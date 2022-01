Strømprisen stiger videre tirsdag

Strømprisen fortsetter oppover etter flere dager med fall rundt årsskiftet.

Tirsdag stiger prisene videre til 1,47 kroner per kilowattime, uten nettleie og avgifter, viser strømbørsen Nord Pool.

Inkludert nettleie og avgifter blir prisen på 2,32 kroner for strømkundene bosatt sør i Norge, i morgen.

I Europa er strømprisen noe høyere enn i Sør-Norge. For Tyskland og Belgia, Nederland og Frankrike ligger prisen på omtrent 0,15 euro per kilowattime gjennom dagen. Det tilsvarer omtrent 1,5 kroner per kilowattime.

I Nord- og Midt-Norge er prisen i gjennomsnitt rundt 44 øre per kilowattime, uten nettleie og avgifter, ifølge strømbørsen.

Den dyreste timen for Nord- og Midt-Norge er mellom 20 og 21, og da er prisen på rundt 49 øre. I Sør-Norge er den dyreste timen mellom åtte og ni på morgenen, og prisen er da 1,68 kroner per kilowattime.

Før jul satt strømprisen ny rekord med 3,95 kroner i gjennomsnitt før nettleie og avgifter i Sør-Norge. Da kunne strømprisen notere den siste rekorden av flere denne høsten.

Siden har strømprisen vært lavere, og i uke 52 lå prisen på i gjennomsnitt 1,4 kroner Sør i Norge, ifølge Nord Pool. Mandag snudde prisen opp igjen etter fire dager med fall.

Den høye strømprisen har skapt politisk debatt gjennom vinteren, og flere partier har kommet med forslag til hvordan strømregningen kan senkes.

Regjeringen ble enige med SV om en støtteordning til strømkunder i midten av desember. Staten vil da betale 55 prosent av andelen over 70 øre per kilowattime.

Tiltakene som allerede er presentert er ikke nok, mener LO. Tirsdag krever organisasjonen at regjeringen kommer med flere tiltak for hjelpe folk flest med de voldsomme strømregningene, skriver TV 2.

LO krever ny strømpakke

– Regjeringens strømpakke, som ble lansert før jul, må følges opp med en strømpakke 2.0, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Hun sier LO-medlemmene mener det er ulogisk, uforståelig og urettferdig at Norge eksporterer store volum av egen strømproduksjon – og at nordmenn samtidig opplever rekordhøye strømpriser.

Til tross for at staten tar 55 prosent av kostnadene over 70 øre per kilowattime, får husholdningene mer enn doblet strømregning i desember, sammenlignet med hva de har betalt tidligere år.

– Vi har hele tiden sagt at strømprisene rammer bredt, da må vi ha ordninger som også rammer bredt, sier Følsvik.

Huseierne krever forbedringer

Forbrukerorganisasjonen Huseierne vil ha to umiddelbare forbedringer i strømstøtten:

Staten må øke støtten fra 55 prosent til 75 prosent når strømprisen overstiger 70 øre pr. kWt.

Strømstøtten må også knyttes til faktisk forbruk og kostnad, og ikke til et gjennomsnitt for måneden slik ordningen er utformet i dag.

– Staten og offentlig eide selskaper tjener seg søkkrike på de høye strømprisene, mens pengene renner ut av husholdningsbudsjettet til vanlige folk. Dette må regjeringen og Stortinget gjøre noe med, sier Morten Andreas Meyer, generalsekretær i forbrukerorganisasjonen Huseierne.

