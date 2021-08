Oljedirektoratet godkjenner oppstart på Yme-feltet

Repsol har fått klarsignal til å starte produksjonen på oljefeltet.

«Maersk Inspire» skal blant annet brukes på Yme-feltet. Vis mer byoutline Repsol/Bitmap

20 år etter at feltet ble vurdert ulønnsomt har Repsol fått samtykke til å oppstart av drift på Yme, skriver Oljedirektoratet i en pressemelding.

De nye tillatelsene gjelder både eksisterende og nye installasjoner og brønner, ifølge meldingen.

Direktoratet skriver at de utvinnbare reservene på feltet er beregnet til omtrent 63 millioner fat.

Direktoratet godkjente først en ny plan for utbygging og drift på feltet i 2007, ifølge meldingen.

Da var Talisman operatør, og produksjonsstart planlagt til 2013. I 2012 ble plattformen levert, men på grunn av feil og svakheter på den måtte den skrotes.

I 2015 tok Repsol over den norske delen av Talisman, og i 2017 leverte Repsol planen for nye Yme. Selskapet ville bygge ut feltet på nytt for åtte milliarder kroner.

I juni ble det kjent at Repsol overtok alle ansatte knyttet til «Maersk Inspirer», og ifølge meldingen fra oljedirektoratet så er det blant de nye innretningen som skal bruke spå feltet.

I juli meldte oljeselskapet at resultatet før skatt i 2020 endte med tap på 541 millioner kroner. I 2019 var det samme tallet 1,94 milliarder i pluss.

Okea, som ble startet av blant andre oljeveteranen Erik Haugane og Senterparti-toppen Ola Borten Moe, er blant rettihetshaverne i lisensen, med 15 prosent.