom Burgis har vært ledende i dekningen av Queensway-gruppen.

– Vil du si at det er problematisk for et delvis statseid norsk selskap å være partner med Queensway-gruppen?

– Det er problematisk for ethvert selskap – særlig et som forvalter offentlige midler – å drive forretninger med Queensway-gruppen, sier Burgis til E24.

– Sam Pa fridde systematisk til noen av verdens mest ondsinnede og korrupte regimer, og inngikk deretter hemmelige forretningsavtaler med dem. Vestlige selskaper som har blitt med ham på disse forretningene har seriøse spørsmål å besvare, sier han.

MOSAMBIK: I en pressemelding fra 2012 navngis Sam Pa (i midten til høyre) som «Xu Jinghua» – ett av aliasene ifølge USAs sanksjonsliste. Han omtales som representant for selskapet China Sonangol. Vis mer byoutline China Chemical Engineering Second Construction Corporation

Equinor har ikke full oversikt

Koblingene mellom Queensway-gruppen og Equinor slynger seg gjennom en rekke selskaper registrert i Hongkong og i skatteparadisene Cayman Islands og De britiske jomfruøyer.

E24 har de siste månedene sporet eierskap og koblinger gjennom selskaps- og rettsdokumenter, granskingsrapporter, bøker, nyhetssaker og intervjuer med en rekke kilder som har god kjennskap til nettverket.

Equinor opplyser at også de har brukt ulike kilder til å kartlegge eierskap og strukturer for å forstå risiko.

Talsperson for internasjonal virksomhet, Erik Haaland, innrømmer overfor E24 at de ikke har «full oversikt» over hvem som eier partnerselskapet SSI 31.

TALSPERSON: Erik Haaland er Equinors talsperson for internasjonale virksomhet, inkludert Angola. Vis mer byoutline Anders Minge / Stavanger Aftenblad

– Er Equinor kjent med SSIs koblinger til China Sonangol, «88 Queensway Group» og Sam Pa?

– Vi har kjennskap til antatt eierskap i selskapet, men har ikke fått eierskapet bekreftet, svarer Haaland.

Når E24 spør om Equinor er kjent med at China Sonangol skal ha blitt presset ut av SSI i fjor, svarer Haaland:

– Equinor har ikke fått bekreftet endring i eierskapet gjennom partnerskapet eller offisielle kilder. Vi har som kjent ved en rekke anledninger tatt opp at vi ønsker åpenhet om eierskapet, og det er positivt dersom dette nå kan bekreftes.

ÅPNINGSFEST: I 2013 deltok ansatte i både Equinor og SSI på en gallamiddag i regi av britiske BP for å feire at produksjonen på blokk 31 var i gang. Vis mer byoutline BP

Equinor mener de på eget initiativ har vært åpne om at det er utfordringer med skjult eierskap på blokk 31.

I forbindelse med en redegjørelse til kontroll- og konstitusjonskomiteen i januar 2016, skrev Equinor-sjef Eldar Sætre i et brev til Olje- og energidepartementet at det ikke er «offentlig tilgjengelig informasjon om hvem som er endelig eier av en av partnerne» på blokk 31.

Sætre skrev at «slike omstendigheter kan bidra til å øke risikoen for å bli involvert i korrupsjon».

Administrerende direktør Eldar Sætre i Equinor. Vis mer byoutline Berit Roald / NTB scanpix

Haaland sier at Equinor stiller seg kritisk til skjult eierskap, men at lovene i Angola ikke gir full innsynsrett.

– Vi har ved flere anledninger kommunisert til både BP, som er operatør for blokk 31, og angolanske myndigheter, at vi ønsker full åpenhet om eierforhold i selskaper, sier han.

Haaland opplyser at Equinor har gjennomført flere arbeidsmøter relatert til etikk, etterlevelse og antikorrupsjon med Angolas statsoljeselskap Sonangol siden 2016.

Les E24s spørsmål og svarene fra Equinor her.

E24 har flere ganger forsøkt å komme i kontakt med representanter i Queensway-gruppen, China Sonangol og Sonangol for kommentar. Ingen av dem har svart.

– Problemet er større enn Queensway

J.R. Mailey har skrevet to granskingsrapporter om Queensway-gruppen for amerikanske myndigheter. I dag jobber han for den uavhengige organisasjonen The Sentry, som etterforsker afrikanske krigsforbrytere og transnasjonale krigsprofitører.

