Oljeministeren deler ut årets lisenser: 30 oljeselskaper tilbys 61 nye lisenser.

Regjeringer setter ikke rekord i 2021, men deler likevel ut raust med oljelisenser i den årlige runden på norsk sokkel. Lundin stikker av med flest lisenser, mens Vår Energi gjør rent «operatør-bord» i Barentshavet.

– Nå skal jeg ikke holde dere på pinebenken lenger, sa olje- og energiminister Tina Bru (H) da hun nærmet seg slutten av det digitale innlegget sitt på det årlige Oljeindustripolitisk Seminar tirsdag.

Etter at hun hadde snakket om norsk oljepolitikk, behovet for norsk olje og gass i mange tiår fremover og lovet å fortsette en forutsigbar politikk, kom hun nemlig det mange hadde ventet på: Lisensene.

Regjeringens offensive lisenstildeling hvert år har blitt tatt positivt mot av næringen, men har årlig fått kraftig kritikk av miljøbevegelsen der man mener at lisenstildelingen bidrar til å forlenge levetiden på norsk sokkel for lenge og skaper aktivitet i sårbare områder.

Tina Bru fortalte at regjeringen tilbyr 61 lisenser til 30 oljeselskaper på norsk sokkel i TFO 2020 (Tildeling i forhåndsdefinerte områder) – den årlige lisensordningen i allerede åpnede områder av norsk sokkel.

Av de 30 selskapene er det 18 som tilbys operatørskap i en eller flere lisenser.

De 61 lisensene fordeler seg over 34 i Nordsjøen, 24 i Norskehavet og 3 i Barentshavet.

Det er Lundin Energy som tilbys flest lisenser, mens Equinor tilbys flest operatørskap (rollen som leder i lisensen)

Slår ikke rekorden fra 2019

Det er første gang Tina Bru deler ut oljelisenser i TFO-runden, som er en av de to ordningene for lisenstildeling på norsk sokkel (se faktaboks lenger ned).

I TFO 2019 for ett år siden var det Sylvi Listhaug som ga 28 oljeselskap tilbud om eierandel i totalt 69 lisenser. Det var færre enn TFO 2018-runden, da man satte tildelingsrekord med 83 lisenser.

– Årets tildeling er en av de større tildelingene etter at ordningen ble startet i 2003, fortsetter Bru.

Lisensrunden ble sendt på høring i mars, utlyst i juni og søknadsfristen var i september.

Det har blitt fast tradisjon at olje- og energiministeren annonserer resultatene av den årlige lisensrunden (TFO) på norsk sokkel – altså hvilke selskap som får tilbud og i hvilke lisenser – på det som formelt kalles Oljeindustripolitisk Seminar.

Vanligvis arrangeres dette seminaret i Sandefjord på starten av året, men i år har pandemien sørget for at man måtte ta arrangementet digital inntil videre. Arrangør Norsk Petroleumsforening håper fortsatt på å kunne avholde resten av seminaret fysisk i mai.

Lundin stikker av med seieren

Noe overraskende er det oljeselskapet Lundin Energy som tilbys flest lisenser. Det er snakk om 19 lisenser og 7 operatørskap.

Lundin Energy har eksistert i under 20 år, men har likevel en rekke store funn på norsk sokkel, inkludert Johan Sverdrup, Edvard Grieg og Alta/Gohta. Selskapet er blant de som satser tungt på leting og som fortsatt tror det er mulig å gjøre store funn i Barentshavet.

Etter Lundin følger Norges største selskap, og oljeselskap, Equinor på listen over de som tilbys lisensen. Equinor tilbys 17 lisenser og 10 operatørskap.

Deretter følger Wintershall DEA med 16 lisenser og 4 operatørskap.

– Jeg gleder meg til å forvalte lisensene som nå tilbys, sa Kjetil Hove, den nyutnevnte konserndirektøren for norsk sokkel i Equinor, da han talte etter statsråden på seminaret.

– Vi håper selvfølgelig å gjøre et nytt Johan Sverdrup, men mindre funn er selvfølgelig også spennende, fortsatte Hove, med referanse til det gigantiske funnet som ble oppdaget av Lundin og bygget ut av Equinor.

Hove var klar på at Equinor vil fortsette å bore 20 til 30 brønner på norsk sokkel årlig fremover, i håp om å både gjøre funn nær eksisterende felt og funn, og gjøre funn i nye og mer uutforskede områder.

– Vi forventer en vekst i produksjonen på norsk sokkel de neste fem årene, men vi må gjøre flere funn, sa Hove.

Vår Energi gjør rent bord i Barentshavet

Norsk sokkel er delt inn i tre store regioner og i denne lisensrunden var det bare tre lisenser som ble tildelt i Barentshavet – den nordligste og nyeste delen av norsk sokkel.

Per i dag finnes det kun et oljefelt (Goliat) og et gassfelt (Snøhvit) i produksjon, mens ytterligere et felt er under utbygging (Johan Castberg) og et er under planlegging (Wisting).

I lisensrunden blir det tilbudt tre lisenser i Barentshavet, og Vår Energi tilbys operatørskap på alle sammen.

– Vi har hatt en langsiktig satsing i Barentshavet og den satsingen fortsetter. Vi ser frem til å fortsette med operatørskapet i samarbeid med Lundin, Wintershall og Petoro, sier Andreas Wulff, kommunikasjonsdirektør i Vår Energi.

– Vi jobber målrettet med å videreutvikle Goliat og utnytte infrastrukturen som feltet utgjør, sier han videre.

Selskapet fikk de lisensene de ønsket seg, opplyser de til E24. Totalt er det snakk om 10 lisenser og 5 operatørskap. De siste to operatørskapene er tilbudt i Nordsjøen.

– Vi er fornøyd med resultatene. Disse nye lisensene fortsetter å styrke Vår Energis posisjon, både rundt nøkkelhuber og i andre attraktive områder, og det bekrefter vår strategi og satsing på leting på norsk sokkel, sier konsernsjef Kristin Kragseth i Vår Energi i en uttalelse.

