Enighet om strømstøtte til landbruket

Regjeringen og SV vil bevilge 500 millioner kroner for å hjelpe bønder med høye strømregninger.

Bøndene får også strømstøtte fra regjeringen og SV. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV er enige om en kompensasjonsordning som skal hjelpe norske bønder med høye strømpriser.

Dette er en midlertidig støtteordning med mål om utbetaling i andre halvdel av februar. Forslaget til bevilgning er på 500 millioner kroner.

Det opplyser partiene i en pressemelding.

– Jeg veldig glad for at vi nå får flertall for regjeringens strømpakke for landbruket og veksthusnæringen, sier Arbeiderpartiets landbrukspolitiske talsperson Per Vidar Kjølmoen.

– For Senterpartiet er det viktig å sikre trygg mat basert på norske naturressurser. Derfor var det helt nødvendig å få på plass en støtteordning som avhjelper situasjonen for næringen, sier Senterpartiets Jenny Klinge.

– Vi er svært bekymret for den økonomiske krisen i jordbruket på grunn av galopperende kostnader. Det handler om mer enn strøm, sier Torgeir Knag Fylkesnes, næringspolitisk talsperson og nestleder i SV.

Ordningen er basert på prinsippene i strømstønadsordningen for husholdningene.

Landbruket har fått omtrent 1,5 milliarder kroner i økt bevilgning etter regjeringsskiftet.