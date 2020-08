Neptune Energy har gjort «betydelig oljefunn» ved Dugong-brønnen

Neptunes estimat for totalt ressurspotensial ved lisensen øker nå til 153 millioner fat oljeekvivalenter.

FUNN: Dugong-brønnen ble boret av Deepsea Yantai, som drives av Odfjell Drilling. Vis mer Odfjell Drilling

Publisert: Oppdatert: 4. august 2020 09:05 , Publisert: 4. august 2020 08:22

Oljeselskapet Neptune Energy og deres partnere har gjort funn ved Dugong-feltet på norsk sokkel. Det kommer frem i en melding.

Oljefunnet er beregnet å være på 6,3–19,0 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter, noe som tilsvarer 40–120 millioner fat.

Ifølge Neptune Energy er dette det største oljefunnet i Norge hittil i år.

– Det er et viktig funn for oss, sier Neptune Energys norgessjef Odin Estensen til E24.

– Vi har bekreftet en letemodell og har påvist betydelige volumer i et nytt område for oss. Det gir oss en mulighet til å etablere et nytt kjerneområde på norsk sokkel for Neptune, sier han videre.

Funnet har også redusert usikkerheten i nærliggende prospekt i lisensen som er beregnet til 5,2 millioner standard kubikkmeter, tilsvarende 33 millioner fat oljeekvivalenter.

Dermed er det totale ressurspotensialet på lisens PL882 ventet å være 153 millioner fat oljeekvivalenter. Lisensen ble tildelt i 2017.

Vil sette «full fart»

Estensen sier at selskapet vil sette «full fart» for å få avgrenset funnet, altså få klarhet i nøyaktig hvor stort funnet er.

– Det ligger i et veldig godt område. Det er kort vei til nærliggende infrastruktur. Så får vi se hvor stort det egentlig er, fordi det gir kanskje mulighet til en selvstendig utbygging.

– Vi kommer til å bore en ny avgrensnsingbrønn så raskt som mulig, sier han.

I juni ble det enighet i Stortinget om en skattepakke for oljenæringen, som både frigjør betydelig likviditet og sikrer bedre lønnsomhet.

– Vi har gjort et funn nå som vi tror det er mulig å avgrense relativt raskt, og da innenfor det skatteregimet som nå er blitt introdusert gir det oss en mulighet til å dra nytte av det, sier Estensen.

Dugong-lisensen ligger 158 kilometer vest for Florø. Det består av to reservoarer som ligger på mellom 3.250–3.500 meter under havet.

– Funnet gir ny og verdifull forståelse av undergrunnen i denne delen av Tampen-området. Jeg er svært fornøyd med å se at letemodellen, utviklet sammen med våre partnere, har vist seg å være vellykket. Nå fortsetter arbeidet med å analysere funnet, og vurdere mulige utbyggingsløsninger, sier Neptune Energys letedirektør i Norge, Steinar Meland, i en pressemelding.

Neptune Energy er operatør ved brønnen, og eier 40 prosent. Concedo, Petrolia Noco og Idemitsu Petroleum Norge eier 20 prosent hver.