Om Equinors partnerskap med China Sonangol og SSI, sier Mailey følgende:

– Problemet er større enn Queensway-gruppen. Alt koker ned til ett enkelt spørsmål: Er selskapets nærvær til støtte for reformer eller bevarer det et problematisk status quo? For nesten alle oljeselskaper som opererer i Angola, har ikke reformer vært noen åpenbar prioritet.

SIERRA LEONE: Daværende president i Sierra Leone, Ernest Bai Koroma, skrev under på en intensjonsavtale med Queensway-selskapet China International Fund Limited i 2012. Sam Pa til venstre. Vis mer byoutline Sierra Leone State House

En våpenhandler på rett sted til rett tid

Tidlig på 2000-tallet brukte Sam Pa og Queensway-gruppen kontaktene sine til å posisjonere seg som bindeleddet mellom et raskt voksende Kina og et Angola på vei ut av en blodig borgerkrig.

I september 2004 gikk Angolas statsoljeselskap Sonangol og Queensway-gruppen sammen om å starte selskapet China Sonangol. En drøy måned senere etablerte China Sonangol et nytt selskap, Sonangol Sinopec International (SSI), sammen med Kinas statseide oljeselskap Sinopec.

I løpet av få år ble China Sonangol og SSI store aktører på angolansk sokkel. Samtidig ble Kina den største importøren av olje fra Angola.

– Sam Pa garanterte seg en plass ved bordet ved å gjøre seg uunnværlig for alle involverte parter, oppsummerer J.R. Mailey i The Sentry.

Han beskriver Queensway-gruppens tilnærming som «opportunistisk».

– De så ikke ut til å bringe mye til bordet i form av teknisk ekspertise eller kunnskap om bransjen. Verdien deres, i en hvilken som helst avtale, var kontaktlisten.

PRIVATFLY: China Sonangol har eid en flåte med privatfly fra Airbus, inkludert dette flyet med registrering VP-BEX. Både britiske Financial Times, kinesiske Caixin, amerikanske The African Center for Strategic Studies og internasjonale Global Witness oppgir at Sam Pa skal ha reist aktivt med flyene. Vis mer byoutline Jerome_K / Flickr

Sam Pas fremste allierte i Angola var tidligere Sonangol-sjef Manuel Vicente. Den samme toppsjefen som delte ut lisenser til Equinor og som senere ble Angolas visepresident.

Som Sonangol-sjef var Vicente selv en del av styret i China Sonangol, viser selskapsdokumenter E24 har tilgang til.

– Det er vanskelig å si hvem som tilnærmet seg hvem, men historien om Sam Pa og Queensway-gruppen i Angola var definitivt et eksempel på å være på rett sted til rett tid, sier forretningsstrateg Lucy Corkin i Rand Merchant Bank.

Corkin har tidligere forsket på hvordan Kina lånte ut store beløp for å skaffe seg fotfeste i Angola.

– Først ble Queensway-gruppen sett på som et privateid oppkjøpsfond, men det viste seg raskt at det var alvorlige problemer. Selskapsstrukturen og eierandelene var utrolig kronglete og forvirrende. Det er mange lag, et stadig skiftende landskap og mye tåkelegging.

Drøye fem år etter inntoget i Angola hadde Queensway-gruppen ekspandert fra Hongkong til å bli en global aktør forretninger i land som Zimbabwe, Guinea, Nord-Korea og USA.

STORKJØP: Bygningen 23rd Wall Street i New Yorks berømte finansdistrikt – også kjent som «The Corner» – tilhørte lenge storbanken JPMorgan. Det vakte derfor oppsikt da en ukjent kjøper snappet opp bygget i 2008. Kongressen startet en gransking som viste at et forretningsnettverk basert i Hongkong sto bak. Forfatterne av rapporten kalte nettverket «88 Queensway Group». Vis mer byoutline Chris Ruvolo / Wikimedia Commons

Equinors oljepartner på dypt vann

I 2013 reiste en Equinor-delegasjon til Angolas hovedstad Luanda for å delta på en gallamiddag med 300 gjester på Hotel Epic Sana.

På hotellet hadde britiske BP invitert partnerne sine på blokk 31, inkludert Equinor og SSI, til å feire oppstarten av det ultradype oljefeltet over cocktails, underholdning og en egen sjokoladefontene.

