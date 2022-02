Årets billigste strøm torsdag

Strømprisen i det sørlige Norge faller til årets laveste nivå, men fortsatt ligger prisen på et uvanlig høyt nivå på over én krone kilowattimen.

Det viser tall fra strømbørsen Nord Pool. Prisene settes dagen i forveien.

Torsdag vil døgnprisen på strøm i de tre sørligste prisområdene i Norge - Oslo, Bergen og Kristiansand - ligge på 1,03 kroner, som er så vidt årets laveste strømpris.

Søndag var strømprisen også på noe over 1,03 kroner. Dette henviser til innkjøpsprisen utenom nettleie og avgifter, og med disse inkludert vil torsdagens døgnpris tilsvare rundt 1,76 kroner kilowattimen.

Prisen på strøm i Midt-Norge og Nord-Norge er fortsatt langt lavere enn i sør, og ligger på 15 øre kilowattimen i snitt for døgnet torsdag, viser tallene fra Nord Pool.

– Prisen har vært fallende i det siste fordi vi har fått bra med nedbør gjennom den siste måneden. Det er også ganske høy vind og relativt høy temperatur i morgen, sier kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt i Volue Insight til E24.

– Men prisen fortsatt på over én krone kilowattimen i sørlige Norge, og for to år siden ville dette blitt regnet som en ekstremt høy pris, sier han.

Årets høyeste pris i sørlige Norge så langt var på 1,94 kroner kilowattimen den 10. januar.

Billigere i flere av nabolandene

Torsdagens strømpris er lavere i Sør-Sverige, Danmark og Tyskland enn i Sør-Norge, ifølge strømbørsen Epex Spot.

– Strømmen er billigere i flere av nabolandene våre, hvorfor det?

– Dette gjelder bare for én dag. Tyskland faller i pris i morgen fordi det er masse vind. Andre dager ligger Tyskland normalt mye høyere i pris enn Norge. Så dette varierer over tid, og i snitt ligger Europa vanligvis høyere enn Norge, sier Lilleholt.

– Dette handler om vannverdien

Analytikeren mener at gassprisen i Europa ikke har like mye å si for prisfastsettelsen i Sør-Norge som den hadde tidligere i høst. Vannmagasinene er fortsatt mindre fylt enn det som er vanlig, men ligger over de lave nivåene i tørrår som 2011.

– Det er fortsatt gassen som setter prisen i Europa på dagtid. Men da man måtte spare på vannet, så påvirket gassprisen strømprisene i Sør-Norge mer enn i dag. Nå som man kan dekke forbruket i Sør-Norge internt med vannkraft og ikke går tom for vann, så er påvirkningen fra gassprisene i Europa mindre, sier Lilleholt.

– Hvorfor koster vannkraften fortsatt én krone?

– Dette handler om vannverdien og hva produsentene tror de kan få for vannkraften sin fremover. Man stopper å produsere når prisen er under det man tror man kan få i fremtiden, og starter når den er høyere. Det er konkurranse i dette markedet, og selskapene byr bare inn den prisen som de mener vannkraften deres er verdt i dagens marked, sier han.

Fersk vannmagasinstatistikk fra NVE viser at magasinfyllingen i Norge falt med 1,8 prosentpoeng til 44,8 prosent i løpet av uke 6. Medianen i fyllingsgraden for tilsvarende uke i perioden 2002–2021 er på 53,3 prosent.

Den laveste magasinfyllingen i uke 6 var i Øst-Norge (NO1), hvor magasinfyllingen var på 33,1 prosent, opplyser NVE.