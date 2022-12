Resesjonsfrykt presser oljeprisen: – Sentimentet er «shaky»

På få dager har oljeprisen falt med rundt ni dollar. Stemningen i markedet er nervøst, sier analytiker.

Oljeprisen (målt etter brent spot) har falt de siste dagene.

Prisen på nordsjøoljen, også kjent som brent, har falt i tre strake dager.

– Sentimentet er «shaky», sier analysesjef Bjørnar Tonhaugen i Rystad Energy.

I 18.20-tiden tirsdag ligger prisen på et fat nordsjøolje på 79,87 dollar i spotmarkedet. Det er ned fra over 89 dollar på torsdag i forrige uke.

Det betyr at prisen har bikket under 80 dollar for første gang siden 6. januar, viser en oversikt fra dataleverandøren Infront.

Til sammenligning lå prisen på over 130 dollar på årstoppen som ble nådd tidlig i mars.

Partner og energianalytiker Nadia Martin Wiggen i Pareto Securities forteller at oljeprisen er nokså volatil volatilUttrykk for hvor mye prisen på en aksje eller et annet finansielt instrument svinger over tid. Høy volatilitet betyr at det er store svininger, og motsatt ved lav volatilitet. nå, med lav likviditet og den laveste åpne interessen åpne interessenAntall deltagere i markedet siden 2015.

– Hver gang det er nyheter beveger markedet seg mer aggressivt på grunn av dette, sier hun.

Spotprisen på råoljen brent er en sentral referansepris på olje, hovedsakelig i Europa.

Rentefrykt i markedene

Tonhaugen forklarer at oljeprisene har kommet under press trolig som følge av bekymringer om resesjon og svakere etterspørsel.

Wiggen trekker og frem de makroøkonomiske tallene fra USA som grunn til usikkerhet i økonomien og dermed oljeprisen.

Partner og energianalytiker Nadia Martin Wiggen i Pareto Securities.

– Mandag fikk vi overraskende sterke på tall på innkjøpssjefindeks for servicesektoren, samtidig som jobbmarkedet er stramt. Det viser at renteøkninger ennå ikke slår negativt inn på amerikansk økonomi, sier hun.

Normalt sett er det bra for økonomien og olje burde handles høyere, men nå er det mye rentefrykt for fremtiden i markedet og alle øyne er på USAs sentralbank og dets rentebeslutning, ifølge Wiggen. Forventningen har vært at renten kun vil heves med 0,5 prosentpoeng ved neste møte i desember.

Russisk oljetrøbbel

Et pristak på 60 dollar per fat ble innført av EU, G7-landene og Australia denne uken. Formålet er å gjøre det vanskelige for Russland å omgå sanksjoner ved å selge olje til land utenfor Vesten.

– Det er en midlertidig effekt på prisen fra et sentimentperspektiv, da noen analytikere hadde antatt at russisk råoljeproduksjon ville falle mer enn den kommer til å gjøre, forklarer Wiggen.

Hun forventer at russisk produksjon forblir flat i første halvår av 2023, selv om eksporten sannsynligvis vil være mindre effektiv i starten, ettersom oljen må videre til forbrukerne.

– Vi forventer at prisen vil øke vesentlig da, legger hun til.

Tonhaugen tror på sin side at markedet begynner å innse at «vi kanskje ikke mister så mye olje fra Russland som mange fryktet».

Økning i kinesisk etterspørsel

Wiggen tror oljeetterspørselen og -prisen vil bli høyere i første halvår av 2023, med hjelp fra en økning i kinesisk etterspørsel av råolje fra februar.

Kina har hatt en negativ oljeetterspørsel for første gang siden 2006, noe igjen har påvirket markedet negativt.

– Dette tror vi vil endres med gjenåpningen tidlig neste år, sier Wiggen.