Nå koster strømmen over dobbelt så mye i Sør-Norge som i nord

Når det blåser mye nord i Sverige, gir det en fordel også til forbrukerne i nord i Norge.

Svartevassmagasinet, Sira Kvinas største magasin, i Sirdal er mindre enn halvfullt etter en tørr sommer og lite regn. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 3 timer siden

– En nordnorsk kunde får nå mye billigere strøm enn en sørnorsk kunde, og sånn vil det være i mange år, sier handelssjef Tom Eirik Olsen i Ishavskraft.

De skyhøye strømprisene, både i Norge og Europa, har fått mye oppmerksomhet den siste tiden. At prisene varierer fra land til land er naturlig, men de varierer også internt i landene.

I Norge er landet delt inn i fem prisområder, med interne kraftbalanser for produksjon, forbruk og overføring mellom områdene.

Her er strømprisen for de forskjellige områdene, med bilde fra 22. september. Prisen fra NordPool er den samme som den som forbrukere får om de betaler spotpris eller innkjøpspris Vis mer

Flere faktorer spiller inn

Nå er prisene over dobbelt så høye for forbrukere i de tre prisområdene sør i landet, sammenlignet med prisområdet i nord. Prisen i Midt-Norge ligger litt over nord, men er også på vei nedover.

– Det vil være sånn fram til vi får nye kabler fra Nord- og Midt-Sverige og sørover i landet. Der er det stort kraftoverskudd og lav pris, og da får vi også det, sier Olsen.

Han forteller at prisen i nord i stor grad skyldes vindkraftutbyggingen nord i Sverige.

– Om det blåser mye nord i Sverige, får vi lave priser, sier han og legger til at det i tillegg er bra fyllingsgrad i vannmagasinene nord i Norge, og tørrere i sør.

Prisene i den sørlige delen av Norge er også påvirket av flere andre fakturerer.

Strømprisen har også vært uvanlig høy i sommer, og kundene i Sør-Norge betalte den dyreste auguststrømmen noensinne. I september har prisen stort sett ligget på godt over én krone kilowattimen, ifølge strømbørsen Nord Pool.

Med dagens prisutsikter kan en vanlig husholdning måtte ut med flere tusen kroner ekstra for strømmen i vintermånedene, ifølge analytikere.

– Det har vært tørt over tid og høye priser i Europa – økning i kull-, gass- og CO₂-prisene. Og så kommer det nye kabler mot Europa snart i tillegg, sier Olsen.

– Et helt annet nivå

Han forklarer at kablene til Europa kan være en sikkerhet, både for Norge og for andre land. Det er for eksempel mindre sannsynlig at det blir strømrasjonering fordi vi kan hente fra utlandet. Det samme gjelder også for de andre landene.

At det er så mye lavere strømpris i nord er et fenomen som i stor grad oppsto i år, forteller Olsen.

– Det har vært veldig like priser. Nord-Norge har egentlig vært et høyprisområde, men forskjellen mellom landsdelene var ikke så stor. Da var prisforskjellen kanskje på pluss eller minus ett øre, mens det nå er 25 øre. Det er et helt annet nivå, sier Olsen og legger til at det i større grad aktualiserer behovet for nye kabler.

– Jeg tror vi vil se fortgang i slike prosesser på grunn av prisforskjellene vi ser i år. Jeg tror ikke noen forutså at det ville bli så store forskjeller, sier Olsen.

Nettleien varierer

Det er ikke bare prisen for selve strømmen som varierer for norske forbrukere. Nettleien, som er prisen du betaler for å få strøm overført til din bolig, varierer også veldig.

Denne prisen har ikke den samme geografiske avgrensningen som strømprisen, men avhenger av strømnettet der du bor.

– Generelt kan man si at det er høyere nettleie i distriktene, der det er færre kunder per nettkilometer, sier Olsen.

Ifølge Distriktsenergi varierer nettleien mellom 20 og 50 øre kilowattimen, alt etter hvor du bor.