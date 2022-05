Lørdag får Sør-Norge laveste strømpris på ett år

For tredje dag på rad er det ny bunnrekord for året lørdag. Den billigste timen vil prisen aldri overstige en øre per kilowattime. Men utover kvelden stiger prisene voldsomt.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 40 minutter siden

Ikke siden 24. mai i fjor har strømmen vært like billig på Østlandet som i morgen.

En kilowattime vil koste 34,69 øre lørdag, ifølge ferske døgnpriser fra Nord Pool. Prisene inkluderer ikke nettleie, avgifter og strømselskapenes påslag.

Torsdag stupte plutselig strømprisene i Sør-Norge etter at de har ligget over én krone per kilowattime i snitt gjennom hele året. Eksperter E24 snakket med forsto ikke helt den plutselige nedgangen.

Lørdag vil prisen på det billigste ligge på 0,70 øre per kilowattime i timen mellom 08–09. Det vil generelt være lave priser gjennom hele dagen frem til klokken 18.

Men så kan de lave prisene i sør være slutt for denne gang.

Utover kvelden lørdag stiger strømprisen igjen kraftig. Fra klokken 19 vil strømprisen i Sør-Norge igjen ligge over én krone per kilowattime. Når klokken passerer 22 vil prisen hoppe helt opp i 1,40 kroner per kilowattime, noe som er den høyeste timeprisen siden onsdag.

Nordover i landet vil snittprisen som normalt ligge under sørlige deler av landet. Fra nordvestlandet og nordover vil snittprisen torsdag ligge på 4,7 øre per kilowattime.

Lavt forbruk og gode værforhold til energiproduksjon utover på kontinentet har vært forklaringen på de lave prisene Sør-Norge har sett de siste dagene.