Haaland i Equinor sier de har et ansvar for å utvise «særlig aktsomhet» når de samhandler med selskaper med skjult eierskap for å overholde lover, regler og eget etisk regelverk.

– Når det gjelder denne lisensen spesifikt, mener vi dette er håndtert ved at det ikke er noe forretningsmessig forhold mellom Equinor og SSI Thirty-One Limited utover at vi er partnere og forholder oss til samme operatør i blokk 31. Det er ikke foretatt noen overføring av penger mellom Equinor og SSI, sier Haaland.

GALLA: På åpningsfesten til BP på blokk 31 ble det bydd på velkomstdrinker, middag, underholdning og en «First Oil Chocolate Fountain». Vis mer byoutline BP / Fotomontasje: E24

Equinor opplyser at de deltar på partnermøter med de andre selskapene, inkludert SSI, opptil flere ganger i året.

– I arbeidet i lisensen har SSI betalt sin andel av kostnader og fullført sine forpliktelser på lik linje med de andre partnerne, sier Haaland.

Alle partnerne på blokken deler oljen fra ett produksjonsskip etter eierandel. Equinor har mottatt over 40 millioner fat olje og omsatt for rundt 20 milliarder kroner siden produksjonen startet, viser årsregnskaper.

Equinor har eid 13,33 prosent av blokk 31 siden 1999. China Sonangol kjøpte 5 prosent i 2011. Andelen ble senere solgt videre til samarbeidsselskapet SSI, som kjøpte seg opp til 15 prosent i 2013.

– Lisensavtalen gir ikke mulighet for å stoppe inntreden av selskaper som er godkjent av angolanske myndigheter, sier Haaland.

– Mange av avtalene i Angola ble inngått på 1990-tallet og inneholder ikke klausuler rundt skjult eierskap. Ved inngåelse av nyere avtaler etterstreber vi å inkludere ordlyd som kan gi partnere rett til å motsette seg inntreden av nye partnere med ukjent eierskap, forklarer Haaland.

– Har Equinor vurdert å trekke seg ut av blokk 31 etter at SSI kjøpte seg inn?

– Vi kommenterer ikke spørsmål rundt forretningsmessige vurderinger av våre eierandeler.

I februar 2014 – før Sam Pa ble sanksjonert og angivelig pågrepet – problematiserte Dagens Næringsliv skjult eierskap i forbindelse med Equinors partnerskap med China Sonangol på en annen oljeblokk i Angola. China Sonangol solgte seg ut av dette partnerskapet kort tid senere.

Nettverket i Hongkong

For å spore koblingene mellom Equinor og Queensway-gruppen må vi reise fra Angola til Hongkong via Cayman Islands og De britiske jomfruøyer i Det karibiske hav:

I hjertet av Hongkongs pulserende finansdistrikt fortsetter Queensway-gruppen å gjøre forretninger.

Den ikoniske adressen «88 Queensway» er byttet ut med en ny, felles adresse i bygningen «World-Wide House» langs hovedveien Des Voeux Road Central en drøy kilometer unna.

NY ADRESSE: I 2020 har Queensway-gruppen endret den felles adressen sin, «1011-1012, 10/F, Two Pacific Place, 88 Queensway, Hongkong», til en ny felles adresse, «Rooms 2201–03, 22/F., World-Wide House, 19 Des Vouex Road Central». Vis mer byoutline Wing1990hk / Wikimedia Commons

Noen av selskapene har fått kortere og mer kryptiske navn, men de samme nøkkelpersonene kontrollerer fortsatt nettverket.

Dokumenter fra selskapsregisteret i Hongkong viser at to kvinner – Veronica Fung Yuen Kwan og Lo Fong Hung – sitter på de største eierandelene og i de viktigste stillingene.

Begge var med på å opprette Queensway-gruppen og har vært oppført som styreledere i lang rekke selskaper i nettverket.

Sam Pa har aldri vært oppført som eier eller styreleder i noen av Queensways mange selskaper, men har koblinger til menneskene som formelt kontrollerer selskapene.

LO OG PA: I en pressemelding fra 2012 skriver selskapet Taishan om en avtale med China Sonangol, der Lo Fong Hung (i midten til venstre) omtales som nestleder. Sam Pa navngis ikke, men står bak til venstre. Vis mer byoutline Taishan Fiberglass Inc.

