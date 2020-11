Høringen om Equinor i USA blir likevel åpen

Stortingets energi- og miljøkomite snur om Equinor-høringen der bakteppet er selskapets enorme tap i USA.

Etter kritikk fra flere kanter har Stortingets energi- og miljøkomite besluttet at høringen rundt Equinors virksomhet i USA skal holdes åpen. Det opplyser Arbeiderpartiets energipolitiske talsmann Espen Barth Eide i en pressemelding.

Energi- og miljøkomiteen har kommet frem til beslutningen om å åpne høringen etter «å ha gjennomgått hva som er presedens i lignende saker», heter det i pressemeldingen.

– Jeg er glad for at vi nå kan åpne høringen. Det er det eneste riktige. Det er svært viktig at Stortingets oversyn over forvaltningen skjer i størst mulig åpenhet, og denne saken har åpenbart offentlighetens interesse, sier Eide.

– Jeg ser frem til en god og opplysende høring i morgen, som vil fokusere på forholdet mellom hovedeieren, staten, og Equinor i den perioden hvor varsellampene begynte å lyse rundt økonomistyringen i selskapets USA-virksomhet, fortsetter han.

Komiteen besluttet i forrige uke å lukke høringen, noe som ble kritisert av flere. Et av argumentene som ble brukt var at det kunne komme frem børssensitiv informasjon under høringen, noe Equinor avviste overfor Dagens Næringsliv.

Analytiker Frederik Lunde i Carnegie mente det er «ganske absurd med lukket høring», skriver DN. Også senior porteføljeforvalter og mangeårig Equinor-analytiker Trond Omdal i Pensum Asset Management mente det burde vært greit med åpenhet, ifølge NRK.

Bakteppet for høringen er avsløringer i Dagens Næringsliv om at Equinor har tapt enorme summer i USA.

En undersøkelsesrapport fra PwC som nylig ble lagt fram, viste at Equinor mellom 2007 og 2019 hadde et regnskapsmessig tap på 21,5 milliarder dollar, tilsvarende 161 milliarder kroner, i USA.

