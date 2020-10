Kraftig resultatfall i Aker Solutions: Men klimasplitt og IT-salg ga milliardgevinst

Aker Solutions er i ferd med å slå seg sammen med Kværner – igjen. Selskapet opplevde et fall i inntekter og resultat takket være coronapandemien og den påfølgende oljebremsen.

– Dette var et transformativt kvartal for Aker Solutions, ettersom vi annonserte planene om å fusjonere med Kværner for å skape et sterkere, mer robust leverandørselskap, sier Aker Solutions’ ferske konsernsjef Kjetel Digre.

Han kom fra oljeselskapet Aker BP og tok i sommer over etter Luis Araujo.

Oljeservicekonsernet Aker Solutions har Kjell Inge Røkkes Aker som storaksjonær og jobber i tillegg til fusjonen med Kværner også med å utvide leveransene innen fornybar energi.

Selskapets resultater for tredje kvartal ble sluppet tirsdag og preges av den krisen som slo inn i oljenæringen samtidig med coronapandemien. Det kraftige oljeprisfallet fikk oljeselskapene til å trekke i bråbremsen på mange investeringer.

Samtidig er det noen poster som bidrar kraftig i positiv retning i tallene.

Aker Solutions melder at de bokførte en gevinst på 804 millioner kroner i kvartalet som følge av at man spant ut Aker Carbon Capture og Aker Offshore Wind i egne børsnoterte selskaper.

Begge disse selskapene var tidligere en del av Aker Solutions.

Selger programvareselskap

I tillegg har Aker Solutions solgt datter- og programvareselskapet sitt ix3 til aiZe, for 222 millioner kroner. aiZe er et nystartet programvareselskap som nylig ble etablert av Aker, Aker Solutions storeier.

– Aker Solutions har investert betydelig i digitalisering og programvareutvikling de siste årene. Å realisere det fulle potensialet krever mer dedikerte ressurser og kapital og derfor mener vi tidspunktet er riktig for å selge programvareselskapet til Aker, sier Digre.

Aker Solutions sier de beholder tilgangen til programvareproduktene gjennom en avtale, samtidig som de slipper å betale for videreutviklingen til ix3s programvare. Samlet sett vil dette spare Aker Solutions for om lag 50 millioner kroner årlig, ifølge selskapet.

Akers oppkjøp av ix3 er én av flere nyheter på teknologifronten i Aker den siste tiden.

Aker satser også tungt på utviklingen av Cognite, som leverer en plattform for digitalisering av industri og produksjon. Tirsdag ble det kjent at det amerikanske venturefondet Accel kommer inn på eiersiden i Cognite og at det norske selskapet nå verdsettes til over fem milliarder kroner.

PS! Ettersom Aker er eier av aiZe og aksjonær i Aker Solutions, skriver selskapet at man har hyret inn Deloitte for å gi en prisvurdering av ix3 i forbindelse med salget.

Kraftig inntektsfall

Inntektene til Aker Solutions falt i tredje kvartal fra 7,13 til 5,50 milliarder kroner, målt mot samme periode i fjor. Sammenligner man med inntektene i andre kvartal i år er de omtrent uendret.

Aker Solutions har to rapporteringssegmenter og begge viser en nedgang mot tredje kvartal i fjor:

Projects opplevde et inntektsfall fra 5,6 til 3,6 milliarder kroner, mens den justerte bruttomarginen falt fra 8,1 til 5,3 prosent

Services opplevde et inntektsfall fra 1,5 til 1,1 milliarder kroner, mens den justerte bruttomarginen steg fra 11,2 til 11,8 prosent.

Aker Solutions har fra tredje kvartal i fjor klart å kutte driftskostnadene kraftig fra 6,58 til 4,56 milliarder kroner, noe som den store nedbemanningen i selskapet har bidratt til.

Brutto driftsresultat (EBITDA) økte fra 553 til 938 millioner kroner, men det inkluderer gevinsten fra splitten med Carbon og Offshore Wind på 804 millioner. Trekker man ut gevinsten sitter man igjen med 134 millioner.

Resultat etter skatt økte fra 93 til 199 millioner kroner.

Aker Solutions hadde en kraftig bedring i kontantstrømmen fra drift i tredje kvartal, som steg fra −173 til +496 millioner.

Selskapet 83 millioner på investeringer, mot 286 millioner på samme tid i fjor. Samtidig bidro kontantstrøm fra salg av virksomheter med 193 millioner.

Netto økte kontantbeholdningen i selskapet med 413 millioner til 2,87 milliarder i løpet av kvartalet.

PS! Aker Solutions regner med at deres første dag på børs som nyfusjonert selskap med Kværner vil være 11. november.