Veronica Fung har lite dokumentert erfaring fra tiden før hun dukket opp som eier og styreleder i Queensway-gruppen, men i et årsregnskap fra 1992 står hun oppført som eier av et investeringsselskap sammen med «Ghiu Ka Leung (Alias: Sam King)», som er to av Sam Pas mange navn, ifølge USAs sanksjonsliste.

Veronica Fungs forretningspartnere har hevdet at hun er Sam Pas kone eller partner, og at hun skal ha eid aksjer i Queensway-gruppen på vegne av Pa.

Da E24 ringte Queensway-kontoret i juli, svarte en kvinnelig resepsjonist.

Hør samtalen under.

New Bright International Development er Queensway-gruppens viktigste holdingselskap i Hongkong.

E24 la igjen en beskjed og kontaktinformasjon, men hørte aldri noe fra Hongkong. I en telefonsamtale to måneder senere bekreftet resepsjonisten at hun videreformidlet informasjonen til ledelsen, men heller ikke denne gangen var noen på kontoret tilgjengelige.

E24 har i tillegg sendt en rekke e-poster og meldinger til personer tilknyttet nettverket – ingen har svart.

Queensway-gruppen har tidligere sagt til Financial Times at Pa bare har vært en rådgiver, men ifølge vitnemål i rettssaker i Hongkong og USA har han vært lederen av nettverket.

Beskyldninger i rettssalen

I en rettssak i Hongkong i 2018 hevdet Angolas statsoljeselskap Sonangol at Sam Pa representerte Queensway-selskapet New Bright International Development, som eier den største andelen i China Sonangol.

Sonangol hevdet også at Veronica Fungs aksjer i New Bright egentlig tilhørte Pa, og at Fung ikke hadde tatt del i ledelsen av China Sonangol mellom 2005 og midten av 2016.

«Selv om hun holdt aksjer i New Bright, gjorde hun det som forvalter på vegne av hennes ektemann eller partner, Sam Pa, som hadde vært avgjørende i dannelsen og utviklingen av [China Sonangol] frem til han ble pågrepet på fastlandet i 2015», hevdet Sonangol.

I en rettssak i USA i 2017, der Guineas tidligere gruveminister ble dømt til syv års fengsel for å ha mottatt flere titalls millioner kroner i bestikkelser fra Sam Pa, hevdet myndighetene at Pa ledet China Sonangol.

I 2015 saksøkte Sam Pa, Veronica Fung og hennes foreldre i fellesskap storbanken HSBC for å ha frosset kontoene deres uten grunn. Pas advokater hadde i forkant sendt flere brev til banken der de krevde tilgang til kontoer tilhørende «Pa og hans familiemedlemmer».

HSBC forsvarte seg med at Pa var ilagt strenge sanksjoner fra amerikanske myndigheter og var under etterforskning i Kina på grunn av mistanker om korrupsjon i Sinopec og China Sonangol.

STORBANK: HSBC er blant verdens største banker. I 2015 valgte banken å fryse kontoene til Sam Pa på grunn av USAs sanksjoner og Kinas korrupsjonsetterforskning. Vis mer byoutline Bobby Yip / Reuters

Banken hadde derfor satt i gang en detaljert gransking, som ifølge dem hadde avslørt at Pa og Fung var assosiert med et svært komplisert og globalt nettverk av selskaper, inkludert China Sonangol.

«V Fung er antatt å være Pas kone, mens R Fung og Lee er foreldrene til V Fung», hevdet HSBC, som derfor hadde en «rimelig tro på at Pas eiendom kan være oppbevart (eller har vært oppbevart) på kontoene til de andre saksøkerne».

I 2012 vitnet én av eierne i Queensway-gruppen og tidligere styreleder i SSI, Wu Yang, etter å ha saksøkt resten av nettverket. Wu ville ha sin andel av China Sonangols milliardutbytter fra SSIs oljevirksomhet i Angola etter å ha blitt frosset ut.

Han hevdet at Sam Pa og Lo Fong Hung hadde foreslått et samarbeid i 2003 fordi Wus kontakter i Kina kunne bli nyttige i Afrika. I tillegg hevdet han å ha introdusert angolanske Sonangol til tjenestemenn i Kina, noe som ledet til opprettelsen av China Sonangol og SSI i 2004.

Resten av Queensway-gruppen hevdet at Wu ikke var en ekte aksjonær og at milliardutbyttene fra SSI hadde var overført til ulike prosjekter i Angola, som en «quid pro quo» for oljelisenser.

