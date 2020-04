Spår oljeprisfall selv med Opec-kutt: – Stille før stormen

Rystad Energy tror fallende oljeetterspørsel vil senke oljeprisen selv om det skulle bli enighet om en global kuttavtale på Opec-møtet torsdag.

ØNSKER KUTT: USAs president Donald Trump ønsker et felles kutt i oljeproduksjonen for å motvirke et kraftig prisfall på olje som rammer innenlandske produsenter. Her sammen med Saudi-Arabias leder Mohammed bin Salman i 2018. Vis mer Evan Vucci / TT NYHETSBYRÅN

Publisert: Publisert: 9. april 2020 10:12

De siste dagene har oljeprisen holdt seg på over 30 dollar fatet.

Oljeprisen er fortsatt mer enn halvert siden nyttår, men ligger godt over bunnen på rundt 21 dollar fatet i slutten av mars.

Årsaken til oppgangen er blant annet forventninger om at priskrigen mellom Saudi-Arabia og Russland skal bli avløst av en felles avtale om oljekutt, hvor også Norge har åpnet for å bidra hvis det blir en bred enighet mellom produsenter.

I øyeblikket kan prisene gå alle veier, påpeker sjef for markeder Bjørnar Tonhaugen i Rystad Energy.

– Det virker stille før stormen i oljemarkedet. For øyeblikket er prisene så volatile at hvilken som helst nyhet eller lekkasje om retningen i forhandlingene kan bevege dem den ene eller den andre veien, sier Tonhaugen.

Bjørnar Tonhaugen i Rystad Energy. Vis mer Rystad Energy

Venter enormt etterspørselsfall

Men Rystad Energy advarer markedet, og spår at det kan komme nye fall i oljeprisen. Selv om det skulle bli enighet om kutt på 10 til 15 millioner fat per dag, så er bortfallet av oljeetterspørsel langt, langt større.

Les også Oljeministeren: Norge kan bli med på oljekutt

– Gitt et overskudd på 28 millioner fat per dag i april, vil lagrene av råolje fylle seg mer enn vi noensinne har sett, sier Tonhaugen.

– Markedsprisene avspeiler ikke dette, men priser inn en ganske stor samlet intervensjon av globale produsenter på kort sikt, sier han.

Rystad Energy tror at etterspørselen etter olje vil være redusert med 28 millioner fat per dag i april og med 21 millioner fat per dag i mai.

Les også Oljebransjen er i kuttmodus: – Alvorlig og krevende

– Vil sende prisene ned

Før krisen brukte verden rundt 100 millioner fat olje per dag. Faller dette så mye som Rystad Energy venter, vil de globale lagrene fylle seg opp i løpet av noen uker eller måneder.

Da risikerer mange produsenter at prisene faller så mye at de ikke lenger tjener penger, og da må de stenge ned produksjon.

– Bortfallet av etterspørsel, som er mye større enn de mest optimistiske anslagene på kutt av Opec++, vil etter hvert sende prisene ned dit de må være for at tilbud og etterspørsel skal komme mer i balanse, sier Tonhaugen.

– Selv i et mer balansert marked vil den store mengden olje på lager fortsatt hindre prisene i å stige til nivåene før nedturen, sier han.

Les på E24+ (for abonnenter) Her er noen av de viktigste oljelagrene: – Et eksperiment verden aldri har vært med på før

Snittprisen på nordsjøoljen Brent var i fjor på 64 dollar fatet, og ved inngangen til 2020 lå prisen på 66 dollar fatet. Amerikanske EIA venter nå en oljepris på 33 dollar fatet i snitt i år og 46 dollar til neste år.

Rystad mener også at dårlige nyheter fra Europa, med smittespredning og problemer med å bli enige om stimulanser av økonomien, kan komme til å dempe prisene fremover.

Les også Professor om mulig norsk oljekutt: – Vi går ikke inn i et kartell

Venter produksjonsfall i USA

USA ligger an til et solid fall i produksjonen i år, skriver senior oljeanalytiker Helge André Martinsen i DNB Markets i en kommentar onsdag.

– I morgen avholdes Opec+-møtet, og noe av det som er mest usikkert er om Saudi-Arabia eller Russland vil kreve et offisielt produksjonskutt i USA for at Opec+ skal forplikte seg til et dypt produksjonskutt, skriver Martinsen.

Han legger til at USAs energimyndighet EIA kan ha hjulpet landets president Donald Trump i diskusjonene med Opec og Russland, fordi de nå venter et betydelig produksjonsfall på 14 prosent innen oktober.

Det tilsvarer et fall på 1,75 millioner fat per dag.

Les også Norge ble invitert til oljemøte av Saudi-Arabia

– Dette vil helt klart lette forhandlingene mellom USA og Russland/Saudi før morgendagens møte, skriver Martinsen.

Også Canada, hvor oljeprisen har vært nede under fem dollar fatet, venter redusert produksjon. Brasilianske Petrobras har varslet kutt i produksjonen, og det kan bidra til diskusjonen.

– Opec+ venter at USA, Canada, Brasil og Norge vil bidra med kutt i tilbudet for å balansere det globale oljemarkedet, skriver Martinsen.

Les også Oljeprisen kraftig opp før dramatisk Opec-møte: – Det er en litt vel høy optimisme

Les på E24+ (for abonnenter) Norge vurderer å delta på oljemøtet torsdag

Les på E24+ (for abonnenter) Professor tviler på at Trump og Opec kan redde oljeprisen: – Vi er i en annen verden nå