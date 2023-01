Staten får 19 mrd. i Equinor-utbytte for ett enkelt kvartal

Equinor betaler ut ni kroner per aksje i utbytte for tredje kvartal. Det gir 19,2 milliarder i utbytte til staten, fire milliarder mer enn kvartalet før.

Staten drar inn mange flere milliarder når Equinor-sjef Anders Opedal øker utbyttene. Her er Opedal avbildet i forbindelse med en hydrogenavtale denne måneden, sammen med Markus Krebber i tyske RWE (til høyre) og næringsminister Jan Christian Vestre (t.v.). I bakgrunnen Equinor-konserndirektør Irene Rummelhoff.

Equinor har i det siste levert rekordresultater, økt utbyttene og kjøpt tilbake store mengder aksjer fra eierne.

Selskapets utbytte ble femdoblet fra tredje kvartal 2021 til 0,9 dollar per aksje tredje kvartal 2022.

Målt i kroner har utbyttet økt enda mer, viser en melding fra selskapet.

Equinor kunngjør utbyttet målt i dollar i forbindelse med kvartalsrapportene sine, men utbyttet målt i kroner fastsettes kort tid før utbetaling.

Nå har selskapet fastsatt utbyttet for tredje kvartal 2022 i norske kroner, og det ble på 9,0159 kroner per aksje.

Dette er nesten seks ganger mer enn i samme kvartal året før, da selskapet betalte et utbytte på 1,59 kroner per aksje til eierne.

Utbyttet er nesten tidoblet fra tredje kvartal 2020, da det lå på 93 øre per aksje.

Staten får 19 mrd.

Oppgangen i utbytte betyr enda mer penger til den største eieren av Equinor, som er staten med 67 prosent, eller 2.127.565.006 aksjer.

Basert på dette antallet aksjer kan staten vente seg et Equinor-utbytte på om lag 19,2 milliarder kroner for tredje kvartal i fjor.

Det er fire milliarder mer enn i kvartalet før.

Folketrygdfondet kan vente seg om lag 974 millioner kroner i utbytte, basert på eierskapet på 108.045.906 aksjer som er oppgitt på Equinors nettsider.

Utsikter for fjerde kvartal

Equinors utbytte for fjerde kvartal 2022 blir først kjent den 8. februar. Da legger selskapet frem fjorårets siste kvartalsrapport.

Selskapet meldte nylig at olje- og gassprisene var noe lavere i fjerde kvartal enn i det rekordsterke tredje kvartalet.

Equinor har også meldt at selskapets markedsføringsenhet venter et papirtap på inntil 25 milliarder i fjerde kvartal etter lavere gasspriser, men påpeker at de underliggende tallene likevel er sterke.

Selskapet venter i tillegg å reversere tidligere nedskrivninger på blant annet det britiske Mariner-feltet og på eiendeler i USA.

Kuttet utbyttet i 2020

Etter coronakrisen og et oljeprisfall i 2020 kuttet Equinor i utbyttene og avsluttet et tilbakekjøpsprogram for aksjer.

Oljeprisen har steget betraktelig siden da, men det Equinor særlig har dratt inn penger på i det siste er de svært høye gassprisene i Europa etter at Russland begynte å kutte sine gassleveranser i 2021.

Equinors utbytter ble kuttet til 0,09 dollar per aksje etter oljeprisfallet i første kvartal 2020, fra et nivå på 0,27 dollar i kvartalet før. Siden den gang har utbyttet økt jevnt og trutt i takt med høyere priser og bedre utsikter.

Norge som nasjon har også tjent godt på prisoppgangen på olje og gass.

Regjeringen anslo i vinter at staten ville få inn enorme 1.316 milliarder kroner i 2022 fra sitt eierskap i olje- og gassfelt på sokkelen, skatter og avgifter på oljesektoren og utbytte fra Equinor.

Norges handelsoverskudd ble i fjor på 1.574 milliarder kroner, som er omtrent tre ganger så høyt som i 2021, ifølge ferske tall fra Statistisk sentralbyrå.