E24 har kontaktet en rekke advokater som har representert Sam Pa og Queensway-gruppen i ulike rettssaker, men ingen av dem har svart på spørsmål eller videreformidlet kontaktinformasjon.

– Jeg er redd for at jeg ikke er i stand til å hjelpe, skriver Sam Pas tidligere advokat, Bernard Man, i firmaet Temple Chambers.

Et nettverk i oppløsning

Etter at Sam Pa skal ha blitt pågrepet i 2015, har det blitt utkjempet en intern maktkamp i Queensway-gruppen, China Sonangol og SSI.

Sjefen for selskapet som frem til i år het SSI, Paulo Pizarro, hevder at kinesiske Sinopec har prøvd å skille lag med China Sonangol en god stund, men at de først greide å endre eierstrukturen i fjor.

PARTNER: Paulo Pizarro er sjef for Equinors partnerselskap som lenge het Sonangol Sinopec International (SSI), men nylig byttet navn til Sinopec International Petroleum E&P Corporation Angola. Bildet er tatt på åpningsfesten på blokk 31 i Angola i 2013, da Pizarro jobbet som visepresident i kommunikasjonsavdelingen til BP. Vis mer byoutline BP

Dermed skal China Sonangol ha forsvunnet ut av Equinors partnerselskap, som nå har byttet navn til Sinopec International Petroleum E&P Corporation Angola.

– Vi endret navn på SSI for å få et nytt image. Vi er ikke involvert med China Sonangol lenger. Vi prøver til og med å finne et nytt kontor for å bli fullstendig separert, fordi China Sonangol fortsatt har et lite kontor her vi holder til, sier Pizzaro.

E24 har verifisert navnetbyttet gjennom selskapsregisteret på Cayman Islands og Angolas offisielle skatteportal.

Sonangol har også forsøkt å skille lag med Queensway-gruppen.

Under rettssaken i 2018 forsøkte Sonangol å bli kjøpt ut av China Sonangol – uten hell.

Sonangol hevdet at Veronica Fung hadde tatt kontroll over selskapet uten deres godkjennelse, hindret dem i å få innsyn i dokumenter og forårsaket oppsigelser. Angolanerne hevdet også at Fung hadde begynt å krangle med Lo Fong Hung etter at Sam Pa ble arrestert.

Men ingen i rettssaken visste hvor Sam Pa befant seg. «Da høringen fant sted, forsto partene at han fortsatt var fengslet», står det i rettsdokumentene.

Det er per dags dato uklart hvorvidt, og eventuelt hvor, Sam Pa sitter i fengsel.

Verken Tom Burgis i Financial Times eller J.R. Mailey i The Sentry vet hva som har skjedd med Pa.

– Det er uklart hvorvidt Sam Pa trekker i trådene bak kulissene. Men det er hundrevis av millioner i eiendeler – fra New York til Angola til Hongkong – bundet opp, som noen forsøker å få tilgang til, sier Mailey.

Luanda er hovedstaden i Angola. Vis mer byoutline Sofia Christensen / AFP

Sonangol har nylig annonsert at de vil selge seg ut av China Sonangol i løpet av 2020, men E24 har ikke funnet informasjon om at et slikt salg ennå har funnet sted.

Angolanske myndigheter har ifølge analysebyrået CLBrief tatt beslag i noen av Queensway-gruppens eiendeler i Angola, inkludert et ikonisk hovedkvarter i bygningen Luanda One.

Angola-ekspert Nick Branson har inntil nylig jobbet som Afrika-analytiker for konsulentbyrået Verisk Maplecroft i London og er bidragsyter til nyhetstjenesten Angola Briefing.

Branson forklarer at både Kina og Angola vil presentere en ny front som ikke er knyttet til den «politisk giftige Sam Pa», som han mener er blitt et symbol på kinesisk korrupsjon i utlandet.

– Selv om Equinor forblir uvitende om hvem som er de virkelige eierne av SSI, så er selskapets rykte likevel skadet av assosiasjoner til historiske beskyldninger om korrupsjon, sier Branson.

Lucy Corkin i Rand Merchant Bank mener at Queensway-gruppen i stor grad ser ut som et imperium som sto og falt på Sam Pa og hans kontakter i Sinopec, Sonangol og angolanske myndigheter.

– Generelt i strukturer som dette kommer alt krasjende ned når du fjerner én mektig person som vet hvilke baller som er i luften, sier hun.

Equinors lisens på blokk 31 går ut på dato i 2031.

