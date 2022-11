Knalltall for olje- og gasskjemper: – Helt fantastisk for hele oljebransjen

Selskaper som Equinor, ExxonMobil og Shell leverer sterke tall og betaler ut store summer til eierne. – Fortsatt mulighet til å øke utbyttene hvis oljeprisen holder seg, sier analytiker John Olaisen i ABG Sundal Collier til E24.

Her fyller en kunde bensin på en av Exxons bensinstasjoner i Houston, Texas. Oljebransjen har dratt inn mye penger på grunn av høye olje- og gasspriser i tredje kvartal.

Mens forbrukere og industri river seg i håret over høye energipriser etter Russlands invasjon av Ukraina, drar olje- og gassbransjen inn mye penger.

I forrige uke meldte Equinor om rekordresultat i tredje kvartal, og pengene strømmer også inn hos ExxonMobil, Chevron, Shell, BP, TotalEnergies og Saudi Aramco.

Dette er nøkkeltallene olje- og gassgigantene selv trekker frem for tredje kvartal (se faktaboks for detaljer):

Saudi Aramco: resultat etter skatt på 435 milliarder kroner

Equinor: justert resultat på 249 milliarder kroner

ExxonMobil: resultat etter skatt på 203 milliarder kroner

Chevron: justert resultat på 111 milliarder kroner

TotalEnergies: justert resultat på 102 milliarder kroner

Shell: justert resultat på 97,8 milliarder kroner

BP: justert resultat på 84 milliarder kroner

NB! Disse tallene er ikke sammenlignbare. Noen selskaper fokuserer på ulike varianter av justerte resultater, mens andre fokuserer på resultat etter skatt (se faktaboks).

– Helt fantastisk

– Hvordan kan man karakterisere slike resultater?

– Dette er jo helt fantastisk for hele oljebransjen, sier analytiker John Olaisen i ABG Sundal Collier til E24.

Analytiker John Olaisen i ABG Sundal Collier.

Han understreker samtidig at oljebransjen vil måtte betale mer i skatt til neste år som følge av de gode tallene i år.

– Så bransjen kan få det litt tilbake neste år, sier han.

– Så det er litt kunstig høye tall nå?

– Det er litt kunstig høye tall i år. I tillegg til lave skatteinnbetalinger er investeringene også altfor lave. Investeringene vil trolig øke til neste år, i tillegg til at skatteinnbetalingene øker. Det har også vært mange år med billige rigger og billigere varer og tjenester. Nå ligger det an til at alt blir dyrere, sier Olaisen.

For Equinors del er resultatet i tredje kvartal alene høyere enn de aller fleste av selskapets årsresultater i tidligere år. Unntaket er fjorårets rekordhøye justerte årsresultat på 33,5 milliarder dollar. Equinor ligger an til å oppleve et nytt rekordår i 2022, med et justert resultat på 35,6 milliarder dollar i årets første ni måneder.

Slik gikk det for olje- og gassgigantene i tredje kvartal: Resultat etter skatt: Shell leverte torsdag et resultat etter skatt på 6,74 milliarder dollar, fra minus 447 millioner dollar ett år tidligere

TotalEnergies leverte torsdag et resultat etter skatt på 6,75 milliarder dollar, fra 4,75 milliarder dollar i tredje kvartal året før

Equinor leverte fredag et resultat etter skatt på 9,38 milliarder dollar, opp fra 1,41 milliarder dollar i samme kvartal i fjor

ExxonMobil leverte fredag et resultat etter skatt på 19,7 milliarder dollar (203 milliarder kroner), fra 6,75 milliarder dollar i samme kvartal året før

Chevron leverte fredag et resultat etter skatt på 11,2 milliarder dollar, fra 6,11 milliarder dollar på samme tid året før

BP leverte tirsdag et resultat etter skatt på minus 2,16 milliarder dollar, fra minus 2,54 milliarder dollar ett år før

Giganten Saudi Aramco leverte tirsdag et resultat etter skatt på 42,4 milliarder dollar (435 milliarder kroner) i tredje kvartal, fra 30,4 milliarder dollar i samme kvartal i fjor Selskapenes justerte resultater: Shells justerte resultat ble på 9,45 milliarder dollar (97,8 milliarder kroner), fra 4,13 milliarder dollar ett år før

TotalEnergies’ justerte resultat ble på 9,9 milliarder dollar (102 milliarder kroner), fra 4,8 milliarder dollar på samme tid i fjor

Equinors justerte resultat ble på 24,3 milliarder dollar (249 milliarder kroner), fra 1,41 milliarder dollar i samme kvartal i fjor

ExxonMobil rapporterer ikke noe justert resultat (resultatet før skatt ble på 25,4 milliarder dollar i kvartalet, fra 9,6 milliarder dollar året før)

Chevrons justerte resultat ble på 10,8 milliarder dollar (111 milliarder kroner), fra 5,7 milliarder dollar året før

BPs justerte resultat (replacement cost profit) ble på 8,15 milliarder dollar (84 milliarder kroner), fra 8,45 milliarder dollar på samme tid i fjor

Saudi Aramco oppgir ikke noe justert resultat (resultat før skatt ble på 80,48 milliarder dollar, fra 57,27 milliarder dollar ett år før Vis mer

– Mulighet til å øke

Selskapene i olje- og gassbransjen har i år betalt ut enorme utbytter og kjøpt tilbake store mengder aksjer. For eksempel venter Equinor å tilføre eierne 140 milliarder kroner gjennom utbytter og tilbakekjøp i år. Det tilsvarer hele børsverdien til Norsk Hydro.

Shell venter på sin side å tilbakeføre nesten 270 milliarder kroner til sine eiere i 2022, mens ExxonMobil vil tilbakeføre 154 milliarder kroner (se faktaboks).

Bransjen tjener så bra for tiden at den fortsatt har mulighet til å øke utbyttene videre, påpeker Olaisen.

– Evnen til å tilbakeføre penger til eiere er fortsatt høy. De fleste selskapene har kjøpt tilbake aksjer, betalt ut utbytter og har fortsatt høye balanser. Så det er fortsatt mulighet til å øke utbyttene hvis oljeprisen holder seg, sier han.

Oljeprisen har falt av fra toppnivået på 130 dollar fatet tidligere i år, men har holdt seg oppe og ligger for tiden på rundt 95 dollar fatet. Gassprisen i Europa nådde en topp på 340 euro per megawattime i august og har siden avtatt til rundt en tredjedel av dette, men er fortsatt langt over normale nivåer.

Tror på fornybar-oppkjøp

Selskaper som Equinor vil også kunne benytte pengene som flommer inn til oppkjøp, tror analytikeren. I forrige uke pekte Olaisen på at Equinor for eksempel kunne forsøkt å overta det delvis statseide danske selskapet Ørsted, som er stort innen havvind.

– Jeg tror det blir økt oppkjøpsaktivitet. Jeg tror for eksempel at Equinor kommer til å gjøre oppkjøp innen fornybar energi. De europeiske selskapene vil trolig gjøre oppkjøp og investere i fornybar energi, mens de amerikanske selskapene først og fremst vil investere i olje og gass, sier han.

– Men det er flere som vil ha kloa i pengene. Vil det skje noe med skattleggingen av bransjen?

– Det blir nok høyere beskatning rundt omkring hvis disse olje- og gassprisene holder seg, sier Olaisen.

Tilbakefører hundrevis av milliarder til eierne: Equinor har økt utbyttene kraftig i år, og gjennomfører for tiden siste del av et tilbakekjøpsprogram på seks milliarder dollar. Totalt venter selskapet å tilbakeføre hele 140 milliarder kroner til staten og andre eiere i år

Shell har varslet et nytt tilbakekjøp av aksjer for fire milliarder dollar, og venter totalt å tilbakeføre 26 milliarder dollar (267 milliarder kroner) til eierne sine i 2022

ExxonMobil venter å betale ut totalt 15 milliarder dollar (154 milliarder kroner) til sine eiere i år

BP varslet tirsdag et nytt tilbakekjøp av aksjer på 2,5 milliarder dollar

Chevron betalte ut 2,7 milliarder dollar i utbytte i tredje kvartal, seks prosent mer enn året før, og kjøpte tilbake aksjer for 3,75 milliarder dollar i samme kvartal

TotalEnergies har betalt ut 5,63 milliarder dollar i utbytte så langt i år, mot 6,24 milliarder dollar på samme tid i fjor

Saudi Aramco betaler ut et utbytte på 18,8 milliarder dollar for tredje kvartal, likt med samme tid i fjor Vis mer

Truet med økte skatter

Olaisen peker på at USAs president Joe Biden har varslet skatteøkninger hvis oljeselskapene ikke investerer i økt produksjon for å få ned energiprisene for folk flest.

– Oljeindustrien har ikke oppfylt sin forpliktelse om å investere i Amerika og støtte det amerikanske folket, sa Biden i en tale mandag kveld, ifølge Reuters.

– Det er på tide for disse selskapene å stanse krigsprofitteringen, sa presidenten.

Den norske regjeringen foreslo i oktober at oljebransjen her hjemme skal få skjerpet skattene for prosjekter som omfattes av krisepakken Stortinget vedtok i forbindelse med coronakrisen i 2020.

Både Aker BP-sjef Karl Johnny Hersvik og Equinor-sjef Anders Opedal har advart om at den norske regjeringens skattegrep vil ramme lønnsomheten i kommende prosjekter.

– Vi må derfor se nøye på enkeltprosjekter i lys av disse endringene, sa Opedal i forrige uke.

4.000 milliarder i resultat

Mens oljebransjen har høy inntjening grunnet dyr olje og gass, øker regningen mye for forbrukerne. Det internasjonale energibyrået (IEA) kom i forrige uke med noen beregninger om dette i sin årlige flaggskip-rapport, World Energy Outlook.

Globale olje- og gasselskaper vil i år doble sine resultater etter skatt til rekordhøye 4.000 milliarder dollar, anslår IEA

Regjeringer rundt om i verden har satt av over 500 milliarder dollar til å beskytte forbrukerne mot energimangel og høye priser, hovedsakelig industriland, ifølge byrået

