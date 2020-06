ONS trues av søksmål: «Kursen fremdeles rett mot fjæresteinene»

ONS trues av søksmål fra minst sju utstillere som vil ha mer penger igjen etter at en av verden største energimesser avlyste. Nå kan den tidligere oljemessen i Stavanger få hjelp fra olje og energiminister Tina Bru (H).

Fra første dag av 2018-utgaven av oljemessa Offshore Northern Seas (ONS) på Tjensvoll i Stavanger. Kronprinsen Haakon Magnus får omvisning av ONS-sjef Leif Johan Sevland. Bak dem skimter man fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa.

Publisert: Publisert: 3. juni 2020 16:16

Advokatfirmaet Kluge sendte tirsdag varsel om søksmål til Stiftelsen Offshore Northern Seas (ONS) på vegne av sju utstillere: Framo, Clampon, Niras, Fourphase, Ellingsen Systems, Krohne Norway og Coast Central Base.

Søksmålsvareselet er utformet av advokat Jan Magne Isaksen hos Kluge. NRK omtalte saken først.

«Svært dårlig tilbud»

Begrunnelsen for søksmålsvarselet var, ifølge oljeleverandørene, «et svært dårlig tilbud fra ONS sin side på tilbakebetaling av innbetalt deltakeravgift grunnet avlysning av ONS 2020 messen».

ONS i Stavanger er lillebror til verdens største oljemesse i Houston som også er avlyst.

Sju selskaper stiller seg bak varselet som gikk ut tirsdag. Det er likevel over 120 bedrifter som til nå støtter saken, og flere melder seg på hver dag, hevder Geir Helgesen, markeds- og kommunikasjonssjef i Framo. Han sier målet er å få ONS til å legge seg på linje med andre arrangører som er rammet av COVID-19 situasjonen.

ONS fikk e-posten med søksmålsvarselet fra Kluge tirsdag og kom samme kveld tilbake med nytt tilbud til utstillerne.

Til Aftenbladet sier Geir Helgesen at bedriften ikke kommer til å akseptere et nytt tilbud Fra ONS.

– Det er jo litt ironisk at ONS flere ganger har gått ut i pressen og fortalt at alle pengene er brukt opp, og at kassen er tom. Etter at de mottok søksmålsvarselet, dukket det plutselig opp litt mer penger på kistebunnen, sier Helgesen.

Han legger til at det er hyggelig å se at ONS korrigerer kursen noe.

– Men om en ser til hvordan andre messearrangører har respondert, er dessverre kursen fremdeles rett mot fjæresteinene.

Offshore Northern Seas (ONS) Etablert i 1974.

Arrangeres annethvert år på Tjensvoll i Stavanger.

Tidligere Stavanger-ordfører Leif Johan Sevland har vært sjef for oljemessen siden 2012.

Årets arrangement skulle gå fra 31. august til 3. september.

I 2018 samlet ONS 1124 utstillere fra 37 land. De var fordelt på mer enn 20.000 kvadratmeter i ni haller.

Arrangementet har anslagsvis 35.000 unike besøkende.

Stiftelsen ONS omsatte i 2018 for 115 millioner kroner og hadde et underskudd før skatt på 1,9 millioner. Vis mer vg-expand-down

ONS: - Vårt første tilbud ikke var godt nok

ONS-sjef Leif Johan Sevland har tidligere sagt at et refusjonskrav kan bli kroken på døren for ONS 2022.

– Det stemmer at vi sendte et nytt tilbud tirsdag, som var ferdigbehandlet før pinse. Dette har vi jobbet med i flere uker for å se om vi kunne imøtekomme dem bedre. I tillegg har vi hatt et parallelt løp mot regjeringens støttepakkeordninger, sier kommunikasjonsdirektør Maiken Ree i ONS.

– Det får stå for hans egen regning om Geir Helgesen i Framo mener kursen er mot fjæresteinene. Men i vårt reviderte tilbud kan utstillerne få penger tilbake i dag - 55 prosent. Vi har strukket oss langt og det går hardt ut over egenkapitalen og likviditeten vår. Vi skulle selvfølgelig ønske å kunne gi mer tilbake, aller helst arrangert messen i år, men vi gjør så godt vi kan, sier Ree.

Fortsatt er det håp i ONS-organisasjonen om at støttepakkene fra myndighetene som følge av korona-epidemien, kan gi friske penger i kassen. Olje- og energiminister Tina Bru (H) hadde før helgen et eget krisemøte med ONS-ledelsen.

– Vi har absolutt fått positive signaler fra Tina Bru. Det setter vi pris på og håper på en god avklaring. Et positivt resultat for oss vil gavne alle, sier Ree.

– For det handler om å overleve for ONS?

– Vi er ikke forpliktet til å gi noe tilbake, men har altså strukket oss så langt som mulig. Vi skjønner nå som vi har fått et bedre overblikk at vårt første tilbud ikke var godt nok, men skulle vi refundert alt ville vi vært konkurs, sier Ree.

Ifølge ONS vil utstillerne får en frist til 1. juli med å bestemme seg for hva de vil gjøre. De som velger delvis refusjon, vil få pengene tilbakeført raskt. Men utstillerne oppfordres til å takke ja til 70 prosent rabatt for plass på ONS 2022.

Olje- og energiminister Tina Bru, til venstre, møtte ONS-ledelsen fredag. Til høyre kommunikasjonsdirektør Maiken Ree i ONS.

I forrige ukes krisemøte med Tina Bru la ONS fram sine synspunkter på den vanskelige situasjonen oljemessen har havnet i. ONS faller utenfor alle støtteordninger etablert av myndighetene som følge av koronakrisen. Det skyldes blant annet at stiftelsen bare har inntekter hvert andre år.

Bru ga ingen løfter, men nå varsler hun at det kan komme tiltak. Det skjer etter at stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg (Ap) i et skriftlig spørsmål til ministeren spurte om hun vil «løfte alle steiner for å sikre at stiftelsen ONS ikke går konkurs.»

I sitt svar understreker Tina Bru viktigheten av at ONS overlever:

«Jeg vil nå se på hvorvidt ONS-stiftelsen kan dra nytte av de ordningene som regjeringen allerede har lagt frem i krisepakkene. Dersom det skulle bli nødvendig, vil jeg også vurdere eventuelt andre tiltak,» skriver Bru.

Solberg er imidlertid ikke fornøyd med svaret.

– Ikke i det hele tatt. Jeg er ganske skuffet. Jeg oppfattet at hun så alvoret i saken, men dette var et enormt passivt svar, sier han.

Solberg mener det er godt kjent at ONS ikke treffes av dagens støtteordninger, og at statsråden derfor burde gå rett til alternative løsninger.

– Milliardene har sittet løst til andre krisepakker. Da må det være mulig å finne en ordning som hjelper ONS og andre med uvanlige driftsformer, sier Ap-politikeren, som varsler at saken nå vil bli løftet i Stortinget for å komme fram til en løsning.

