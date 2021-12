Opposisjonen om ekstra strøm-milliard: – For dårlig

Regjeringen og SV fant en ekstra milliard til strømstøtte, men det demper ikke misnøyen på Stortinget. – Mageplask, sier Frank Sve (Frp).

Regjeringen og SV har forhandlet frem en ekstra milliard til strømkundene. Vis mer

Fredag morgen la regjeringspartiene Sp og Ap frem en ny versjon av strømstøtten, etter forhandlinger med SV.

Der blar de opp en ekstra milliard til strømkundene. Blant annet lover de at staten skal dekke 55 prosent av den delen av strømprisen som er over 70 øre kilowattimen, i stedet for halvparten.

– Denne ordningen er fremdeles for dårlig. Rødt har tatt initiativ til å delta i forhandlingene uten å ha nådd fram, sier andre nestleder i energikomiteen Sofie Marhaug (R) i en kommentar.

Ønsket direkte utbetaling

Rødt og flere andre partier og organisasjoner har foreslått en direkte utbetaling til strømkundene, og har også ønsket at staten skal ta en større andel av regningen.

– Regjeringen og SV vil fremdeles bare dekke deler av strømprisen hvis den ligger over mer enn det dobbelte av normalt, sier Marhaug.

Både Rødt og Frp ønsker at strømkundene også skal kompenseres for november, ikke bare desember til og med mars.

Energipolitisk talsperson Frank Sve (FrP) er også kritisk til at det ikke kommer mer penger.

– Dette var et mageplask fra SV og regjeringen. Staten håver inn titalls milliarder kr ekstra fra høye strømpriser, og de beholder fortsatt brorparten av dette. SVs bidrag er å gi noen større smuler tilbake, sier Sve i en kommentar.

– Dette viser at det er Sheriffen av Nottingham som styrer, ikke Robin Hood, legger han til.

Stortingsrepresentant Sofie Marhaug (Rødt). Vis mer

Dette er strømpakken Regjeringens forslag til strømpakke var på 4,6 milliarder

SV har fått økt pakken med 1,125 milliarder kroner

200 millioner til kommunene som skal gå til sosialhjelp til flere som trenger støtte

465 millioner i økt bostøtte, i januar, februar, mars, som ifølge regjeringen vil bidra til at 50 000 flere får rett til bostøtte

Ca 460 millioner går til økt kompensasjon til alle, ved å øke graden av høye strømpriser som regjeringen dekker fra 50 til 55 prosent.

118 millioner går til bostøtte for desember Vis mer

Staten tjener 28 milliarder

Frp og Rødt fikk denne uken nye anslag fra finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) på hva staten tjener på høy strømpris.

Totalt anslår staten at den samlet sett får inn om lag 27,6 milliarder kroner i inntekter gjennom grunnrenteskatt og utbytte fra Statkraft for 2021.

Det er en kraftig oppgang fra de to foregående årene, og mer enn dobbelt så mye som vanlig. I årene mellom 2010 og 2020 var disse inntektene i gjennomsnitt på 11,4 milliarder kroner, ifølge Finansdepartementet.

– Regjeringen bruker bare en begrenset andel av de enormt økte inntektene de får fra vanlige folks strømregning på å betale tilbake. Derfor trengs det flere tiltak, også over nyttår. Det kommer Rødt til å jobbe knallhardt for at vi får, sier Marhaug.

Frp mener at strømregningene vil være en stor belastning for mange husholdninger selv med en ekstra milliard.

– Frp vil fjerne hele elavgiften, moms på strøm og utbetale 4.000 kroner til alle landets husstander, sier Frank Sve.

Stortingsrepresentant Frank Sve (Frp). Vis mer

– Ekstraordinær situasjon

Finanspolitisk talsperson Kjell Ingolf Ropstad (KrF) er heller ikke fornøyd.

– Dette er en alvorlig og ekstraordinær situasjon med svært høye strømpriser. Da mener KrF at staten må betale tilbake mer av de enorme inntektene staten nå vil få. 55 prosent kompensasjon over 70 øre kilowattimen er ikke nok. Vi foreslår å øke statens andel opp til 80%, sier Ropstad.

Han vil gi folk strømstøtte for november også.

– Den regningen vet vi er stor og vanskelig for veldig mange, sier han, og stiller et stort spørsmål ved hvorfor regjeringen og SV ikke vil hjelpe med den regningen, sier Ropstad.

– Staten vil både for 2021 og for 2022 sitte igjen med større inntekter enn planlagt. I Norge skal vi ha tilgang på rimelig strøm og da mener vi det er rett og rimelig at staten bidrar mye mer enn det regjeringen har foreslått, sier Ropstad.

Mener høyt forbruk premieres

Fungerende parlamentarisk leder Rasmus Hansson i MDG er glad for at det kommer strømhjelp, men mener at ordningen premierer dem med høyt forbruk. Ordningen gir støtte helt opp til 5.000 kilowattimer i måneden.

– Det gagner dem med store eiendommer mest. I stedet kunne man gitt mer til dem med minst. Dette er dårlig miljøpolitikk, som vi blir nødt til å endre, fordi det vil føre til at vi bruker verdifull strøm til feil ting, at vi blir tvunget til å bygge mye mer kraft, som vindkraft på land, og ødelegge mer natur, sier Hansson.

Han mener at grensen for å få strømstøtte burde gå ved maksimalt 3.000 kilowattimer, ikke 5.000 kilowattimer.

Får fem øre mer

Med den nye strømstøtten vil staten dekke 55 prosent av den delen av strømprisen som er over 70 øre kilowattimen.

Hvis strømprisen ligger på 1,50 kroner kilowattimen i desember, vil staten da dekke 44 øre, som tilsvarer 55 øre med merverdiavgift.

Det er fem øre mer per kilowattime enn med det støttenivået som opprinnelig ble foreslått.

Normalt vil en slik pris koste en en kunde i det sørlige Norge om lag 2,40 kroner kilowattimen inkludert nettleie og avgifter. Den nye støtten vil senke dette til 1,85 kroner kilowattimen.

Det betyr at den nye fremforhandlede strømstøtten vil gi en rabatt på strømregningen på 23 prosent, gitt dette strømprisnivået. Blir prisen høyere, blir rabatten noe større. Blir prisen lavere, blir også rabatten noe lavere.