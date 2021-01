Oljenæringen har mistet «trollmannen»: Hans Christen Rønnevik er død

Han bidro til å avdekke enorme ressurser under havbunnen på norsk sokkel og etterlatte seg store fotspor i oljenæringen. Oljeselskapet Lundin og næringen minnes nå en legende, som aldri helt klarte å pensjonere seg.

Hans Christen Rønnevik (1945–2021)

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Torsdag meddelte Lundin Energy at Hans Christen Rønnevik, også kjent som «trollmannen» på norsk sokkel, har gått bort etter kort tids sykeleie.

Geologen og den tidligere letedirektøren i Lundin er å regne som en legende i bransjen og han etterlater seg en imponerende historikk.

I 2019 ble han tildelt St. Olavs Orden av 1. klasse for sin årelange innsats for landet, blant annet i oppbyggingen av Oljedirektoratet, sin sentrale rolle i norsk letevirksomhet og for sitt lederskap.

Mannen fra Haugesund som egentlig hadde tenkt å bli lektor endte i stedet som geolog.

I nyere historie kan han og teamet han ledet vise til store funn som både Johan Sverdrup og Edvard Grieg. Med det har han også bidratt til å skape enorme verdier for det norske samfunnet.

Sverdrup-feltet alene er ventet å gi fellesskapet 900 milliarder i skatteinntekter.

«En av Norges store oljepionerer og fremste geologer, Hans Christen Rønnevik er død. Han etterlater seg et faglig livsverk som har bidratt til å gjøre Norge til en av verdens fremste oljenasjoner og et av verdens rikeste land», skriver Bjørn Vidar Lerøen, kommentator og forfatter, i et minneord i Aftenbladet.

Jobbet til det siste

Rønnevik begynte på 70-tallet å jobbe i det som da het Industridepartementet. Etter hvert fant han veien til Oljedirektoratet og var med på å bygge det opp.

Deretter gjorde han karriere i Saga Petroleum og DNO før han ble med da oljeselskapet Lundin ble etablert på 2000-tallet.

Selv om det snart er gått seks år siden Rønnevik «gikk av med pensjon» som letedirektør i Lundin, sluttet han ikke å jobbe.

Tvert imot. Rønnevik var kjent for sin enorme arbeidsiver og hvor grytidlig han var på kontoret.

– Det var litt vemodig å få beskjeden samme dag som jeg skrev under på den største lisenstildelingen Lundin har fått noensinne, sier Kristin Færøvik, administrerende direktør i Lundin Energy Norway, til E24.

Hun viser til tildelingen av letelisenser som selskapet ble tilbudt i TFO 2020-runden nylig.

– Noe av det siste han gjorde var å komme med anbefalinger til vår søknad i 25. konsesjonsrunde, forteller Færøvik.

– Beundrer den utrolige nysgjerrigheten

– Han vil jo bli husket for mye, inkludert funnene. Hva vil du huske han for?

– Det jeg kanskje beundrer han mest for er den utrolige nysgjerrigheten han har hatt hele livet. Det er utrolig å se en slik arbeidsglede, og for oss andre som ikke lenger er så unge så er det jo en inspirasjon, sier Færøvik med et smil.

Hun mener man heller ikke kan underspille rollen han har hatt for næringen og selskapet.

– Han var et leksikon for norsk sokkel. Jeg kommer ikke på noen andre som kunne så mye om sokkelen som han, og i tillegg var han så glad i å dele kunnskapen sin med de rundt seg, sier Færøvik.

– Hva har han betydd for Lundin?

– Kolossalt mye og han var en bauta. Hvis man skal snakke om noen som tenker utenfor boksen, så var han det. Han var alltid på jakt etter nye muligheter og var samtidig uredd, sier Færøvik.

– I Lundin lot han også folkene sine i leteavdelingen få fritt spillerom, fortsetter hun.

Nylig avgått konsernsjef i Lundin Energy Alex Schneiter, minnes også Rønnevik etter hans bortgang.

«Jeg hadde gleden av å dele så mange uforglemmelige øyeblikk med Hans, helt fra vi tok våre første steg inn i Norge. han spilte en avgjørende rolle og hjalp oss med å legge det fenomenale fundamentet som man bygget det som i dag er et av de beste oljeselskapene på planeten», skriver Schneiter i en uttalelse.

«For mange av oss var Hans virkelig en legende og den største geologen og visjonæren jeg noen gang har møtt i min karriere. Han vil alltid være en del av Lundin Energy-familien», fortsetter han.