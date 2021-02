Kulden førte til rekordhøyt strømforbruk i dag tidlig

Mellom klokken 9 og 10 fredag formiddag registrerte Statnett ny rekord i strømforbruket i Norge.

Vinterkulde og et elektrifisert Norge har ført til ny forbruksrekord, melder Statnett. Her fra en kald periode i Bergen i 2020. Vis mer byoutline Bjørn Erik Larsen

Det ble brukt 25.230 megawattimer (Mwh) i timen mellom 9 og 10 fredag, skriver Statnett i en pressemelding.

På tidspunktet var forbruket høyere enn produksjonen, som var på 24.676 Mwh.

Det er tredje gang det settes forbruksrekord siden nyttår, og den forrige rekorden, 84 Mwh lavere, er bare en drøy uke gammel. Også 15. januar var strømforbruket rekordhøyt.

– Dette er en tid for rekorder. I 2020 hadde vi de høyeste magasinfyllingene vi har sett og svært lave priser. Nå ser vi forbruksrekorder samtidig som vi opplever høyere priser, sier konserndirektør Gunnar Løvås i Statnett i meldingen.

– I årene som kommer kan vi forvente til dels store svingninger i prisen slik vi har sett denne perioden, samtidig som våre prognoser viser at prisene fortsatt vil holde seg på et stabilt moderat nivå over tid.

– Strømnettet er rustet

Statnett forklarer forbruksrekorden med at Norge har blitt stadig mer elektrifisert de siste årene, og at den vedvarende kuldeperioden i tettbygde strøk har tippet forbruket til nye høyder.

– I våre analyser ser vi at det i årene som kommer vil være ytterligere forbruksvekst her til lands. Det er viktig å understreke at strømnettet er rustet for dette. Det er gjort betydelige investeringer de seneste årene, og flere tiltak er under planlegging, sier Løvås i Statnett.

Forrige rekord i strømforbruket før i år ble satt den 21.januar 2016. Denne januardagen var forbruket på 24.485 megawattimer mellom klokken 08 og 09.

Også prisrekord

Rekorden kom bare en time etter at Østlandet også opplevde den høyeste strømprisen noensinne.

Fredag morgen mellom 8 og 9 nådde timeprisen på Østlandet en pris på hele 2,57 kroner per kilowattime, utenom nettleie og avgifter.

Det betyr at kostnaden på din strømregning var oppe i godt over tre kroner, men dette gjelder kun for timen mellom klokken åtte og ni fredag morgen. Ellers på dagen er strømmen langt rimeligere.

I snitt var strømmen også dyrere torsdag. Da kostet den én krone kilowattimen, døgnet sett under ett. Fredag er døgnsnittet på 82 øre kilowattimen.

