Meglerhus: – Mye taler for å dele opp Equinor

Equinor bør vurdere å skille sin virksomhet innen fornybar energi fra oljen, og inn i et eget selskap. Det mener meglerhuset Clarksons Platou.

Dette er det tyske havvindprosjektet Arkona, hvor Equinor er deleier, og det enorme oljefeltet Johan Sverdrup i Nordsjøen.

Publisert: Publisert: 9. juni 2020 15:31

Det kommer frem i et notat signert analysesjef Turner Holm og analytiker Nikolai Ødegaard i Clarksons Platou Securities.

– Mye taler for å dele opp Equinor og skille ut fornybarvirksomheten, sier Holm til E24.

– Dette er til syvende og sist en politisk diskusjon, men vi tror selskapet ville hatt en lavere kapitalkostnad, altså at de kunne ha lånt penger enda billigere. Det ville også kunne gitt en høyere aksjepris, samlet sett, sier han.

Equinor sitter på enorme verdier innen fornybar energi. Selskapets fornybardel er ifølge Kepler Chevreux verdt opp mot 100 milliarder kroner. Equinors markedsverdi på Oslo Børs er i dag på noe over 500 milliarder kroner.

Oljeselskapet eier store havvindprosjekter i Storbritannia, Tyskland og USA, satser på solcelleanlegg i Sør-Amerika og har en stor eierpost i solkraftutbyggeren Scatec Solar.

Enorme summer i fornybar

Det er store forretningsmuligheter i denne sektoren. Rystad Energy anslo denne uken at Europas investeringer i havvind vil være like store som investeringene i offshore olje og gass neste år.

I 2022 vil det bli investert mer i havvind enn olje og gass i Europa, tror Rystad (se figur).

Oljefondet har planer om å begynne å investere i fornybar infrastruktur i løpet av 2020. Fondet skal etter hvert pumpe opp mot 100 milliarder kroner inn i slike prosjekter.

Investeringene i havvind i Europa er ventet å passere oppstrøms olje- og gassinvesteringer i 2022, tror Rystad Energy. Vis mer Rystad Energy

– Skape et verdensledende selskap

Norske Statkraft valgte for noen år siden å selge sine havvindprosjekter fordi det ikke fikk beholde nok penger til å satse videre. Danske Ørsted og svenske Vattenfall har på sin side valgt å satse tungt på havvind.

Samtidig har Equinor seilt opp som Norges spydspiss innen havvind. Hvis denne virksomheten ble skilt ut av Equinor, kunne den potensielt ha bidratt enda mer til å utvikle Norge som grønn nasjon, tror Clarksons.

– Norge har i dag muligheten til å skape et verdensledende selskap innenfor fornybar energi, sier analysesjef Turner Holm.

– Uten tvil ledende

En fersk rapport fra Rystad Energy viste nylig at Equinors andel av oljeselskapenes investeringer i vind og sol frem til 2025 vil være på 10 milliarder dollar. Det tilsvarer 55 prosent av kapitalen bransjen bruker på dette.

– Equinor er uten tvil ledende innen olje- og gassbransjen i å satse på det grønne skiftet, sier Holm.

Han mener Equinor har gjort mye riktig. Blant annet bygger selskapet ut Dogger Bank, som blir verdens største havvindpark på totalt 3.600 megawatt, sammen med skotske SSE.

I tillegg står Equinor for de to første kommersielle flytende havvindanleggene, Hywind Skottland på 30 megawatt og Hywind Tampen i Norge på 88 megawatt.

– Overskygges av olje og gass

Men verdiene i Equinors fornybarvirksomhet blir ikke synlige på Børsen, mener Holm. Han tror veldig få investorer går til et oljeselskap hvis de ønsker å bidra til det grønne skiftet, selv om selskapet har mye fornybar energi.

– De jobber hardt med å bygge opp fornybarvirksomheten, men det overskygges av olje- og gassvirksomheten, sier Holm.

