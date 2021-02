Ove er en svært bevisst forbruker - regningen økte likevel 180 prosent på ett år

Ove Nordberg på Hadeland er mer opptatt av strømregningen enn folk flest. Men selv med en rekke tiltak klarer han ikke unngå timespriser på bortimot tre kroner kilowattimen. Strømprisen rundt Oslo er på rekordnivåer.

HAR TATT GREP, FÅR ALLIKEVEL DYR REGNING: Ove Nordberg fra Brandbu har innstallert solceller på taket, skrur av varmekilder på tidspunktene i døgnet hvor strømmen er dyrest og han lader elbilen kun i de timene prisen er gunstig - allikevel klarer han ikke, som mange andre, å unngå strømregning på rekordnivå. Vis mer byoutline Foto: Marit Torill Friskop Bjørnerud

I januar i fjor var strømregningen hans på 831 kroner, mens i år var den på hele 2.330 kroner – en økning på 180,39 prosent fra januar til januar.

– En voldsom økning, uttaler Nordberg fra Brandbu på Hadeland.

Som forbruker er han svært bevisst, og sammenligner stadig strømregninger med tidligere perioder.

Som E24 har omtalt tidligere så kan også februar-regningen bli rekordhøy - opp mot tredoblet fra samme måned i 2020.

Prisene i fjor var imidlertid uvanlig lave. I år vil snittprisen på strøm trolig havne om lag på nivå med 2018 og 2019, ifølge analytikerne.

Bevisst

Nordberg er en ivrig bruker av Tibber. Det digitale strømselskapet gir forbrukere tilgang til stipulerte strømpriser basert på den siste tidens forbruk, og har fungert som en rettesnor for ham i det daglige.

Han bruker opplysningene fra sin strømleverandør til å identifisere når på døgnet prisene er på sitt laveste og høyeste – og legger opp dagsforbruket etter det.

– Jeg skrur av gulv- og vannvarme mellom klokken sju til ti på morgenen. Vi sparer ikke så mye på det i rene kroner per gang, men på sikt kan det gi betydelige besparelser, sier han til E24.

Rekordnivåer

Etter tidenes laveste strømpriser i 2020 har prisene tatt seg kraftig opp i starten av 2021.

Fredag morgen nådde timeprisen i Oslo og resten av prisområdet NO1 nye toppnivåer, med en pris på hele 2,57 kroner per kilowattime, utenom nettleie og avgifter.

Direktør for kraftforvaltning Andreas Myhre i Entelios sier til E24 at de ikke har sett høyere prisnivå noensinne.

Ove Nordberg på Hadeland istemmer.

– Strømprisen vår var på over tre kroner per kilowattime mellom åtte og ni fredag morgen, sier han.

STRØMEKSPERT: Ove Nordberg på Hadeland er mer opptatt av strømregningen enn folk flest. Vis mer

For tre år siden installerte han tolv solcellepaneler på taket – og i 2020 produserte han nesten fire tusen kilowattimer egen strøm.

Nordberg bor i et eldre hus med vannbåren varme og fyrer derfor med både ved og strøm – dette har gjort ham til en bevisst forbruker. Videre har han også en elbil, men denne lades nå bare i nøye gjennomtenkte perioder.

– Den lades mellom elleve på kvelden til sju om morgenen – bare i denne perioden, sier han.

– Vær bevisst

Solcellepanelene har kommet svært godt med for Nordberg. Takket være disse leverte han egen strøm i 2020, selv etter å ha trukket fra strømforbruket til en elbil som gikk cirka 20.000 kilometer.

Nordberg vedgår at han er mer opptatt av strøm enn de fleste.

Han anbefaler at folk flest er bevisste forbrukere - og at de skaffer seg oversikt over når på dagen det er mest å spare.

– Jeg anbefaler alle å være mer bevisste når det gjelder forbruket. Ta turen til varmekilden din i huset og skru den ned de dyreste timene per dag.

Samtidig er det ikke bare mørke skyer på himmelen.

Andreas Myhre i Entelios sier at prishoppet i januar og februar er forbigående, og at 2021 trolig vil komme ut med snittpris på om lag 35 øre kilowattimen.

– 2021 blir trolig et nokså normalt år for strømprisene. Det er billigere enn 2018 og 2019 da prisen lå på rundt 40 øre i snitt.

