Stein Bredal er død

Oljearbeideren og fagforeningskjempen døde søndag, 71 år gammel.

Stein Bredal hadde mange historier fra livet i «oljå». Noen av dem samlet han i boken «Oljearbeideren» fra 2016.

Stein Bredal døde på Stavanger universitetssjukehus søndag, etter lengre tids sykdom. Familien opplyser at detaljene rundt bisettelsen ennå ikke er klare.

Bredal ble 71 år. Han var gift med Aasny Omdal, og fikk tre barn og tre barnebarn.

Han var i mange år kjent som verneombud og en sentral tillitsvalgt i Statoil (nå Equinor) og var også ansatterepresentant i Statoil-styret. Foruten å kjempe for ansattes rettigheter, ble Bredal ble en viktig mentor for en rekke andre tillitsvalgte. Han hadde et enormt nettverk, og likte godt å samle andre fagforeningsfolk til mat og drikke og frodige historier om livet som tillitsvalgt, gjerne hjemme i leiligheten i Stavanger.

Stein Bredal slik mange husker ham. Her fra 2008.

Bredal var med på oljebransjens reise i Norge. Han har selv fortalt hvordan han fikk seg jobb i «oljå» i 1972 da en personalsjef ropte ut av et kontorvindu om noen ville ha jobb i Nordsjøen. Bredal kom seg kjapt opp trappene og fikk jobben.

Han har senere vært en pådriver for sikkerhetsarbeidet på plattformene. Bredal markerte seg også i Statoil-styret i forbindelse med Iran-skandalen, som gjorde at konsernsjef Olav Fjell måtte gå.

Stein Bredal, til høyre, var en viktig mentor for Sten Atle Jølle og andre tillitsvalgte i Statoil.

Bredal tok sluttpakken i daværende StatoilHydro i 2008. Han sa han skulle «holde kjeft», et løfte han ikke alltid klarte å holde. Bredal delte av sin kunnskap fra tiden i oljebransjen når han så det var nødvendig, for eksempel etter terrorangrepet i In Amenas i Algerie i 2013.