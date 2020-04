Reuters: Equinor-prosjekt i Brasil flere måneder forsinket av korona

Arbeidet med den nye Peregrino-plattformen påvirkes av virusutbruddet.

Publisert: 16. april 2020

De siste årene har Brasil seilt opp som det kanskje viktigste landet utenfor Norge for Equinor.

Fram mot 2030 skal selskapet investere 125 milliarder kroner der.

Blant prosjektene som nå pågår, er utvidelsen på storfeltet Peregrino. Der er Equinor i ferd med å bygge en ny plattform som etter planen skal starte produksjonen mot slutten av året.

Nå skal arbeidet med plattformen være forsinket med to måneder, ifølge Reuters, som refererer til to kilder tett på prosjektet.

Sikkerhet først

Pressekontakt Erik Haaland i Equinor bekrefter at arbeidet på feltet påvirkes, men sier ikke noe om tidsrammen.

– Offshoreaktivitetene på C-plattformen fortsetter, men bemanningen er redusert for å redusere risikoen for spredning av viruset. Det er for tidlig å konkludere om hvilke følger det får for tidsplanen, sier Haaland til Reuters.

– Equinors førsteprioritet er å ta vare på sikkerheten til våre ansatte og leverandørene som jobber for oss, sier Haaland.

Peregrino er Equinors største opererte felt utenfor Norge.

Sendt hjem

Ifølge Reuters har Brasils oljebransje betydelige problemer med koronaviruset. Det er bekreftet 126 smittetilfeller blant oljearbeidere, og 74 av disse har nylig vært offshore.

Det skal også være ytterligere 897 mistenkte tilfeller.

Equinor har allerede tatt grep for sine ansatte i landet. I midten av mars ble 100 medarbeidere med familier sendt hjem i et charterfly. Også Brasil-sjef Margareth Øvrum har reist til Norge.

– Alle de som sendes hjem, er viktige for virksomheten i Brasil, men ikke den daglige driften, sa Haaland til Sysla da.