Equinor saksøker staten for å få redusert skatt

Equinor og staten barker sammen i en omfattende skattesak.

Avtroppende konsernsjef Eldar Sætre i Equinor. Her sammen med Anders Opedal, som overtar 2. november. Vis mer byoutline Håkon Mosvold Larsen

Publisert: Publisert: 18. september 2020 14:16

I mars neste år møter Equinor Energy AS staten i Oslo tingrett. Bakgrunnen er at selskapet fikk skatten sin endret i tidsrommet 2012 til 2014.

Da Equinors datterselskap, Equinor Energy, solgte gass til morselskapet, mente Oljeskattekontoret at prisen var for lav.

Når Oljeskattekontoret mener Equinor Energy har solgt produktet for billig, kan de endre selskapets sokkelinntekt. Det tallet legger grunnlaget for hvor mye selskapet skal betale i skatt.

Den norske skatteloven sier at interne salg skal følge markedspriser.

Tjener på å selge billig

Det er Equinor Energy som driver utvinning av olje og gass på norsk sokkel. Produktene selges til morselskapet, som selger videre ut i markedene.

Equinor Energy er underlagt en oljeskatt på 78 prosent, mens morselskapet har ordinær skatt på 22 prosent.

Dermed tjener de på å selge billigst mulig til morselskapet.

Jo mindre Equinor Energy tar for produktet, jo lavere skattepliktig sokkelinntekt får de.

Rettssaken skal gå over 15 dager i mars 2021.

Equinor ønsker ikke å kommentere saken overfor Aftenposten/E24. Det gjør heller ikke Skatteetaten.

Såkalt internprising er med jevne mellomrom oppe i retten. I oktober møter Neptune Energy staten i Jæren tingrett.

– Tyder på stor og omfattende sak

Jurist Christian Grevstad i Harboe & Co. er ekspert på internprising og oljeskatt.

– For en sivil sak er 15 dager i retten mye. Det tyder på en stor og omfattende sak, sier han til Aftenposten/E24.

Han ønsker ikke å spekulere i hvor mye penger er snakk om.

– Jeg vil ikke si om de har priset for høyt eller lavt. Oljeskattekontoret mener nok den er for lav og at inntektene for selskapet som skattlegges 78 prosent, skulle vært høyere, sier han.

Equinor er det største selskapet på Oslo Børs. Staten eier 67 prosent av selskapet.

Her kan du lese mer om Equinor Skatteetaten Oslo tingrett skatt