Ferske planer fra Equinor: Øker utbyttet og fornybarinvesteringene

Tirsdag legger Equinor frem nye planer for sine satsinger på olje, gass og fornybar energi under selskapets årlige kapitalmarkedsdag. Dette er hovedtrekkene.

Konsernsjef Anders Opedal i Equinor på Troll A-plattformen.

Tirsdag arrangerer Equinor kapitalmarkedsdag i Oslo, en seanse som vanligvis skjer i London i februar.

Pandemien gjorde ikke det mulig og selskapet fikk i tillegg ny konsernsjef i starten av november.

Nå har Anders Opedal og resten av ledelsen brukt flere måneder på å gå gjennom selskapets strategi og mål. Tirsdag lanseres planene offentlig, og de kommer etter at styret og ledelsen i fjor høst lovet å «speede opp» det grønne skiftet i selskapet.

Der lover selskapet raskere omstilling, mer penger til aksjonærene og det settes nye klima- og fornybarmål.

Selskapet lover også en styrket kontantstrøm og avkastning.

Equinor forventer en fri kontantstrøm etter investeringer og skatt, men før utbytter, på 35 milliarder dollar i perioden 2021–2026 med en oljepris på 60 dollar per fat (i fjor sa selskapet 30 milliarder dollar fra 2020 til 2023 med en oljepris på 65 dollar)

Equinor forventer en gjennomsnittlig avkastning på sysselsatt kapital på om lag 12 prosent i perioden 2021 til 2030 (i fjor sa selskapet at de ventet om lag 15 prosent i 2023, gitt en oljepris på 65 dollar)

Selskapet vil også øke investeringene sine over tid.

Selskapet beholder prognosen om at investeringene i 2021 og 2022 vil ligge på 9 til 10 milliarder dollar per år. Selskapet venter at dette skal økes til rundt 12 milliarder dollar i året i perioden 2023–2024.

Selskapet vil øke andelen av totale investeringer i fornybar energi og lavkarbonløsninger fra om lag 4 prosent i 2020 til over 50 prosent innen 2030.

Equinor sier nå at selskapet venter å investere om lag 23 milliarder dollar brutto (12 milliarder netto) i fornybar energi fra 2021 til 2026.

– Vår strategi er å akselerere omstillingen av Equinor, samtidig som vi styrker vår kontantstrøm og avkastning, sier konsernsjef Anders Opedal i en uttalelse og fortsetter:

– Vi forbedrer vår olje- og gassportefølje for å levere enda sterkere kontantstrøm og avkastning med lavere utslipp fra produksjonen, og vi forventer betydelig og lønnsom vekst innen fornybar energi og lavkarbonløsninger. Dette er en strategi for å skape verdi som en leder i det grønne skiftet, sier han.

Mer utbytte og tilbakekjøp av aksjer

Equinor varsler at utbyttet skal økes til 0,18 dollar per aksje, opp fra 0,15 dollar i første kvartal - en økning på 20 prosent.

Selskapet introduserer også et nytt program for tilbakekjøp av aksjer, etter at det forrige programmet hadde blitt satt på hold i slutten av mars i fjor grunnet coronapandemien.

Det forrige programmet ble lansert september 2019 og hadde en ramme på 5,0 milliarder dollar. Totalt ble 1,5 milliarder dollar brukt i første runde før bremsene ble satt på.

Det nye tilbakekjøpsprogrammet av aksjer blir på om lag 1,2 milliarder dollar i året og vil løpe fra 2022.

Allerede i år planlegger selskapet også å kjøpe tilbake aksjer i to runder på 300 millioner dollar hver.

Dermed skal Equinor etter planen kjøpe tilbake aksjer for 1,8 milliarder dollar, eller 15 milliarder kroner, i år og neste år.

Det vil bli gjennomført når oljeprisen er i eller over området 50 til 60 dollar per fat, og Equinors gjeldsgrad er innenfor målet på 15–30 prosent og dette støttes av råvareprisene.

Equinor vil også gjennomføre to runder med tilbakekjøp av aksjer i 2021, den første på 300 millioner dollar fra etter andre kvartal og en indikativ andre runde på 300 millioner dollar etter tredje kvartal.

Klimamål

Equinor setter seg nå klimamål på kort og mellomlang sikt, noe flere har etterlyst.

Equinor har fortsatt et mål om å bli et klimanøytralt selskap innen 2050, inkludert utslipp fra produksjon og forbruk av energi.

Nå setter Equinor også ambisjoner om å redusere netto karbonintensitet med 20 prosent innen 2030 og 40 prosent innen 2035.

Dette er imidlertid ikke et absolutt kuttmål, men et mål om intensitet. Det betyr for eksempel at selskapet vil trekke den økte fornybarproduksjonen fra i karbonfotavtrykket sitt.

På forrige kapitalmarkedsdag i 2020 sa Equinor at selskapet ville redusere karbonintensiteten sin med 50 prosent innen 2050, inkludert kundenes utslipp.

Selskapet skjerpet deretter målene sine i november, og lovet å bli klimanøytralt innen 2050.

Selskapet har også lovet klimanøytral drift globalt innen 2030, gjennom økt utbygging av fornybar energi, CO₂-rensing og tiltak som skogplanting og kjøp av klimakvoter.

Olje og gass

Equinors olje- og gassportefølje kan levere en fri kontantstrøm etter skatt og investeringer på 45 milliarder dollar fra 2021 til 2026, skriver Equinor i meldingen.

