Equinor tør ikke spå årets produksjon

Oljegiganten Equinor tør ikke spå produksjonen for 2020, etter coronakrise, kraftig etterspørselsfall og regjeringens løfter om oljekutt.

Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen. Vis mer Carina Johansen

Publisert: Publisert: 7. mai 2020 08:22

Equinor venter i snitt en årlig produksjonsøkning på tre prosent mellom 2019 og 2026, men har ikke lenger noe syn på produksjonsutviklingen i resten av 2020.

Det skriver selskapet i rapporten for første kvartal.

Årsaken er blant annet at Norge har sagt seg villig til å kutte produksjonen nasjonalt, og at oljemarkedet har vært svært urolig etter at coronakrisen rammet oljeetterspørselen dramatisk.

– Grunnet usikkerhet i markedene, regjeringspålagte produksjonsbegrensninger og Equinors strategi om å prioritere verdi fremfor volumer, har Equinor lagt bort sine anslag for produksjonen for 2020, skriver selskapet.

Så sent som i forrige kvartalsrapport fra februar sa Equinor at selskapet ventet å øke sin samlede produksjon med syv prosent i 2020. Dette er det første fulle året hvor gigantfeltet Johan Sverdrup i Nordsjøen er i produksjon.

Sverdrup-feltet skulle opprinnelig levere 440.000 fat på topp, men tidligere i år sa Equinor at kapasiteten var utvidet slik at feltet kunne komme opp i 470.000 fat per dag.

Dette målet har Equinor nådd, ifølge rapporten for første kvartal. Dette bidro til selskapets rekordhøye totalproduksjon i kvartalet på 2,23 millioner fat per dag.

– Feltet nådde en høyere platåproduksjon på 470.000 fat per dag sent i april, skriver Equinor.

Prisfall ga resultatsmell

Equinor har tatt flere grep etter coronakrisen: det har kuttet utbyttet med to tredjedeler, kuttet investeringene i 2020 med om lag en femtedel, og droppet et milliardprogram for tilbakekjøp av aksjer.

Selskapet leverte et justert resultat før skatt på 2,05 milliarder dollar i første kvartal, som er mer enn en halvering fra 4,19 milliarder dollar for ett år siden.

Dette er også selskapets svakeste resultatet siden fjerde kvartal 2016.

På forhånd hadde et snitt av 29 analytikere ventet et justert resultat på 2,04 milliarder dollar, ifølge estimater Equinor selv har hentet inn.

Selskapet skrev i tillegg ned verdier for 2,45 milliarder dollar (25 milliarder kroner), etter å ha nedjustert sine forventninger til oljeprisen på kort sikt. Equinor venter nå en oljepris på 31 dollar fatet i år, fra tidligere 59 dollar fatet.

- Våre finansielle resultater i kvartalet var påvirket av lavere råvarepriser. Vi leverte imidlertid god operativ drift med rekordhøy produksjon og solid kontantstrøm under disse markedsforholdene. Usikkerheten er fortsatt stor, sier konsernsjef Eldar Sætre.