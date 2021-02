Helge Lund om Equinors Angola-utbetalinger: – Skulle ønske at vi hadde lagt inn flere kontrollmekanismer

Tidligere konsernsjef Helge Lund svarer Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité om Equinors investeringer i Angola.

Equinors tidligere konsernsjef, Helge Lund, sier at selskapet gjorde «mange grundige vurderinger» før de inngikk avtalen om å betale ut over 700 millioner kroner i «sosiale bidrag» til Angolas statsoljeselskap Sonangol.

Han viser til flere behandlinger både i styret og konsernledelsen samt juridiske vurderinger.

Konklusjonen var klar, ifølge Lund:

– Dette kunne gjennomføres på en ansvarlig måte, sier han.

– Angrer du på at dere traff beslutningen og vil du beklage? spør komitéleder Dag Terje Andersen (A).

– Jeg mener og mente at vi gjorde veldig grundige undersøkelser. Jeg skulle ønske at vi hadde lagt inn flere kontrollmekanismer for de betalingene. Det er også vurderingene Equinor har gjort i ettertid, sier Lund.

Han mener at Equinor utviklet et ledende program for antikorrupsjon og vært ledende på åpenhet. Han tror Equinors arbeid for åpenhet har ført til en positiv utvikling i Angola.

Tidligere konsernsjef Helge Lund i Equinor, den gang Statoil. Vis mer byoutline Skjermdump, Stortinget Nett-TV

Det overordnede temaet for dagens høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen er hvorvidt Olje- og energidepartementet (OED) har gjort en god nok jobb med å følge opp Equinors investeringer utenfor Norge. OED forvalter statens eierskap på 67 prosent av Equinor.

Bakgrunnen for høringen er todelt:

Disse er kalt inn til høring Aslak J. Orre, seniorforsker ved Christian Michelsens Institutt og en av Norges fremste Angola-eksperter.

Helge Lund og Eldar Sætre, tidligere konsernsjefer i Equinor.

Svein Rennemo og Øystein Løseth, tidligere styreledere i Equinor.

Anders Opedal, konsernsjef i Equinor.

Jon Erik Reinhardsen, styreleder i Equinor

Tord Lien og Terje Søviknes, tidligere olje- og energiministre, begge for Frp.

Tina Bru, olje og energiminister for Høyre. Vis mer vg-expand-down

Angola-ekspert: – Burde vurdert den reelle risikoen

Aslak J. Orre, seniorforsker ved Christian Michelsens Institutt og en av Norges fremste Angola-eksperter, åpner høringen. Han påpeker at Equinor har tjent store summer på oljevirksomheten i Angola, men at oljerikdommene ikke har kommet befolkningen i landet til gode.

Komitéleder Dag Terje Andersen (A) spør Orre om hvorvidt Statoil burde hatt kunnskap om den overhengende risikoen for at investeringer i Angola kunne forsvinne til korrupsjon.

– Etter min vurdering burde de absolutt det. Ikke bare burde de vært klar over det, men jeg tror de var klar over det, svarer Orre.

Høyre-politiker Bente Stein Mathisen spør Orre om hvilke vurderinger Equinor burde ha gjort.

– Det mest sentrale er at man burde vurdert den reelle risikoen som var kjent for alle og som var kjent for Equinor og andre oljeselskaper, svarer Orre.

Aslak Orre er forsker og Angola-ekspert. Vis mer byoutline Marita Aarekol

– Kan ha vært en del kunnskapsløshet

E24 har skrevet flere saker om Equinors partnere med skjult eierskap i Angola, inkludert selskapene China Sonangol og Acrep.

Andersen spør Orre om han har kommentarer til disse selskapenes «tvilsomhet».

Orre svarer at han ikke har detaljkunnskap om selskapene, men sier på generelt grunnlag at «alle vet» at slike selskaper har hatt koblinger til mektige personer i eliten under Angolas tidligere president, José Eduardo dos Santos.

– Antyder at du Equinor visste eller burde ha visst eller er det kunnskapsløshet som har ført til at den risikoen har blitt tatt? spør Andersen.

– Jeg oppfatter at mange i Equinor visste, men det kan også ha vært en del kunnskapsløshet inne i bildet, sier Orre.

Orre tror samtidig at Equinor har vært bekymret over de store korrupsjonsproblemene i Angola, og at deler av Equinor vært opptatt av å ta sosialt ansvar.

– En ting man kunne gjort, er å forlange å vite hvem de reelle eierne er i oljeblokkene. Dersom man ikke har tydelig svar på det, bør man true med å trekke seg ut, sier Orre på spørsmål fra Sv-politiker Freddy André Øvstegård.

Angolske krav om sosiale bidrag

Angola-saken går tilbake til 2011, da Equinor og et knippe andre internasjonale oljegiganter sikret seg nye letelisenser utenfor kysten av Angola.

Et av kravene fra Angolas statsoljeselskap Sonangol var at Equinor og de andre selskapene forpliktet seg til å betale «sosiale bidrag», blant annet til et planlagt forsknings- og teknologisenter.

Equinor overførte 291 millioner til uspesifiserte sosiale prosjekter og opplæring av angolanske arbeidere, og 420 millioner kroner til forskningssenteret – 711 millioner kroner totalt. Pengene ble overført årlig, mellom 2012 og 2016.

Kontrakten ga Equinor ingen rett til innsyn i bruken av midlene.

Fikk spørsmål fra Kontrollkomiteen i 2016

Angola-saken ble for alvor kjent i den norske offentligheten på nyåret 2016, etter en artikkel i Klassekampen om at Sonangols planlagte forskningssenter fremsto som et luftslott.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen stilte flere spørsmål til daværende olje- og energiminister Tord Lien (Frp), som igjen fikk flere redegjørelser fra Equinor.

Det ble blant annet kjent at Equinor i flere år hadde vært bekymret fordi de ikke fikk substansiell informasjon om forskningssenteret. Equinor hadde også hentet inn fire, eksterne juridiske vurderinger. De konkluderte med at betalingene ikke var i strid med relevant korrupsjonslovgivning.

Økokrim stilte spørsmål til Equinor om saken, men åpnet ikke etterforskning.

Saken ble avsluttet fra kontroll- og konstitusjonskomiteen i april 2016, etter at Equinors ledelse hadde vært i Luanda og fått garantier fra Sonangol om at forskningssenteret skulle bygges, og at pengene sto på konto.