Nye prosjekter som kommer i produksjon innen 2030 har en gjennomsnittlig balansepris på under 35 dollar per fat og en tilbakebetalingstid på under 2,5 år, skriver Equinor. Johan Sverdrup-feltet er ytterligere forbedret og er nå lønnsomt ved 15 dollar per fat, 25 prosent lavere enn tidligere.

På forrige kapitalmarkedsdag i 2020 kunngjorde Equinor at selskapet ville bygge ut felt som ville gi selskapet seks milliarder fat. Disse ville være lønnsomme ved en oljepris på under 35 dollar fatet, sa Equinor.

Blant disse feltene var Bay du Nord, Rosebank, Bacalhau og BM-C-33. Selskapet tok nylig beslutning om å bygge ut Bacalhau til 66 milliarder kroner.

Halvparten av investeringene til fornybar i 2030

Equinor venter en installert kapasitet på 12–16 gigawatt fornybar energi innen 2030. Equinor justerer den forventede realavkastningen til 4–8 prosent, og vil forsøke å øke avkastningen på egenkapitalen gjennom prosjektfinansiering.

På kapitalmarkedsdagen i 2020 sa Equinor at selskapet ventet å ha en kapasitet på fornybar energi på 4–6 gigawatt i 2026 og 12–16 gigawatt i 2035.

I fjor høst lovet Equinor at selskapet skal bli klimanøytralt i 2050. Selskapet har også lovet klimanøytral drift globalt innen 2030, gjennom tiltak som skogplanting og kjøp av klimakvoter.

Selskapet setter seg også et nytt mål om å ha kapasitet til å lagre 15–30 millioner tonn CO₂ per år innen 2035, og levere rent hydrogen til 3–5 industriklynger.

- Dette er en forretningsstrategi for å sikre langsiktig konkurranseevne i en periode med dyptgående endringer i energisystemene, på vei mot et klimanøytralt samfunn, sier Equinor-sjef Anders Opedal og fortsetter:

– Vi vil fremover kutte utslippene ytterligere, og på lengre sikt venter Equinor å produsere mindre olje og gass enn i dag som følge av redusert etterspørsel. En betydelig vekst innen fornybar energi og lavkarbonløsninger vil gi raskere endring fram mot 2030 og 2035, sier han.

ENDA MER LØNNSOM: Equinors nyeste gigantfelt på norsk sokkel, Johan Sverdrup, trenger nå kun en oljepris på 15 dollar for å gå i pluss – en nedgang på 25 prosent fra dollar fra opprinnelig estimat. Feltet ble nedbetalt i februar, rundt halvannet år etter oppstart. Vis mer byoutline INTS KALNINS / X02120

Oljeprisen tilbake over 70 dollar

Equinor hadde sin forrige kapitalmarkedsdag i februar 2020, bare en måneds tid før coronakrisen satte inn for fullt.

Krisen senket oljeprisen betraktelig, og det bidro til at mange oljeselskaper dro ned aktiviteten. Equinor avlyste i fjor et program for tilbakekjøp av aksjer for inntil fem milliarder dollar.

På det verste var oljeprisen nede i under 20 dollar fatet etter coronanedstengningene. Det førte til resultatsmell og nedskrivninger hos mange oljeselskaper i fjor.

i juni 2021 har oljeprisen hentet seg inn til over 70 dollar fatet, og det ser langt lysere ut for oljebransjen enn på samme tid i fjor.

Oljeselskaper skjerper klimamålene

Equinors nye planer legges frem i en brytningstid for oljebransjen. Flere oljekjemper har skjerpet klimamålene sine, og flere har lovet å bygge ut store mengder fornybar energi som solkraft og havvind.

Global etterspørsel etter olje og gass er i ferd med å ta seg opp. Samtidig advarer Det internasjonale energibyrået (IEA) om at en mye mer dramatisk omstilling må til for å nå klimamålene fra Parisavtalen.

Klimamålene gjør at investorene stiller nye krav. På årets generalforsamlinger skjerpet aksjonærene klimakravene til Chevron og ConocoPhillips, og Exxon ble tvunget til å ta inn flere styremedlemmer med kompetanse på omstilling.

Også på Equinors generalforsamling kom det mange klimaforslag, som å skille ut Equinors fornybarvirksomhet, stanse oljeletingen og øke tempoet på omstillingen. Staten har flertall i Equinor og stemte ned alle forslagene.

Equinors klimamål før kapitalmarkedsdagen 2021: Equinor har et overordnet mål om å være klimanøytralt i 2050

Selskapet har et absolutt kuttmål på 40 prosent i 2030, men kun for virksomheten i Norge, og ikke den internasjonale virksomheten i land som USA, Angola og Brasil

Equinor har planer om at driften globalt skal være klimanøytral innen 2030, blant annet gjennom tiltak som kvotekjøp og skogplanting

I 2020 slapp Equinors drift ut 12,5 millioner tonn klimagasser, mens utslippene inkludert kundenes bruk av produkter (såkalt Scope 3) var på 250 millioner tonn, ifølge selskapets bærekraftsrapport Vis mer vg-expand-down

Storebrand krevde skjerpede mål

På Equinors generalforsamling i år foreslo organisasjonen Follow This at Equinor skulle sette seg konkrete kuttmål for hele virksomheten pluss indirekte utslipp, som gjelder både på kort og mellomlang sikt.

Staten som hovedeier stemte ned forslaget.

Minoritetsaksjonær Storebrand stemte for grepet, og har i etterkant bedt Equinor skjerpe klimamålene sine.

