Oppfinninga til Jostein (60) blir eige IKM-selskap

Då IKM-tilsette Jostein Reinsnos gjorde ei ny oppfinning, fann arbeidsgjevaren ut at oppfinninga fortente eit eige selskap.

Jostein Reinsnos har brukt meir enn åtte år på oppfinninga si.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

«Det er ingen samanheng mellom alder og innovasjonsevne, i alle fall ikkje når forskarane spør folk sjølve», skreiv NRK i fjor haust. På bildet i saka var ein smilande Jostein Reinsnos som viste fram den nye oppfinninga si: Ein løftereiskap til bruk under vatn.

No speler oppfinninga hans hovudrolla i det nyoppretta selskapet Beluga Subsea.

– Det er ikkje meir å seia enn at dette er fantastisk, seier Reinsnos.

Dei to eksisterande utgåvene kan løfta 1,5 og 2,5 tonn under vatn. På sikt vil det koma mindre og større variantar.

– Ekstremt tolmodig

Reinsnos begynte å jobba med oppfinninga for over åtte år sidan. Dette resulterte i hans fyrste patent.

– Ein må vera ekstremt tolmodig og aldri gje opp. Og så treng ein nokon som har tillit til det ein gjer. Det har eg fått frå Ståle Kyllingstad og IKM, og no også frå Envirex, seier oppfinnaren.

Reinsnos er dagleg leiar og eig 17 prosent av det nye selskapet. Ståle Kyllingstad sitt konsern IKM eig 49 prosent, og Envirex eig 34 prosent.

– Jostein har utvikla subsea-teknologi i 30 år, seier Øystein Stjern, divisjonsdirektør i IKM Gruppen.

– Oppfinninga flyttar heisekrana ned under sjøen. Då slepp skipa å ligga å venta på gunstige bølgjer før dei kan utføra løft. Slik kan ein få gjort jobben på kortare tid, seier Kjetil Storhaug Njærheim, styreleiar i Envirex.

Fyrste bruksområde er oljenæringa, men partnarane ser for seg at løfteinnretninga kan bli tatt i bruk i andre næringar etter kvart, og nemner både oppdrettsnæringa og havvind.

På vegen fram mot målet har Reinsnos fått støtte av Forskingsrådet gjennom eit samarbeidsprosjekt med Equinor.

Kjetil Storhaug Njærheim, Jostein Reinsnos og Øystein Stjern gler seg over det nye samarbeidet.

Delte opp IKM technology

Målet er at det nye selskapet skal omsetja for 50 millionar kroner i løpet av tre-fire år. På lengre sikt er målet ei omsetting på 250 millionar kroner.

Nyetableringa er ein del av oppdelinga av IKM technology, eit selskap som i 2020 gjekk 26 millionar kroner i minus på drifta.

– Me fekk aldri IKM technology til å fungera. No har me i staden delt det opp i selskap som fungerer bra. Det viser at ei dedikert fokus og ein tydeleg forretningsmodell er viktig for å lykkast, seier Stjern.

Envirex held til i nabolaget til IKM Subsea i Vardheia på Bryne. Dei to subsea-selskapa meiner dei utfyller kvarandre godt når dei no skal løfta fram den undersjøiske løftereiskapen.

– Det er stas å få gå saman med ein av dei store, seier Njærheim, som høyrer til eit mindre og yngre selskap enn storebror IKM.

Envirex blei oppretta i 2011. Snittalderen ligg mellom 30 og 40, ifølgje Njærheim, som sjølv er 35.

Dei hadde i fjor ei omsetting på 68 millionar kroner, og eit resultat før skatt på 10,7 millionar kroner.