Sverige gir strømstøtte til folk og bedrifter: Vil bruke 60 milliarder

Sverige vil dele ut 60 milliarder svenske kroner til husholdningene og næringslivet grunnet dyr strøm, ifølge statsminister Magdalena Andersson.

Sveriges statsminister Magdalena Andersson lover kompensasjon for høye strømpriser.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Mens Stortinget diskuterer strømstøtte til næringslivet, lover den svenske regjeringen å bla opp store midler til både husholdninger og bedrifter.

Det kommer frem i en melding.

– Vi vil innføre et høykostnadsvern for strømprisen. Og der handler det om minst 30 milliarder i tilbakebetaling til husholdningene, sier Andersson på en pressekonferanse onsdag.

– Dette skal skje så fort som mulig. Og jo høyere elprisene er, jo større beløper kommer det til å dreie seg om. Dette er en helt ny måte å tenke på, legger statsministeren til.

Hun sier at dyr strøm også gjør det krevende for industri og næringsliv, og kan true etableringen av nye arbeidsplasser.

– Derfor kommer også selskaper til å kunne ta del i en høykostnadsbeskyttelse, sier Andersson.

– Totalt innebærer høyprisbeskyttelsen for strømprisen sammenlagt til å komme opp i rundt 60 milliarder kroner, sier statsministeren, som representerer Arbeiderpartiets svenske søsterparti.

Det er valg til Riksdagen i Sverige 11. september i år, og de høye strømprisene er naturlig nok et viktig tema i den pågående valgkampen.

Tre ganger forrige ordning

Sveriges svar på Statnett heter Svenska Kraftnät, og driver kraftnettet i landet, inkludert utenlandsforbindelsene.

Nå får Svenska kraftnät i oppdrag å undersøke hvordan de kan betale ut pengene til husholdninger og bedrifter, med frist 15. november.

Andersson sier at grepet vil utgjøre en støtte som er tre ganger større enn forrige støtteordning. Den svenske regjeringen varslet i vinter at den ville betale ut seks milliarder kroner i strømstøtte for desember, januar og februar.

Senere ble ordningen også forlenget.

Tjener på overføring av kraft

Svenska Kraftnät regner ifølge SVT med å sitte med et overskudd på rundt 60 milliarder svenske kroner på grunn av høye flaskehalsinntekter.

Dette er inntekter myndighetene tjener på overføringen av kraft mellom ulike prisområder og ulike land.

Det er disse pengene Sverige nå ønsker å tilbakeføre til kundene, som et nødgrep for å beskytte folk og næringsliv mot prissjokket.

– Rent konkret innebærer dette at de såkalte flaskehalsinntektene som kommer inn til Svenska Kraftnät skal tilbakeføres til dem som betaler dem, gjennom tilbakebetaling, senkede priser eller motkjøp, sier Andersson.

Har sjekket med EU

EU regulerer hvordan disse flaskehalsinntektene skal brukes, men det er mulig innenfor EU-regelverket å gjennomføre et slikt støttegrep, mener energi- og digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar.

– Allerede i begynnelsen av året begynte vi i regjeringen å jobbe med EU om å utvide regelverket, sier han.

– Vi ser nå at det finnes en åpning for å bruke disse pengene som nødløsning for sluttbrukerne, sier han.

Han mener Russlands president Vladimir Putin driver en energikrig mot Europa, og ber Europa om å stå sammen i denne situasjonen.

– Akkurat som Putin vil er det mange som nå roper på tiltak som bare ville gagne Sverige på kort sikt, men ramme samholdet og solidariteten i Europa, og i forlengelsen ramme Sverige. Det er feil vei å gå, sier han.

Han erkjenner at kraftmarkedet ikke fungerer nå, og sier at det gjelder mange land.

– Svært alvorlig

Andersson beskriver situasjonen med stadig nye prishopp på strøm som dramatisk. Hun sier at befolkningen skal være trygge på at staten vil støtte husholdninger og selskaper.

– Det er svært alvorlig, sier statsministeren.

– Vi kommer ikke til å tillate Putin å holde svenske husholdninger og svenske selskaper som gissel, sier Andersson.