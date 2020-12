Norge vil ikke forlenge kuttene i oljeproduksjonen

Oljekuttene som ble innført i juni vil ikke bli videreført inn i 2021.

Publisert: Publisert: 1. desember 2020 15:37

Det bekrefter Olje- og energidepartementet i en e-post. Reuters omtalte saken først.

– Den norske reguleringen vil opphøre ved utgangen av året, heter det i uttalelsen.

I april varslet departementet at det ble innført kutt i norsk oljeproduksjon på 250.000 fat per dag i juni, og på 134.000 fat per dag i andre halvår. Det har ikke vært lagt opp til kutt etter nyttår.

Kuttet kom etter at oljekartellet Opec, med Saudi-Arabia i spissen, og samarbeidsland som Russland (Opec+) tidligere samme måned ble enig om å kutte i produksjonen med 10 millioner fat per dag fra 1. mai.

Olje- og energidepartementet understreker at tiltakene som ble gjort av Opec+ og andre land gjennom pandemien har vært viktige, og har klart å stabilisere oljemarkedet til fordel for både produsenter og kunder.

Nyheten om at Norge ikke vil fortsette å kutte i oljeproduksjonen kommer samtidig som Opec og samarbeidslandene forhandler om å videreføre produksjonskuttene inn i 2021.

Etter planen skulle Opec+ fortsette samtalene tirsdag, men dette ble utsatt til torsdag for å gi partene mer tid. Dette har noen eksperter ment at tyder på uenighet blant samarbeidslandene.

