Opec+ øker oljeproduksjonen med 400.000 fat om dagen

Emiratene og flere andre skal få produsere mer framover, ifølge en ny avtale i dag.

Vis mer byoutline Ali Haider / EPA

Publisert: Oppdatert for mindre enn 2 timer siden

I august vil oljekartellet Opec+ gå inn for å produsere 400.000 flere fat olje om dagen enn de gjør nå, ifølge en offisiell uttalelse.

Opec+ består av 23 land, og til sammen produserer de mesteparten av verdens olje. De holder vanligvis igjen produksjonen for å få en høyere pris for oljen, og i juli er produksjonen kuttet med 5,8 millioner fat olje om dagen. I august vil de nå kun kutte produksjonen med 5,4 millioner fat om dagen.

Videre skal kuttene gradvis trappes ned med 400.000 fat om dagen hver måned. Totalt vil Opec+ produsere to millioner flere fat om dagen over nyttår enn de gjør i dag.

Dette er Opec+ Saudi-Arabia

Russland

Algerie

Angola

Ekvatorial-Guinea

Gabon

Iran

Irak

Kuwait

Libya

Nigeria

Republikken Kongo

De forente arabiske emirater

Venezuela

Azerbaijan

Bahrain

Brunei

Kazakhstan

Malaysia

Mexico

Oman

Sør-Sudan

Sudan Til sammen står disse landene for over tre fjerdedeler av verdens oljeproduksjon. Vis mer vg-expand-down

Beslutningen kommer etter at både nordsjøolje og amerikansk lettolje har økt i pris med rundt 50 prosent siden nyttår. Prisen har ikke vært så høy som den er i dag siden sent i 2018.

Før avgjørelsen fra Opec+ kom, lå prisen for ett fat nordsjøolje på rundt 73,1 dollar.

Øker bunnlinjene Emiratene og flere

Enigheten i dag kom etter over en uke med forhandlinger på overtid. Oljekartellet var nesten enig om å øke produksjonen ved deres første møte, men krav fra De forente arabiske emirater om å få en større andel av produksjonen hindret Opec+ å være samstemt før i dag.

Opec+ har nå gått med på å øke bunnlinjen for De forente arabiske emiraters produksjon.

Produksjonskuttene måles fra 2018, og setter deres øvre produksjonsgrense på 3,2 millioner fat dagen. Likevel har landet siden den gang økt kapasiteten, og ønsket en justering.

Nå skal bunnlinjen til Emiratene starte på 3,5 millioner fat om dagen. I tillegg skal både Russland, Saudi-Arabia, Irak og Kuwait få øke deres bunnlinje fremover, ifølge Bloomberg.

Russland og Saudi-Arabia skal derimot få en bunnlinje på hele 11,5 millioner fat om dagen. Fra før hadde de elleve blank.

Økningene skal ta sted i mai 2022.

Fram til nå varte avtalen mellom Opec+ kun ut april 2022. Nå forlenger de også avtalen ut 2022.

Én av fire faktorer på plass

Senioranalytiker Helge André Martinsen i DNB Markets sa til E24 tidligere at fire faktorer avgjør oljeprisen fremover.

Blant dem nevner han Opecs strategi. Når Opec nå øker produksjonen, kan man forvente seg at prisveksten dempes, selv om den ikke nødvendigvis går nedover.

De tre andre faktorene Martinsen nevner er:

Hvordan pandemien utvikler seg

Aktiviteten i amerikansk skiferolje

Om en atomvåpenavtale med Iran kommer på plass

Flere oljeanalytikere har nylig uttrykt bekymring for at delta-varianten skal demme opp for økt etterspørsel etter olje på høsten. Samtidig kan også Iran få økt handel med omverden hvis de får en avtale på plass. Den første faktoren vil senke etterspørselen etter olje, mens den andre vil øke tilbudet. Begge vil dempe prisveksten.

– Når Iran kommer tilbake for fullt, kommer det 1–2 millioner fat mer på markedet, ifølge Martinsen.

Til slutt vil den høye prisen i dag gjøre det mulig for amerikansk skiferolje å starte opp lønnsom produksjon. Skiferolje har vært ute av spill siden Saudi-Arabia åpnet slusene i mars 2020 og drev oljeprisen så langt ned (til og med under null) at skiferoljeprodusentene måtte skru av kranene.

En potensiell oppstart av skiferolje vil mest sannsynlig foregå i mer forsiktig grad nå enn før, i frykt for å terge saudiene nok en gang.