Her står jobbene i kø for Jakob Mandt de andre lærlingene

– Det er en falitterklæring at norsk industri i så høy grad hviler på østeuropeiske pendlere, mener Rødts Mimir Kristjánsson. Mangelen på fagarbeidere er alarmerende. – Vi har visst i lang tid – lenge før koronapandemien – at vi trenger flere fagarbeidere og ungdommer som velger yrkesfag, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen til Aftenbladet. Tall viser at Norge vil mange 100 000 fagarbeidere i 2035.

Jakob Hauge Mandt er for tiden platearbeiderlærling på Rosenberg Verft Vis mer byoutline Jon Ingemundsen