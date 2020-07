Tjente 25,5 millioner i sitt siste år som norgessjef i ConocoPhillips

Toppsjefens kompensasjon økte med ti millioner kroner fra 2018 til 2019.

Trond-Erik Johansen, til venstre, var regionsjef for Norge og Nord-Afrika i fire år. Nå er han konserndirektør for helse, miljø og sikkerhet i Houston. Til høyre tidligere oljeminister Kjell-Børge Freiberg (Frp). Vis mer Jon Ingemundsen

Publisert: Oppdatert: 13. juli 2020 07:15 , Publisert: 13. juli 2020 06:58

30. november i fjor sluttet Trond-Erik Johansen som sjef for ConocoPhillips’ virksomhet i Norge og Nord-Afrika etter fire år i stillingen.

Johansen gikk videre til en annen toppjobb ved selskapets hovedkontor i Houston, men forlot ikke Norge tomhendt.

Årsrapporten for 2019, som nylig ble sendt myndighetene, viser at han tjente 25,5 millioner kroner i sine siste elleve måneder som regiondirektør. Av dette utgjorde grunnlønnen 4,2 millioner kroner.

ConocoPhillips Amerikansk oljeselskap med hovedkontor i Houston.

Etablert da Phillips Petroleum og Conoco fusjonerte i 2001.

Virksomhet i 17 land.

Drøyt 10.000 ansatte globalt.

Norsk hovedkontor i Risavika i Sola kommune.

Om lag 1800 ansatte i Norge.

Ble første selskap med drift på norsk sokkel da Ekofisk-feltet startet produksjonen i 1971.

Produserte 131.000 fat oljeekvivalenter per dag i fjor, og er den sjuende største produsenten på norsk sokkel. Vis mer vg-expand-down

10 millioner mer enn Sætre

Året før var tilsvarende tall 15,9 millioner kroner, viser 2018-rapporten. Grunnlønnen var lik de to årene.

Etterfølgeren Terri G. King tjente 800.000 kroner i sin første måned i jobben, ifølge rapporten.

Les på E24+ (for abonnenter) Conoco Phillips får ny sjef i Norge

ConocoPhillips er operatør på Ekofisk-feltet, som var det første som kom i produksjon på norsk sokkel. Vis mer Carina Johansen

Til sammenligning tjente konsernsjef Eldar Sætre i Equinor 15,3 millioner kroner i 2019.

ConocoPhillips vil ikke kommentere lederkompensasjonen ut over det som står i årsrapporten, opplyser pressekontakt Tore Falck.

Lavere priser

ConocoPhillips omsatte i fjor for 23,7 milliarder kroner på norsk sokkel, viser det ferske regnskapet. Det var en drøy milliard mindre enn 24,9 milliarder kroner i 2018.

«Nedgangen skyldtes i hovedsak lavere råvarepriser,» skriver selskapet i årsrapporten, der det også kommer fram at det i snitt ble produsert 8000 flere fat daglig i fjor sammenlignet med året før.

Les på E24+ (for abonnenter) ConocoPhillips økte inntektene med ti milliarder kroner på to år

Les på E24+ (for abonnenter) ConocoPhillips og partnerne bruker 6 milliarder på å gjenopplive Tor-feltet

På bunnlinjen ble det et resultat før skatt på 9,9 milliarder kroner, en nedgang på 27 prosent fra 13,6 milliarder i 2018.

Virksomheten i Norge utgjør i dag for 12–14 prosent av totalen i ConocoPhillips. USA er størst med 30 prosent. Selskapet har aktivitet i 17 land over hele verden.

Tall i milliarder kroner 2019 2018 Endring i % Inntekter 23,7 24,9 -5 Driftsresultat 10,0 13,5 -26 Resultat før skatt 9,9 13,6 -27

Forlater ikke Norge

De siste årene har flere internasjonale giganter vist dalende interesse for norsk sokkel. ExxonMobil har solgt seg helt ut, mens Shell har kvittet seg med noen av sine viktigste eiendeler. Britiske BP har ikke lenger egen virksomhet, men er her som medeier i Aker BP.

ConocoPhillips solgte i fjor alle sine eiendeler på britisk side av Nordsjøen til Chrysaor. Men da konsernsjef Ryan Lance besøkte Norge i forbindelse med 50-årsjubileet for Ekofisk-funnet i fjor høst, garanterte han at det ikke finnes lignende planer her.

– Nei, vi har ingen planer om å forlate norsk sokkel, sa Lance til Aftenbladet da.

Konsernsjef Ryan Lance på Ekofisk-feltet i fjor høst. Vis mer Jon Ingemundsen

Mange år til på Ekofisk

Det skyldes blant annet at selskapet fortsatt har et langsiktig perspektiv for drift på Ekofisk-feltet. Selv om feltet snart har produsert i 50 år, nærmer det seg ikke slutten. Den uttalte ambisjonen er å produsere på Ekofisk fram mot 2050, men internt i ConocoPhillips snakkes det om en enda lengre horisont – kanskje opptil 50 år til.

Les på E24+ (for abonnenter) ConocoPhillips’ toppsjef: – Vi forlater ikke Norge

Les på E24+ (for abonnenter) Nå er det 50 år siden Ekofisk ble funnet

– Det er gjort mye for å redusere kostnader og forbedre effektiviteten her, slik at vi er bedre rustet til å håndtere ustabile oljepriser. Norge er i dag like konkurransedyktig som noe annet sted i verden.

– Selskapet har en lys framtid på norsk sokkel. Vi tenker ikke som mange av våre konkurrenter når det gjelder dette spørsmålet, sa Lance da han besøkte Ekofisk-feltet.

Hør fersk podkast om riggmarkedet: