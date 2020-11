Slik blir Anders Opedals nye konsernledelse i Equinor

Oljekjempens nye konsernsjef varsler sine første grep.

Publisert: Oppdatert: 16. november 2020 08:17 , Publisert: 16. november 2020 08:05

1. november overtok Anders Opedal som ny konsernsjef i Equinor. Nå gjennomføres endringer både i konsernstrukturen og ledergruppen.

– Equinor er i utvikling som et bredt energiselskap. Vi gjør nå endringer for å styrke gjennomføringen av vår strategi for sikker drift, høy verdiskaping og lave karbonutslipp, sier Opedal i en uttalelse.

– Endringene skal bidra til økt verdiskaping fra våre olje- og gassprosjekter i verdensklasse, lønnsom vekst innen fornybar energi og utvikling av lavkarbonløsninger, fortsetter han.

Den nye konsernstrukturen vil bestå av seks forretningsområder og fem enheter i konsernsenteret, opplyser Equinor. Den nye strukturen trer etter planen i kraft 1. juni.

Da vil Leting og produksjon Norge og Leting og produksjon internasjonalt etableres som nye forretningsområder. Selskapet opplyser at disse forretningsområdene vil fortsette med konkurransedyktig leting og produksjon av olje og gass.

«To konsoliderte forretningsområder for olje og gass vil bidra til mer fokusert innsats for å oppnå større verdiskaping og lavere utslipp.

Forretningsområdet Fornybar endrer samtidig navn til Nye energiløsninger. I tillegg blir Teknologi, digitalisering og innovasjon etablert som eget forretningsområde.

En rekke utskiftninger i organisasjonen er fra tidligere varslet i selskapet, noe som sammen med endringen i konsernstrukturen fører til at ledergruppen nå blir ny.

– Endringen i konsernledelsen gir en god blanding av kontinuitet og fornyelse, mangfold og erfaring fra hele Equinor og bransjen for øvrig. Med dette nye teamet og en svært kompetent organisasjon er vi klare for å sammen utvikle Equinor videre, sier Opedal.

Dette er Equinors nye konsernledelse: Konsernsjef (CEO) Anders Opedal

Konserndirektør for økonomi og finans (CFO), Svein Skeie (fungerende)

Leting og produksjon Norge (EPN), konserndirektør Kjetil Hove

Leting og produksjon internasjonalt (EPI), konserndirektør Al Cook

Markedsføring, midtstrøm og prosessering (MMP), konserndirektør Irene Rummelhoff

Fornybar (REN), konserndirektør Pål Eitrheim

Prosjekter, boring og anskaffelser (PDP), konserndirektør Arne Sigve Nylund

Teknologi, digitalisering og innovasjon (TDI), konserndirektør Carri Lockhart

Sikkerhet, sikring og bærekraft (SSU), konserndirektør Jannicke Nilsson

Juridisk og etterlevelse (LEG), konserndirektør Siv Helen Rygh Torstensen

Mennesker og organisasjon (PO), konserndirektør Ana Fonseca Nordang Vis mer vg-expand-down