– Du får ikke den verdien i aksjemarkedet som du kunne ha fått hvis Equinor var et rent fornybart selskap. Hvis du ser på Ørsteds og Equinors aksjekurser, så har de gått i helt forskjellige retninger de siste årene, sier han.

Ørsted-aksjen lå på 250 danske kroner da selskapet ble børsnotert i 2016, og har siden steget gradvis til 758 kroner. Det er en tredobling av kursen (se figur).

I samme periode har Equinor-aksjen gått fra 131 kroner til 158 kroner, med en topp i 2018 på rundt 235 kroner.

– Aksjeverdien kunne vært mye høyere

– Ødelegger dagens struktur for fornybarvirksomheten?

– Fra et aksjeanalyse-perspektiv er det ganske sikkert at den totale aksjeverdien kunne vært mye høyere hvis du delte selskapet i to, sier Holm.

Da hadde det «grønne» Equinor blitt priset som et fornybart selskap i markedet, og ville vært høyere verdsatt, påpeker han.

– På grunn av olje- og gassvirksomheten har ikke større fond med fokus på ESG (bærekraft, journ.anm.) mulighet til å kjøpe Equinor per i dag, selv om at de har en imponerende fornybarsatsing. Derfor er selskapet i dag priset som et vanlig olje- og gasselskap, sier Holm.

Han peker på at Equinor handles på samme P/E-multippel som Aker BP, som ikke har noen grønne investeringer. P/E er et mål på hvor mange kroner investorer er villige til å betale per krone selskapet tjener.

Ifølge Holm vil investorer betale 35 kroner for hver krone Ørsted tjener, mens de bare er villige til å bla opp 12 kroner for hver krone Equinor tjener.

Dette er grunnene

Clarksons lister opp tre grunner til å skille ut Equinors fornybardel:

Selskapets mål, investeringer og ledelsens tidsbruk kan rettes utelukkende mot fornybar energi Selskapet kan få billigere lån, fordi ESG-vennlige (bærekraftsvennlige) selskaper får lavere renter, og det kan bli verdsatt høyere på Børsen hvor oljeselskaper har vært uglesett de siste årene Selskapet kan sikre seg talenter som ikke ønsker å jobbe for et oljeselskap

De som ikke ønsker å dele opp Equinor vil kanskje peke på flere fordeler, tror meglerhuset:

Equinor har stordriftsfordeler grunnet størrelsen

Selskapet har finansielle muskler til å finansiere utbygginger innen fornybar energi

Selskapet har stor kunnskap fra olje og gass som kan brukes til fornybar energi

«Disse argumentene holder etter vårt syn ikke vann», skriver Clarksons-analytikerne i sitt notat.

«Vi vil argumentere for at et fornybar-fokusert Equinor fortsatt vil ha betydelige stordriftsfordeler, som en av de største aktørene innen havvind», legger de til.

De peker også på at støtten fra kontantstrømmen fra olje og gass kan være nødvendig for en liten aktør, men at det neppe blir noe problem for fornybardelen av Equinor.

«Med dagens situasjon med nullrente og «gratis penger» vil en aktør som Equinor med staten i ryggen kunne sikre seg gode vilkår for å finansiere vekst, selv uten olje- og gassvirksomheten i ryggen», skriver de.

Eni deler opp virksomheten

Clarksons viser også til italienske Enis planer fra forrige uke om å lage et klarere skille mellom olje- og fornybarvirksomheten. Dette kan legge press på andre selskaper på å vurdere lignende endringer, påpeker Clarksons.

Eni skal heretter ha en del som satser på olje og kalles Natural Resources, og en del som driver med nye energiløsninger under navnet Energy Evolution.

Eni har planer om å bygge ut fornybarprosjekter på 55.000 megawatt innen 2050. Det tilsvarer 45 ganger kapasiteten på det som nå er verdens største havvindprosjekt, britiske Hornsea 1.

– Vi mener restruktureringen er et konstruktivt strategisk grep, siden olje- og gassvirksomheten og fornybarvirksomheten i sin natur er forskjellige, og dette etterlater selskapet med to enheter med klare mål, skriver Clarksons-analytikerne.