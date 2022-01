Vår Energi går på børs: Sikter mot rause utbytter

Vår Energi, det nest største oljeselskapet på norsk sokkel, har bestemt seg for å gå på børs. – Det ligger i vår struktur at vi skal ha en god utbyttefilosofi, sier administrerende direktør Torger Rød.

Torger Rød, administrerende direktør i Vår Energi. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Rød, som tok over som administrerende direktør i Vår Energi for ganske nøyaktig ett år siden etter Kristin F. Kragseth, kan ikke si noen eksakt dato for når Vår Energi blir notert på Oslo børs, men mandag morgen kom i hvert fall beskjeden om at selskapet skal noteres.

– Vi har landet på at en børsnotering er et naturlig steg for Vår Energi i å realisere vårt fulle potensial og levere langsiktig verdiskaping til en bredere gruppe av interessenter. For oss er dette en stor milepæl, og det blir nå satt i gang en prosess hvor vi skal snakke med potensielle investorer og markedsføre selskapet, sier Rød til Aftenbladet/E24.

Eies av Eni og Hitecvision

Vår Energi eies i dag av det italienske oljeselskapet Eni, som har 69,85 prosent, mens det lokale selskapet HitecVision, med Ole Ertvaag i spissen, eier 30,15 prosent. Ifølge Rød er det slik at det ikke skal «trykkes opp» nye aksjer i forbindelse med børsnoteringen, noe som igjen betyr at de to eksisterende eierne vil redusere sine eierandeler i framtiden.

– Den pågående prosessen vil etter hvert gi svar på hvor mye Eni og Hitecvision kommer til å eie, men Eni har et klart ønske om å fortsette å være majoritetseier, sier Rød.

– Hva er hovedårsaken til at dere nå velger å gå på børs?

– Vi er et relativt ungt selskap, men med en stolt historie. Vi produserer mye og har en stor vekst foran oss. Dette ser eierne våre og da er det naturlig med en børsnotering. På den måten vil vi synliggjøre verdien og gi tilgang til det norske- og internasjonale kapitalmarkedet og skape en sterk og langsiktig aksjonærbase, svarer Rød, som nå frir til hele det norske folk - og spesielt de som bor i oljehovedstaden.

Frir til folk i regionen

– Vår Energi er et lokalt selskap i Stavanger-regionen, og derfor håper jeg spesielt at folk i Stavanger, Sandnes og omegn ser verdien av å investere i Vår Energi.

– Og du kan i så fall love god avkastning?

– Aksjer og børs får folk ta en vurdering på selv, men vi er i hvert fall tydelige på hva vi tenker om avkastning. I 2022 er målet vårt å gi 700 millioner dollar (6,2 milliarder norske kroner) i utbytte til våre eiere. I første kvartal sikter vi mot 200 millioner dollar (1,8 milliarder kroner)

– Hva betyr børsnoteringen for de ansatte?

– Jeg tror de ansatte er like glade og stolte som meg nå. Alle fikk med seg det som skjedde i oktober da vi først gikk ut med en melding om at vi vurderte å gå på børs. Etter det har jeg bare fått positive tilbakemeldinger. Og så håper jeg at alle ansatte ønsker å bli eiere i Vår Energi. For som navnet tilsier; dette er vårt selskap. Altså «alle» sitt selskap.

Vår Energi er operatør på Goliat-plattformen. Vis mer

Håper ansatte vil eie

– Må de ansatte investere i Vår Energi på lik linje som alle andre, eller vil det komme egne ansatt-ordninger?

– I utgangspunktet må de kjøpe aksjer på lik linje med alle andre, men vi vil også se på muligheten for andre ordninger, svarer Torger Rød.

Tor Espedal, seniorpartner i HitecVision, uttaler:

– Dette er en betydelig milepæl for Vår Energi, og en realisering av de ambisjonene vi satte oss vi startet byggingen av selskapet til å bli et av de ledende lete- og produksjonsselskapene i Norge.

Verdi: 120 milliarder?

I forbindelse med Vår Energis uttalelse i oktober ble det spekulert i at verdien på selskapet kommer til å ligge rundt 120 milliarder kroner ved børsnotering. Det var Dagens Næringsliv som kom opp med det tallet etter en sammenligning med Aker BP, som i dag har en børsverdi på 106 milliarder kroner. Vår Energi produserer 40.000 flere oljefat om dagen enn Aker BP.

– Det er altfor tidlig å si noe om utgangsprisen på aksjen og verdien på selskapet, sier Rød.

900 medarbeidere

Da robotselskapet Autostore gikk på børs i oktober i fjor ble selskapet priset til opp mot 103 milliarder. Noteringen var den nest største i Norge noensinne, kun slått av Statoil i 2001. Dersom Vår Energi børsnoteres vil det med andre ord bli en av de største noteringene noensinne.

Vår Energi ble etablert for tre år siden, og er i dag det nest største oljeselskapet på norsk sokkel etter Petoro. I tredje kvartal i fjor produserte selskapet 247.000 fat per dag. Selskapet er operatør for petroleumsfelt i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

Vår Energi har rundt 900 medarbeidere som jobber både offshore og på land. Hovedkontoret ligger på Forus, og har også avdelingskontor i Hammerfest og Oslo.

Vår Energi er et resultat av fusjonen mellom Eni Norge AS og Point Resources som ble gjennomført i 2018. Selskapet har over 50 års erfaring på norsk sokkel.