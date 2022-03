Oljepengene fosser inn, men Petoro-Kristin er bekymret

– På flere av disse spørsmålene svarer jeg mest som mennesket Kristin, ikke så mye som Petoro-Kristin, sier en alvorstynget Kristin Kragseth.

På tross av rekordår i 2021 var det en bekymret Petoro-sjef som møtte pressen onsdag. Vis mer

Petoro-sjefen advarer om et for høyt prisnivå.

– Jeg tror vi nærmer oss et nivå hvor en del industri ikke lenger vil ha råd til å kjøpe kraft. For eksempel, gjødselproduksjon kan stoppe, noe som igjen fører til redusert matproduksjon, og til sist at de som har minst ikke vil kunne få den maten de trenger.