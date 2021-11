Trapper opp kapasiteten på englandskabelen

Snart blir det mulig å sende enda mer strøm til Storbritannia. Etter en periode med prøvedrift skal kapasiteten økes på North Sea Link-kabelen.

Bildet er fra leggingen av North Sea Link-kabelen på britisk side. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Det kommer frem i en melding fra Statnett mandag.

North Sea Link-kabelen har kostet nær 16 milliarder kroner, og eies og drives av nettoperatøren Statnett og britiske National Grid.

Den ble satt i prøvedrift i oktober, og har siden da stort sett sendt kraft fra Norge til Storbritannia.

Nå vil eierne øke den maksimale kapasiteten som tilbys markedet fra 700 megawatt til 1.050 megawatt.

– Vi har nå kommet et stykke inn i prøvedriften av North Sea Link. Prøvedrift er viktig for å sikre trygg drift av forbindelsen på lang sikt. Endringer i kapasitet vil foregå underveis i prøveperioden, før vi setter kabelen i ordinær drift, sier konserndirektør for systemdrift Peer Olav Østli i Statnett i meldingen.

Økte prisforskjeller i Norden

– Så langt har ikke forbindelsen skapt større utfordringer for driften av kraftsystemet, men vi ser at den påvirker flyten av strøm i nettet i Norge, sier han.

I oktober eksporterte Norge netto 0,49 terawattimer (TWh) til britene, og så langt i november er nettoeksporten 0,2 TWh, ifølge Statnett.

I sommer og i høst har strømprisene i Norge og Europa vært uvanlig høye. Høye priser på gass, kull og CO2-kvoter i Europa har drevet strømprisene oppover, og dratt med seg norske og nordiske priser.

I denne spesielle situasjonen har de nye kablene fra Norge ifølge analytikere bidratt til økte prisforskjeller internt i Norden. Prisene i Sør-Sverige og Sør-Norge har i perioder vært mange ganger høyere enn i de nordlige områdene.

Begrenset kapasitet etter feil

I praksis vil imidlertid den reelle kapasiteten være begrenset til 700 megawatt i en periode. Det skyldes en feil som nylig oppsto i landanlegget på britisk side.

Den fulle kapasiteten på kabelen er 1.400 megawatt.

«Gjennom prøveperioden skal anleggene gradvis fases inn i tilnærmet normal drift, samtidig som driften av det norske kraftsystemet ivaretas på en god måte», skriver Statnett i meldingen.

