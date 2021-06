Oljeselskap tar over 60 Mærsk-ansatte

Alle Mærsk-ansatte knyttet til driften av «Maersk Inspirer» får oljeselskapet Repsol som ny arbeidsgiver.

«Mærsk Inspirer» kom til Yme-feltet den 31. desember 2020. Vis mer byoutline Repsol/Bitmap

– Repsol har lang erfaring fra drift på norsk sokkel, og vi ser at ved å få hånd om den daglige driften på riggen kan vi legge til rette for at vår erfaring fra sikker drift av andre innretninger, som Gyda og Varg, kan overføres til Yme. At operatøren av et felt har hånd om den daglige driften er også den klassiske driftsformen på norsk sokkel, sier Grethe Elise Folnes, pressetalskvinne i Repsol, til Aftenbladet.

Overtakelsen skjer i forkant av produksjonsstart på Yme-feltet som er ventet senere i år. Totalt 60 ansatte knyttet til drift av riggen kommer over til Repsol.

Yme-skandalen

«Maersk Inspirer» ble oppgradert ved Aker Solutions i Egersund og ble tauet ut til Yme-feltet og installert i slutten av desember i fjor. Her skal den mobile bore- og produksjonsinnretningen besørge produksjon fra Yme-feltet.

Den nye produksjonen fra Yme-feltet var opprinnelig planlagt med produksjon fra en produksjonsplattform. Yme-feltet produserte fra 1996 til 2001. I 2007 ble feltet besluttet gjenåpnet, med Talisman som operatør. Produksjonsstart var planlagt til 2013. I 2012 ble det imidlertid besluttet at plattformen, som var bygget i Abu Dhabi i De forente arabiske emirater, måtte skrotes på grunn av at den var full av feil og svakheter.

Talisman sørget med dette for at en av de aller største skandaleprosjektene i norsk oljehistorie var et faktum. Kostnaden før skrinlegging av prosjektet var rundt 14 milliarder kroner. Størstedelen av tapet ble dekket av staten.

Da spanske Repsol overtok den norske delen av Talisman i 2015, ble nye-nye Yme modnet fram. Prosjektet koster over åtte milliarder kroner, og Yme er i utgangspunktet forventet å produsere i ti år.

I forrige uke ble det klart at Havila Sirius AS (kontrollert av Sævik-familien) kjøper «Mærsk Inspirer» av Mærsk Drilling for 3,1 milliarder kroner. Riggen leies ut i en periode på ti år til Repsol.

«Mærsk Inspirer» har blitt oppgradert ved Aker Solutions i Egersund. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

– Gode utsikter i Norge

Mærsk Drilling har de siste årene satt i gang tiltak for effektivisering globalt. Direktør Jakob Korsgaard i Mærsk Drilling Norway sier at salget av «Mærsk Inspirer» ikke har noen sammenheng med selskapet effektiviseringsprogram.

Salget av «Mærsk Inspirer» skjer utelukkende på grunn av de spesielle forholdene omkring riggen, som gjør den attraktiv for Repsol å overta på grunn av den fasiliteter både som bore- og produksjonsplattform, sier Korsgaard som fortsatt sier at Mærsk Drilling vil ha en sterk tilstedeværelse på norsk sokkel, hvor utsiktene anses som gode.

Norge er Mærsk Drillings viktigste marked, hvor vi er etablert med sterke kunderelasjoner og partnerskap, Vi har en lang historikk på norsk sokkel. Mærsk Drilling er kjent for å levere operasjoner av høy kvalitet og stabilitet. Vi er overbevist om at det også i framtiden vil være behov for våre jack-up-rigger til prosjekter, utvikling av eksiterende felt og andre oppgaver, sier Korsgaard.

– Store fordeler

Repsol ser nå fram til å starte opp produksjon fra Yme-feltet. Selskapet ser store fordeler med å få riggansatte i Mærsk Drilling over i selskapet.

– Vi er opptatt av å drive feltet så effektivt som mulig. Denne modellen vil forenkle driften ved at det nå for eksempel blir én driftsorganisasjon istedenfor to organisasjoner. Repsol som operatør har god erfaring i å drifte kostnadseffektivt på norsk sokkel og denne kompetansen vil vi bruke fremover på Yme. Vi ser også at denne modellen vil gi økt fleksibilitet til det beste for lisensen, sier Grethe Elise Foldnes i Repsol.

Yme-lisensen består for øvrig av operatør Repsol (55 prosent), Lotos (20 prosent), Okea (15 prosent), Kufpec Norway (10 prosent).