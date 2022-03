Tror bensinprisen kan bikke 40 kroner til sommeren

Nordmenn kan risikere at bensinprisen dobler seg til sommeren, ifølge analytiker.

REKORDHØYT: Pumpeprisen på drivstoff i Oslo-området, 8. mars 2022. Siden den gang har det blitt registrert enda høyere priser. Vis mer

De siste ukene har vært preget av rekordhøye drivstoffpriser. For en drøy måned siden passerte bensinprisen 22 kroner for første gang. Onsdag nådde literprisen 27 kroner i Tromsø, mens det ble registrert priser på 26 kroner i hovedstaden.

Og verre kan det bli, ifølge eksperter.

– I verste fall kan vi risikere 40 kroner til sommeren, sier sjefanalytiker i Rystad Energi, Per Magnus Nysveen, til NRK.

Det betyr at det vil koste 2.000 kroner å fylle opp en bensintank på 50 liter, som er en ganske vanlig størrelse på en bensintank i personbiler.

Oljepris til værs

Da statsbudsjettet ble lagt frem i høst anslo regjeringen en oljepris på 559 kroner fatet i snitt for 2022. På det meste etter Russlands invasjon, har prisen vært oppe i nesten 1.200 kroner fatet, over 130 dollar fatet.

De siste dagene har flere oljeanalytikere kommet med spådommer om videre skyhøye oljepriser fremover.

DIESEL: Circle K-pumpene ved Langnes lufthavn i Tromsø, 9. mars 2022. Vis mer

– Oljeprisene kan nå 240 dollar fatet i sommer i et verstefallsscenario hvis vestlige land ruller ut omfattende sanksjoner mot Russlands oljeeksport, skrev leder for oljemarkeder Bjørnar Tonhaugen i Rystad Energy, i et notat onsdag.

Dette kan bli nødvendig for å dempe etterspørselen hvis vestlige land lar være å kjøpe flere millioner fat per dag med russisk olje. Det er nemlig ikke nok kapasitet i markedet til å kompensere for dette, ifølge Rystad.

Videre skriver Tonhaugen at jo høyere prisene går, jo større er sjansen for at den globale økonomien går inn i en resesjon i fjerde kvartal 2022.

Frykter massekonkurser

Samtidig som prisene ved pumpen stiger, raser debatten om hvilke tiltak regjeringen må gjøre for å skjerme privatpersoner og bedrifter.

Norges Lastebileierforbund frykter konkursras som følge av dramatisk økning i drivstoffprisene, og krever at regjeringen fjerner veibruksavgiften på 3,52 kroner per liter diesel.

– Det vil ha stor effekt, mener forbundsleder Geir Mo.

Han var tidligere generalsekretær i Frp. Hans parti foreslår å fjerne alle avgifter på bensin og diesel.

– Det flommer inn penger for staten, og mange er provoserte over at vi produserer olje i bøtter og spann og tjener store beløp, mens folk blir flådd ved pumpene, sier Frp-leder Sylvi Listhaug til NRK.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum sier at regjeringen må ta grep dersom situasjonen med høye drivstoffprisene fortsetter.

– Vi kan ikke ha sånne priser over tid, det blir altfor ekstremt for folk, det er det ikke noe tvil om. Akkurat nå så er det veldig mye som skjer. Det er klart at hvis dette blir et nivå som vil vare, så er det altfor dyrt for folk, sier han.

NAF er bekymret over prisvekst

– Staten må ta kontroll over situasjon gjennom offensiv bruk av statlige virkemidler. Avgiftene må kraftig ned, sier kommunikasjonssjef Camilla Ryste i Norges Automobil-Forbund (NAF).

Hun påpeker at en literpris på 25 kroner består av rundt 40 prosent avgifter, noe regjeringen kan og må gjøre noe med nå, mener hun.

– Vi får mange henvendelser fra NAF-medlemmer sTror bensinprisen kan bikke 40 kroner til sommerenom rammes av de høye drivstoffprisene. Mange er opprørte og mener avgiftene til staten nå må settes ned for å dempe prispresset, sier hun.

Ifølge et regnestykke fra NAF vil en bilist som kjører 12.000 kilometer per år, med gjennomsnittlig drivstofforbruk på 0,65 liter per mil, nå få en årlig ekstraregning på over 6.000 kroner sammenlignet med hvordan situasjonen var for kort tid siden.

– Denne utviklingen kan ikke fortsette. Vi er ekstra bekymret for at økte drivstoffutgifter kommer på toppen av økte strømpriser og en generell prisvekst ellers i samfunnet, sier Ryste.