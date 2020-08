SV bekymret etter nytt Castberg-varsel: – Stygt redd for at dette blir veldig dyrt

Equinor mener problemene på Castberg-produksjonsskipet er håndterbare, men SV frykter fortsatt kostnadssprekk.

Illustrasjon av produksjonsskipet på Johan Castberg-feltet i Barentshavet. Det 295 meter lange skipet er under bygging i Singapore. Vis mer Equinor

Publisert: Publisert: 24. august 2020 06:22

Søndag slo Equinor tilbake mot Bellonas to varslingsbrev om Castberg-prosjektet. Oljeselskapet mener at problemene i prosjektet er håndterbare, selv om coronakrise og lav bemanning bremser fremdriften.

Ifølge selskapet vil ekstraarbeid knyttet til sveiseproblemer på Castberg kreve rundt fem prosent av de gjenværende arbeidstimene i prosjektet. Skroget skal være om lag 80 prosent ferdig.

I tillegg har en feil i en programvare fra DNV GL ført til underdimensjonering av deler av skroget knyttet til fire sjøvannsinntak. Dette vil ifølge Equinor kreve rundt én prosent av de gjenværende arbeidstimene.

– Jeg er ikke enig i at dette er sikkerhetsproblemer som ikke er håndterbare, sa prosjektdirektør Morten Ruth i Equinor til E24 i helgen.

Selskapet sier at kostnader knyttet til sveiseproblemene ifølge kontraktene skal dekkes av verftet i Singapore, men at forsinkelsen av skipets avreise til Norge kan medføre økte kostnader, og at det kan bli noe merarbeid ved Kværners verft på Stord.

Frykter kostnadssprekk

SV uttrykte bekymring etter Bellonas første varsel om Castberg for to uker siden. Tross Equinors forsikringer, frykter partiet fortsatt at Castberg-utbyggingen kan sprekke dramatisk, i likhet med enkelte tidligere prosjekter som Martin Linge, Goliat og Yme.

– Jeg er stygt redd for at dette blir veldig dyrt, sier stortingsrepresentant Solfrid Lerbrekk (SV) til E24.

– Det er veldig bekymringsfullt med dette som kommer frem nå. Vi har ingen garanti for at alt har kommet frem, eller om det kommer mer når skipet kommer til Norge. Equinor kan ikke si med sikkerhet hvor mye tid dette vil kreve og hva kostnadene vil bli, så vidt jeg forstår er de ikke ferdige med å teste alle sveisene ennå, sier hun.

Stortingsrepresentant Solfrid Lerbrekk (SV). Vis mer Aasland, Jarle

Lerbrekk stilte nylig spørsmål til arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen om Petroleumstilsynets (Ptil) oppfølging av Equinors arbeid med Castberg-utbyggingen. Statsråden svarte at Ptil har bedt Equinor om vurderinger av årsakene til sveiseproblemene og om selskapets fremdriftsplaner.

– Det er lite trygghet statsråden kommer med i svaret på mitt spørsmål. Jeg skulle gjerne sett at Petroleumstilsynet gikk inn med mye tettere oppfølging, gjerne med pålegg også og var hardere i klypa. Det er tross alt i fellesskapets interesser at det som kommer av oljeutbygginger på sokkelen er lønnsomme for fellesskapet, sier Lerbrekk.

Hun sier at det kan bli aktuelt å stille nye skriftlige spørsmål om Castberg.

– Sannsynligvis. Nå skal vi diskutere dette i partiet, men vi vil følge tett med på dette prosjektet fremover, sier hun.

Kunne ikke bygges i Norge

Det har også tidligere vært utfordringer med leveranser til oljeprosjekter fra utlandet. Lerbrekk stiller spørsmål ved om de samme sveiseproblemene ville ha oppstått hvis det gigantiske produksjonsskipet (FPSO) hadde blitt bygget i Norge.

– Jeg synes det er kjempealvorlig, sier hun.

Årsaken til at Equinor valgte å legge byggingen av det 295 meter lange Castberg-skipet til Asia skal imidlertid ha vært at det ikke fantes noen stor nok tørrdokk til å bygge det i Norge. Lerbrekk mener likevel det er grunn til å spørre om det hadde vært bedre å bygge det her.

– Det ville kanskje blitt dyrere å bygge dette skipet i Norge, men hva har det å si hvis det uansett blir en ny kostnadssprekk, som det ser ut til nå? Det er ikke et godt nok argument. Hvis det kun er prisen det kommer an på, så har vi sett gang på gang at prosjekter krever mye ekstraarbeid når de kommer til Norge fra utlandet, sier hun.

– Får håpe de har rett

Equinor har gitt uttrykk for at selskapet ikke er enig i Bellonas beskrivelser av utfordringene på produksjonsskipet. Lerbrekk håper selskapet har så god kontroll over situasjonen som det de hevder overfor E24.

– Vi får håpe de har rett. Det vil bli flaut for alle parter hvis de ikke har det, og det vil bli kostbart for fellesskapet hvis dette blir et nytt Goliat-tilfelle. Det er det ingen som ønsker, sier Lerbrekk.

Equinor og de andre oljeselskapene leverer hvert år inn oppdaterte anslag over kostnadene ved pågående prosjekter til staten. Det vil komme nye anslag over Castberg-kostnaden i statsbudsjettet for 2021 i oktober. I fjor meldte Equinor at prosjektet lå an til å koste 49 milliarder, noe mindre enn det utbyggingsplanen la opp til.

Lerbrekk frykter at feilene på Castberg kan føre til nok en stor kostnadssprekk på norsk sokkel.

– Vi kan håpe og be om at det blir en minimal kostnad, men jeg tviler på det. Hvis du skal sjekke alle sveisene i bærende konstruksjon med røntgenoperatører, så koster det mye penger. Det å gjøre nye beregninger grunnet programvarefeil kan også bli dyrt. Jeg er redd at dette vil koste flaut mye penger, sier hun.

Petroleumstilsynet har etterlyst tidligere varsling fra Equinor om sveiseproblemene på Castberg-utbyggingen, ifølge Upstream.

– Det mener jeg er alvorlig. Dette kan tyde på at Equinor hever seg over Ptil, og ikke har hatt nok respekt for tilsynet. Ptil burde være hardere i klypa, og bli flinkere til å bruke tiltak som straffegebyr, sier Lerbrekk.

I helgen sa Equinor til E24 at sveiseproblemene ble avdekket gradvis frem til februar-mars, men at selskapet vil se på om de kunne ha vært noe tidligere ute med å varsle tilsynet. Når det gjelder programvarefeilen, så varslet ikke Equinor separat om dette til tilsynet, men DNV GL skal ha varslet Ptil i april.