Nytt havvind-varp i USA: – I dag har vi fått ballen i mål

Equinor-topp Pål Eitrheim kan juble over to nye kjempekontrakter for havvind med delstaten New York. – En veldig tillitserklæring til Equinor, sier han.

Vis mer byoutline Tommy Ellingsen

Onsdag kunne Equinor fortelle at selskapet har fått kontrakter med delstaten New York på to enorme havvindprosjekter sammen med partner BP.

Kjempeprosjektene det er snakk om er Empire Wind 2-prosjektet utenfor New York med en kapasitet på 1.260 megawatt og Beacon Wind 1 utenfor Massachusetts med kapasitet på 1.230 megawatt.

Selskapet har sittet på lisensene i noen år, men er avhengig av å vinne kraftkontrakter for å kunne sette i gang med byggingen.

– Siden Manchester United nå har gått til topps på tabellen, så kan jeg jo dra en sammenligning, sier Equinors leder for Nye energiløsninger Pål Eitrheim til E24.

– Ved å vinne lisenser så får vi være med å spille i kampen. Men for å score må vi vinne kraftkontraktene. Og i dag har vi fått ballen i mål, sier han.

Fra før har Equinor også kontrakt på et annet kjempestort havvindprosjekt i New York, Empire Wind på 816 megawatt. Dermed vil selskapet om noen år sitte på en kapasitet på totalt 3.300 megawatt i dette området (se kart).

Empire Wind 2-prosjektet ligger utenfor New York og Beacon Wind 1 ligger utenfor Massachusetts. Vis mer byoutline Equinor

– Utrolig glad

– Hva tenker du om å vinne en sånn kjempekontrakt?

– Det er en veldig stor kontrakt. Jeg er utrolig glad og stolt på vegne av dem som har jobbet med dette over lang tid, på tvers av tidssoner og på hjemmekontor, sier Eitrheim.

– Det er også en veldig tillitserklæring til Equinor. Jeg føler også på et stort ansvar for å skulle utvikle disse prosjektene på en god måte både for Equinor og for New York, sier han.

De nye prosjektene i New York vil løfte Equinor helt opp i eliten blant havvindutbyggere i USA. Ifølge selskapet er dette de største havvindkontraktene som hittil er delt ut i landet.

Til sammen er de to prosjektene nesten like store som verdens største havvindprosjekt, Equinors britiske gigant Doggerbank. Dette prosjektet er på totalt 3.600 megawatt, fordelt på fire delprosjekter.

– Nå får vi en stor portefølje i USA som kan supplere prosjektene våre blant annet i Storbritannia, og utnytte stordriftsfordelene, sier Eitrheim.

– Mange som vil inn

– Dette er veldig spesielt for oss, det er den største fornybare kraftkontrakten er som er inngått i USA, sier Eitrheim.

– Det gir oss solid grunnmur til å skape vekst og verdier. Det er mange som vil inn i USA, det er et attraktivt havvindmarked, sier han.

Equinor sikret seg allerede fra 2016 og utover attraktive arealer utenfor New York og Massachusetts.

– Nå er vi i gang med å utvikle den posisjonen. I tillegg har vi redusert risikoen vår gjennom å ta inn BP som strategisk partner, sier Eitrheim.

BP kjøpte i fjor halvparten av lisensene Empire Wind og Beacon for nær ti milliarder kroner. Det sikret Equinor solide verdier, pluss at BP vil dekke halve regningen for de store utbyggingene som står for døren.

– Transaksjonen vår med BP skaper verdier, den reduserer risikoen i porteføljen vår, og den sikrer oss en kapabel partner som kjenner det amerikanske energimarkedet svært godt, og som vi har samarbeidet godt med i mange år. Dette frigjør også investeringsmidler som vi kan bruke andre steder, sier Eitrheim.

– Et gjennombrudd

I en melding omtaler Equinor-sjef Anders Opedal kontraktene i New York som «et gjennombrudd». Eitrheim er enig.

– Etter dette har vi nesten et tiår foran oss med prosjektutvikling. Jeg har sterk tro på at prosjekter bygger selskapet, sier han.

– Nå kan vi bygge opp en organisasjon i USA og skape stordriftsfordeler, heller enn å bygge ut mange mindre prosjekter. Det gir oss store muligheter til å bygge videre på dette, sier han.

Han mener også det er et gjennombrudd i og med at Equinor har vunnet en tøff konkurranse.

– Det er beintøff konkurranse både om lisensene og kraftkontraktene. Det er viktig for oss å få bekreftet at vi er konkurransedyktige på dette området, sier han.

Vil koste titalls milliarder

Det er for tidlig å si hvor mange milliarder Equinor og BP til sammen skal investere i prosjektene. Equinor har tidligere sagt at det noe mindre Empire Wind-prosjektet vil koste rundt 25 milliarder kroner.

– Det er litt for tidlig til å kunne oppgi noen tall. Det vi har oppgitt av investeringer på Empire er en indikasjon mer enn et presist tall. Men vi har sagt at vi skal trappe opp investeringene våre på fornybar, så dette er i tråd med våre planer, sier Eitrheim.

– Elementer av dette vil også være prosjektfinansiering, så alt vil ikke tas over Equinors balanse, sier han.

Med det mener han at selskapene vil kunne lånefinansiere deler av utbyggingen.

Store verdier i havvind

Havvindprosjekter har i det siste blitt attraktive investeringsobjekter også for store, internasjonale investorer.

Blant annet skal Oljefondet begynne å investere i slike prosjekter, trolig i år. Fondets sjef Nicolai Tangen har sagt at slike investeringer er dyre.

Men investorer kommer gjerne inn langt senere i prosessen. Gjennom gevinsten på sitt salg av havvind til BP i fjor har Equinor vist at utbyggere kan sikre seg store verdier gjennom å være tidlig ute og kjøpe lisenser også i denne bransjen.

– Det å gå inn tidlig i stor skala har vi lenge trodd har stor strategisk verdi. Denne bransjen kjennetegnes av at prosjektene blir større og mer komplekse, og da er det ikke bare-bare å komme inn, sier Eitrheim.

– Det er den kompetansen vi har bygget over tid som setter oss i den situasjonen vi er i nå, hvor mange ønsker å samarbeide med oss. Det er gledelig, sier han.

